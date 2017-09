Ifølge Aftonbladet hadde om lag 500 medlemmer av Nordiska motståndsrörelsen (NMR) møtt opp på en parkeringsplassen utenfor Göteborg lørdag formiddag. Nazistene hadde fått tillatelse til å marsjere mellom 11.00 og 15.00, på en annen rute enn de selv ønsket.

Rundt klokken 13.20 tok nazistene en annen vei enn den de hadde fått tillatelse til. Omtrent samtidig oppsto dramatikken, da nazister forsøkte å trenge gjennom politiets sperringer.

Svensk politi opplyser til Aftonbladet at dette skjedde etter at nazistene ble angrepet av motdemonstranter.

– Motdemonstrantene kastet sten eller andre gjenstander, og det reagerte NMR på ved å forsøke å bryte gjennom politiets sperringer, sier politiets pressetalsmann Peter Adlersson til avisa.

Politiet brukte blant annet sjokkgranater for å spre nazistene lørdag. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB scanpix

Nazileder pågrepet

Bråket skjedde i Fabriksgatan, nær innendørsarenaen Scandinavum og førte til at selve demonstrasjonstoget ble stoppet. Her skal politiet også ha brukt batonger i sammenstøt med nazistene. Politiet opplyser selv at en politimann får behandling for lettere skader.

Flere demonstranter ble lagt i bakken og pågrepet. En av disse er Simon Lindberg, NMRs leder i Sverige, ifølge Expressen. NMR skriver selv på sine nettsider at Lindberg skal være pågrepet.

Polititalsmann Adlersson kan ikke bekrefte hvorvidt Lindberg er blant de pågrepne.

– Vi har pågrepet et antall personer, men jeg har ingen informasjon om de pågrepne, sier Adlersson.

Til tross for at nazistenes tillatelse til å demonstrere utløp klokken tre, var der rundt klokken fire fortsatt mange NMR-medlemmer som nektet å forlate sentrum av Göteborg.

Ifølge svenske medier sa NRM-talsperson Pär Öberg fra scenene på appellplassen at nazistene nektet å forlate området før deres medlemmer er løslatt, blant dem Lindberg.

Ifølge politiet skal 29 personer ha blitt pågrepet i løpet av lørdagen. Ytterligere 21 er tatt hånd om, opplyser politiet. Det er ikke kjent om dette er NMR-medlemmer eller motdemonstranter.

Her forsøker nazistene å bryte gjennom politiets sperringer. Foto: Helge Tvedten. Du trenger javascript for å se video. Her forsøker nazistene å bryte gjennom politiets sperringer. Foto: Helge Tvedten.

Busses bort

Mange av nazistene var utstyrt seg med gjennomsiktige skjold da de troppet opp til marsjen lørdag formiddag. Politiet måtte etter hvert be om ekstra ressurser, blant annet i form av ridende politi, for å håndtere demonstrantene. Politiet brukte også med sjokkgranater for å spre nazistene.

Politiet brukte store ressurser på å lage et skille mellom demonstranter og motdemonstranter. Ifølge svenske medier skal politiet ha dannet en jernring rundt nazistene, som rundt klokken 15.00 samlet seg for å diskutere hva man skulle gjøre videre.

Politiet opplyser på sine hjemmesider at det ble fraktet inn busser til Göteborgs sentrum. Dette ble tolket som at nazistene skulle kjøres bort, noe som ifølge Dagens Nyheter førte til jubel blant motdemonstrantene.

Expressen melder også at politiet har brukt pepperspray mot nazistene. I tillegg skal maskerte motdemonstranter ha kastet kinaputter mot NMR-sympatisører.

Svensk politi uttaler seg til NRK om demonstrasjonen. Du trenger javascript for å se video. Svensk politi uttaler seg til NRK om demonstrasjonen.

Nye sammenstøt

Klokken 15.00 skulle i utgangspunktet demonstrasjonen være avsluttet, men det var da fortsatt store menneskemengder i Göteborg sentrum. Flertallet av dem som ble igjen var motdemonstranter, eller vanlige svensker som vil markere sin avsky mot nazistene.

Men svenske medier melder også at svartkledde motdemonstranter barket sammen med politiet. Motdemonstrantene, som blant annet skal være tilknyttet Antifascistisk aksjon, skal ha kastet stein og smellskudd mot politiet.

Rundt klokken 16.30 melder svensk politi at det nok en gang brøt ut voldsomme tumulter. En person ble skadd i forbindelse med sammenstøtet, og ble fraktet bort i ambulanse. Det er ikke kjent hvilken gruppering vedkommende tilhørte.

