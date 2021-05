Sterk konkurranse venter Tix i Eurovision-finalen

Det beste med San Marino i finalen er at vi får muligheten til å se Flo Rida igjen.

Espen Borge: Espen Borge Det beste med San Marino i finalen er at vi får muligheten til å se Flo Rida igjen.

Helhetlig er det en velprodusert låt der man kan skimte noen gode vokalpartier her og der, men den er dessverre ikke noe mer utover det.

Faduma Mohamud: Faduma Mohamud Helhetlig er det en velprodusert låt der man kan skimte noen gode vokalpartier her og der, men den er dessverre ikke noe mer utover det.