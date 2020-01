Det kan være farlig fort gjort å tolke den svært poetiske boktittelen «Alle sanger handler om deg» i retning av at dette er innblikk i Lerches personlige kjærlighetsliv. En hel bok om musikk og forelskelse.

Det er ikke helt feil.

Men de som måtte tro at denne boka byr på personlige kjærlighetserklæringer til Linnéa Myhre og annet snadder av typen sladderstoff, kan la det være med tanken.

For ja visst er dette en kjærlighetserklæring. Den er til musikken. Og sangene? Vel, de handler mest om Sondre Lerche.

Fra musikalsk wonderboy til fullvoksen musiker

I 22 essays, mange av dem opprinnelig publisert i Dagbladet, The Talkhouse og Klassekampens Musikkmagasinet, tar Sondre Lerche oss med på sin egen, personlige og nerdete ferd gjennom sitt musikalske liv.

Fra sangene som inspirerte det unge musikkgeniet fra Bergen, til ny og gammel musikk han akkurat har oppdaget.

Gjennom å forklare og presentere sine inspirasjonskilder og sitt svært gjennomtenkte forhold til disse, trår Sondre Lerche tydeligere frem. Først og fremst som musiker, men også som person. Om enn ikke personlig.

Nerden som elsker nerding

Lerche er ingen snobb. Han er en altetende nerd med utallige grunner til å elske musikken som inspirerer, uavhengig av hvor den kommer fra og hvilken sosial status den måte bære med seg.

Boken starter (og kommer tilbake til) det inderlige, ekte og inspirerende møtet mellom a-ha og Morten Harket, og den unge, vidåpne og svært musikalske guttungen fra Bergen.

I kjølvannet av dette kjærlighetsforholdet følger tekster om blant andre Burt Bacharac, Kylie Minogue og Beyoncé i skjønn forening med Nils Frahm, Eno Hyde, brasilianske rytmer, klassisk jazz og vanskeligere tilgjengelig ambient musikk (perfekt egnet til maratonløp).

Livets musikk

Lerches budskap er tydelig: Musikken gjør deg godt som menneske. Ta den imot og la den lære deg noe mer om deg selv:

«Lytter du intenst nok, handler plutselig all musikk om dine store og små følelser og problemer. Alle sanger handler om deg»

Lerche har et sterkt ønske om at vi som lesere skal oppleve, høre og elske det samme som ham.

Akkurat det tror jeg ikke er like enkelt for alle, og grunnen til dette er at det fort kan føles overraskende tørt å lese om musikk.

Dermed blir det desto viktigere at tekstene er like litterært gode som musikken man beskriver. For hver eneste lille historie bør det stå klart for oss hva dette egentlig handler om, og hva teksten skal gjøre med oss som mennesker.

Det som dessverre litt for ofte mangler i disse tekstene, er den gode og gjennomarbeidede komposisjonen.

Boken bærer preg av å være en samling tekster som er tvunget litt sammen. De står ikke helt til hverandre, og de spriker i kvalitet og form.

Det funker aller best når Lerche tør å trå frem i lyset og gi en fortelling om hvordan musikken har påvirket ham i livet. Som for eksempel når han bestemmer seg for å flytte fra New York til Los Angeles.

En gang nerd – alltid nerd

Lerche er og blir en musikk-flinkis, også når han skriver om musikk. Derfor er dette en bok for deg som allerede er interessert i musikk generelt, og i Sondre Lerche spesielt.

Det er en bok om hvordan Lerche tenker, absorberer og tolker – men uten at han nødvendigvis gir oss det personlige innsynet man kanskje hadde ønsket seg.

Alt dette tror jeg Sondre Lerche vet selv. Er det noe denne boken forteller, så er det at dette er en mann med ektefølt kjærlighet for det han driver med, massevis med selvinnsikt, og et stødig og kompromissløst forhold til sin kunstneriske virksomhet.

Så om jeg skulle mene at denne boken ikke er for alle? Ja, så er det sannsynligvis slik han vil ha det.

Anbefalt videre lesing: