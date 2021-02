Noe føles nytt etter å ha lest Daniela Kriens første roman på norsk. Det er som om den 45 år gamle forfatteren har slått opp et vindu på vidt gap i tysk samtidslitteratur – uten å anstrenge seg. Hun får det til å se lett ut. Hun fremstår ikke bare som et friskt pust – mer som en varm vind.

Krien mangler, i likhet med sin landsmann Benedict Wells, det politiske gravalvoret som har preget forfattergenerasjonene før dem. Samtidig viser hun at hennes grunntema – kjærlighet – ikke lar seg forstå uten at man skjønner de politiske stormene som så å si blåste landet hun vokste opp i, av kartet.

Fletter liv sammen

«Kjærlighet i nødsfall» utspiller seg i Leipzig, og skildrer byen gjennom perspektivet til fem kvinner som var tenåringer da muren falt. Daniela Krien fletter livene deres lett inn i hverandre med litt samme teknikk som Karl Ove Knausgård benyttet i sin roman «Morgenstjernen».

Paula, Judith, Brida, Malika og Jorinde handler sin hvite burgunder i den samme delikatesseforretningen, de sitter i de samme konsertsalene, møtes i den samme bokhandelen, og mest av alt, de havner i sengen til (noen av) de samme mennene.

Forfatteren er født i 1975, og var altså 14 år da muren falt. Hun skildrer kvinner som har oppveksten i DDR friskt i minne, men som tilsynelatende har lært seg å leve med de frihetene og usikkerhetene den vestlige kapitalismen har å tilby.

Kvinner i ulike stadier

Til og med fasadene i den politisk ultrarøde, alternative bydelen Südvorstadt har fått seg noen nye strøk med maling. Leilighetene er fortsatt billigere enn i Berlin, og man må ikke ligge med noen for å få takpapp til husene lenger. Her, hvor Bach en gang trakterte orgelet, Goethe skrev «Faust» og Grieg hadde musikkforlaget sitt, skulle det vel være gode muligheter til å bli lykkelig?

Nei, så enkelt er det ikke. Livet er ikke enkelt. Og hva er egentlig kjærlighet?

Daniela Krien borer og borer i temaet, idet vi møter kvinnene i ulike livsfaser. Når er det virkelig alvor? Hvem er der nå nøden er størst? Kanskje en fra vest?

Østtysk sex og singelliv

Selv nå, tretti år etter, eksisterer muren faktisk fortsatt i folks hoder, in den Köpfen, som man sier på tysk. Den lokale kvinnen som forelsker seg i den kjekke og praktisk anlagte mann fra Stuttgart, oppdager at de har ulike syn på oppdragelse. I det konservative sørvest ligger det en forventning i luften om at kvinnen skal ta seg av barna og hjemmet. Det passer dårlig for Daniela Kriens utpreget intellektuelt orienterte kvinner, som heller henger i baren og lever ut drømmen om en østtysk variant av «Sex og singelliv».

Kvinnene møtes. De skilles. De lengter. Og de svikter hverandre. Og midt oppi det hele får de barn, som skal forholde seg til det hele. Og de er også selv barn av sine foreldre. De er vokst opp med defekter som når som helst kan slå ut i en depresjon som deres nærmeste må håndtere.

Registrerer de minste rystelser

«Kjærlighet i nødsfall» minner meg om hva som er poenget med forfattere. De skal skildre samfunnets små og store rystelser, og de konsekvenser dette har for den enkelte.

Daniela Kriens detaljrike tekst registrerer endringene. Hun er som en seismograf. Hun registrerer selv de minste rystelser når de treffer oss rett i hjertet.

Tittel: «Kjærlighet i nødsfall» Forfatter: Daniela Krien Originalspråk: Tysk Oversetter: Ute Neumann Forlag: Forlaget Press Utgitt: 2021

