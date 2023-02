Noreg skal verne meir av Noreg

CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Regjeringa annonserte i dag at dei startar arbeidet med ein ny nasjonal naturplan.

Bakgrunnen er FN sin naturavtale som vart underteikna i Montreal før jul.

Ifølgje regjeringa gjer avtalen det presserande å «oppdatere forvaltninga og nedkjempe årsakene til nedbygging og forvitring av økosystem».

– Ei ny stortingsmelding vil setje retninga for den vidare innsatsen for natur, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Dette seier regjeringa om den nye planen Ekspandér faktaboks Naturen gir oss rein luft, reint vatn, stabil tilgang til mat, vern mot konsekvensar av klimaendringar og naturleg karbonlagring. I tillegg gir den oss opplevingar som er viktige for helse og trivsel. Å ha eit mangfald av artar og genetiske variantar er metoden til naturen for å tole endringar. Vi må sørgje for at bruk av naturen skjer innanfor tålegrensene til naturen. Den globale rapporten frå naturpanelet frå 2019 viser at vi globalt utryddar dyr, plantar og økosystem i eit tempo vi aldri før har sett i menneskas historie. Den nye naturavtalen set felles mål for å bevare naturen, oppnå berekraftig forvaltning og bruk og nedkjempe årsakene til nedbygging og forvitring av økosystem. Stortingsmeldinga Natur for livet gjev oss ei solid plattform å byggje vidare på. Noreg har mellom anna gjort vurderingar av tilstanden i dei fleste økosystem, og regjeringa vil lage menyar av tiltak for å betre tilstanden der det trengst. Ei ny stortingsmelding vil setje retninga for Noregs vidare innsats for natur. Vi vil samtidig halde fram vår internasjonale samarbeid og støtte for å verne og bevare natur, mellom anna gjennom Noregs internasjonale klima- og skoginitiativ.

Dagens handlingsplan for naturmangfald («Natur for livet») vart vedteken av Stortinget i 2015.

NRK har tidlegare skrive at Montreal-avtalen har byrja å slå inn i norsk politikk og alt set fleire store veg- og hytteprosjekt i spel.

I Energikommisjonen, som la fram sin rapport sist veke, seier eit mindretal av medlemmene (4 av 15) at målet om meir vind- og vasskraft kan kollidere med det nye naturregimet. Les også: Naturavtale vedtatt: – Naturen fikk endelig sitt Parisøyeblikk

På Stortinget har energi- og miljøkomiteen på kort tid fått fleire nye forslag å ta stilling til. Alle med den «revolusjonære» naturavtalen som brekkstong.

I eit av forslaga heiter det at den nye avtalen, som vart underteikna av 193 land, spenner bein på følgjande prosjekt:

I Sunnfjord har kampen mot «alpetilstandar» og ein gondol i Kjøsnesfjorden fått fornya kraft etter Montreal-avtalen. Foto: Torje Bjellaas, NRK

Klimadepartementet mista ansvar i 2013

I endå eit forslag vert den nye naturavtalen brukt som argument for at hovudansvaret for norsk arealforvaltning blir ført tilbake til Klima- og miljødepartementet.

Klimadepartementet «mista» dette ansvaret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet då Solberg-regjeringa tiltredde i 2013.

Grepet vart akkompagnert av to rundskriv der Solberg-regjeringa presiserte at statsforvaltarane skulle «avgrense bruken av innvendingar» og vektleggje lokaldemokratiet sterkare.

Påstanden til MDG er at dette i sum har svekt naturinteressene, demonstrert ved tal frå Riksrevisjonen som viser at 43 prosent av innvendingane til statsforvaltaren vart tekne til følgje av departementet i 2010–2013.

For perioden i 2014–2017 er det tilsvarande talet 22 prosent.

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) vedtok i 2019 den hittil mest omfattande tilstandsrapporten om jordas natur og biomangfald.

– Alle skjønner at naturomsyna blir sterkare om Klima- og miljødepartementet får ansvaret, seier Rasmus Hansson (MDG). Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er få enkeltvedtak som har gjort så stor skade

– Det er få enkeltvedtak som har gjort så stor skade på norsk natur som å ta frå Klima- og miljøministeren ansvaret for arealforvaltninga i Noreg, seier Birgit Oline Kjerstad, som er stortingsrepresentant for SV.