Først ved 17-tiden lørdag ettermiddag melder Aftonbladet at de siste NMR-medlemmene forlater Göteborg sentrum, og at politiet har fått kontroll på situasjonen.

Norske nazister

Det var på forhånd ventet at så mange som 1000 medlemmer av Nordiska Motstandsrørelsen kunne komme til å delta i demonstrasjonen, i det som kan bli den største nazistiske mønstringen siden krigen.

Det er også norske nazister på plass i Göteborg. Svensk politi melder på sine hjemmesider at en person som skal utvises til Norge er pågrepet ved en indre utlendingskontroll på jernbanestasjonen i Göteborg.

Den utenlandske statsborgeren er pågrepet med hjemmel i den svenske utlendingsloven. Mannens nasjonalitet er ikke kjent.

Lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, er også i Göteborg. Han sier til NRK at gruppa skal demonstrere mot «forbryterne», som ifølge ham er «politikerne og media, blant andre».

Forwald sa før marsjen at han håpet at rundt 1000 medlemmer av nazigruppa skulle møte opp.

– Men hva vi ender opp med, det vet jeg ikke. Mediene har jo hetset oss ekstremt mye i forkant. Jeg mistenker at en del har blitt skremt vekk, sier Forwald.

Lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, sier gruppa er forberedt på å forsvare seg mot angrep. Du trenger javascript for å se video. Lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, sier gruppa er forberedt på å forsvare seg mot angrep.

– Forberedt på å forsvare oss

Forwald sier at DNR ikke vil angripe noen, men at gruppen er «forberedt på å forsvare seg» om man blir angrepet av motdemonstranter. Dette er grunnen til at man har med skjold.

DNR-lederen i Norge sier demonstrasjonen skal vise at misnøyen blant gruppas medlemmer ikke bare eksisterer på internett.

– Vi er mennesker av kjøtt og blod som har en sterk misnøye med systemet, medieklimaet og så videre. Vi vil verne om vårt folk, og vi er ikke redde for å ta til gatene, sier den norske nazilederen.

Ventet bråk

I tillegg til nazistene har 10.000 motdemonstranter på forhånd varslet at de ville markere avsky mot nazigruppa.

Svensk sikkerhetspoliti vurderer Nordiska Motstandsrørelsen som den farligste nazistiske gruppen i Sverige.

Dette har blant annet ført til at sikkerheten ved Centralstasjonen i byen er styrket. NMR har fått tillatelse til å marsjere mellom klokka 13 og 15 i Göteborg i dag, men politiet hadde på forhånd kortet ned ruten de fikk gå.

– Politimann sparket i hodet

Allerede fredag kveld kom det meldinger om at utenlandske nazister hadde blitt pågrepet på Landvetter flyplass utenfor Göteborg.

Ifølge Aftonbladet skal de tyske nazistene ha vært i besittelse av kniver. Totalt sju personer er pågrepet i forkant av demonstrasjonen, opplyser svensk politi.

Lørdag formiddag skal også en utenlandsk statsborger ha blitt pågrepet i Helsingborg, etter å ha sparket en politimann i hodet. Svensk politi setter dette i sammenheng med nazidemonstrasjonen.

Et medlem av Nordiska Motståndsrörelsen blir pågrepet av politiet lørdag. Foto: Fredrik Sandberg / Tt / NTB scanpix

Grensekontroll og uro

NMR hadde i sommer planer om å marsjere i Fredrikstad, men flyttet til slutt marsjen til Kristiansand.

Politiet i Østfold sier til NRK at norsk og svensk politi har gjennomført kontroll av dem som krysser grensa i retning av Göteborg.

– Vi ser etter slagvåpen eller andre ting noen kan ha med seg, sa operasjonsleder Jon Erik Nygård til NRK før demonstrasjonen.

Han påpeker at politiet venter at en del personer vil komme fra Norge også, fordi man på svensk side forventer mange motdemonstranter.

Politiet har satt inn 1000 politifolk og store deler av Göteborgs sentrum er sperret av før dagens demonstrasjon.

– Jeg ville løyet hvis jeg sa at jeg ikke er urolig, sier leder i kommunestyret i Göteborg, Ann-Sofi Hermansson, til Aftonbladet.

I politihusets garasje ble det i forkant av demonstrasjonen satt opp et arrestlokale der flere hundre mennesker kan holdes.