Ho legg til:

– No må Arbeidarpartiet, som i si tid oppretta verdas første miljøverndepartement, sørgje for at Klima- og miljøministeren igjen får handa på rattet og betre styring over arealforvaltninga.

– Sjølvstyre er bra, men må gå føre seg innan klare nasjonale rammer Ekspandér faktaboks Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet – Vi er samd i at arealansvaret bør førast tilbake KLD og at innvendingspraksisen bør styrkjast. Når Statsforvaltaren ikkje får støtte, svekkjer også deira vilje til å fremje innvendingar neste runde, dermed blir heile prinsippet erodert. Det er ei openberr svakheit i norsk naturforvaltning at det ikkje er tilstrekkeleg samsvar mellom nasjonale naturmangfaldsmål og lokal implementering. Kommunalt sjølvstyre er bra, men det må gå føre seg innan klare nasjonale rammer som sikrar at vi når naturmangfaldsmåla vi har sett.

Sist torsdag sa likevel eit fleirtal Stortinget nei til å behandle forslaget, med grunngjevinga at dette var eit spørsmål som regjeringa, og ikkje Stortinget, burde ta stilling til.

– Vi støttar ikkje eit forslag basert på reine særinteresser, som ikkje tek inn andre samfunnsinteresser, seier Terje Halleland (Frp).

Han viser til at andre gode formål kan kome på kant med naturinteresser, og at ingen er tent med ein situasjon der regelverket kjem i vegen for demokratisk funderte avvegingar.

– Det er få enkeltvedtak som har gjort så stor skade på norsk natur som å ta frå klima- og miljøministeren ansvaret for arealforvaltninga i Noreg, seier Birgit Oline Kjerstad (SV). Foto: Remi Sagen / NRK

– Engasjementet for natur er like sterk i kommunane som på Stortinget

Tilsvarande signal kjem frå KS-direktør Helge Eide. Til NRK seier han at «engasjementet for å bevare natur er minst like sterk i kommunane som på Stortinget», og at kommunaldepartementet er ein «naturleg stad» å plassere ansvaret for arealforvaltning.

– Betydninga av urørt natur har vorte tydelegare dei seinare åra Ekspandér faktaboks Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati i KS – Kvar dei ulike avdelingane skal plasserast i dei enkelte departementa skal ikkje vi meine for sterkt om. Vi respekterer at kvar enkelt regjering vurderer og bestemmer den interne organiseringa si. Dei juridiske (og politiske) avklaringane som vart gitt i dei førre åtte åra om praktisering av innvendingsinstituttet, handla etter vår meining først og fremst om å avgrense moglegheitene for at ei fragmentert statleg forvaltning skulle unødvendig overstyre politiske, heilskaplege avvegingar. Så er det klart at betydninga av å bevare urørt natur og sikre naturmangfald har vorte tydelegare dei seinare åra. Forståinga for at arealbrukavgjerder i seg sjølv er eit kritisk verkemiddel for å nå klimamål, og at naturkrise og klimakrise i stort hengjar tett saman, har vore klart aukande. Montrealavtalen er eit synleg bevis på det. Sidan vi både trur og meiner at engasjementet for å bevare natur er minst like sterk i dei kommunane som har denne naturen, som han er på Stortinget – meiner vi likevel at dei viktigaste tiltaka for å få dette til er å auke kunnskapsgrunnlaget og utvikle verktøy (som naturrekneskap) som visualiserer denne betydninga i dei lokale prosessane.

Konflikten mellom lokalt sjølvstyre og nasjonale naturmål, går tvers gjennom fleire miljøkampar dei siste åra.

Sist symbolisert ved ein tursti i Sogndal, der Statsforvaltaren i Vestland har oppmoda kommunen til å undersøkje om tiltaket er i strid med Plan- og bygningsloven.

Rasmus Hansson (MDG) gler seg over korleis Montreal-avtalen slår inn i norsk politikk, men seier han er ditto skuffa over at Stortinget ikkje vil sjå på forslaget om å ruste opp klimadepartementet.

– Noreg kan berre gløyme å få oppfylt nye, store naturvernambisjonar viss Stortinget ikkje eingong vil diskutere å styrkje naturforvaltninga.

