Strid om «juvelen» i det norske kraftsystemet

Nikolai Astrup, Høgre

– Dette er ein marsjordre til regjeringa, no er det tid for handling. Noreg styrer mot ein varig kraftmangel. Med bakgrunn i rapporten frå kommisjonen må det no blir laga ein ambisiøs og gjennomførbar kraftplan fram mot 2030. Vi må ha meir av alt. Konsesjonsbehandlingstida må ned, nettutbygging må forserast og vi må ha rammevilkår som gjer det attraktivt å satse på ny kraftproduksjon. Høgre har fremja ei rekkje forslag om dette i Stortinget det siste året, men regjeringa har så langt levert meir prat enn handling. Energikommisjonen er til liks med Høgre heilt tydelege på at utsetjinga til regjeringa av halvparten av havvindutbygginga på Sørlege Nordsjø II må reverserast. Det gir inga meining å utsetje viktige kraftprosjekt i den situasjonen vi står i no.

Ola Elvestuen, miljø- og energipolitisk talsperson i Venstre

– No må regjeringa gjere nettopp det Energikommisjonen seier: Sørgje for ei rask utbygging av fornybar energi. Dei må sørgje for ein plan og eit skattesystem som fremjar utbygging av havvind, utbygging av solkraft, vind og for opprusting av vasskraftverk. Og regjeringa må lytte til fleirtalet i Energikommisjonen som seier dei må byggje ut Sørlege Nordsjø II slik førre regjering la til grunn. Det må lysast ut 3 GW i første fase, og 1,5 GW på Utsira nord. Legg Senterpartiets kjepphestar til side og leggje til rette for hybridkablar til Europa med ein gong. Regjeringa burde for lenge sidan laget ein tilleggsavtale med Enova for å forsterke innsatsen for energieffektivisering. Vi har foreslått dette for lenge sidan utan at regjeringa har gjort noko som helst. Alt dei treng å gjere er å sende Enova eit brev og be dei bruke meir pengar på dette. Energikommisjonen held heldigvis fast ved at Noreg skal vere fullt integrert i eit europeisk energisamarbeid, og held seg unna kompliserande forslag som vil gjere dette samarbeidet vanskelegare. Det har norske forbrukarar og næringsliv inga interesse av. Noreg samla sett tener på dette, det gir oss dessutan forsyningstryggleik. No må regjeringa bli langt betre på å følgje opp prosessane for meir fornybar energi som går i EU.

Bjørn K. Haugland, administrerande direktør i Skift – Næringslivets Klimaleiarar

– Vi meiner regjeringa allereie i 2023 bør komme med ein stor auke i ambisjonsnivået ved å tildele minst 4500 MW i tillegg til dei planlagde 1500MW i Sørlege Nordsjø. I tillegg bør dei 1500 som blir lyste ut blir planlagde for tilkopling til eit større system. Dersom det raskt blir annonsert, og følgjande blir lyst ut, eit høgare ambisjonsnivå på Sørlege Nordsjø 2 er det mogleg å ha eit anna prosjektdesign som er vesentleg meir lønnsamt, der delar av krafta går til Europa gjennom eit hybrid samband. Dette kan formast ut på ein måte som gir netto kraftflyt til Noreg. Flytande havvind er dyrare og vil krevje stor støtte i ein startfase. For å få fart på utbygginga med etterfølgjande læring og kostnadstal bør kravet frå det stille om at det blir bygd ut like mykje flytande havvind som det er behov for til elektrifisering av olje- og gassindustrien. I tillegg bør det tildelast støtte til 1500 MW i Utsira nord.

Hildegunn T. Blindheim, Offshore Noreg

– Stabil tilgang på fornybar er ein føresetnad for mange elektrifiseringstiltak i norsk industri og er eit viktig konkurransefortrinn i energiomstillinga. Det er avgjerande at vi byggjer ut meir fornybar kraft og at vi aukar tempoet i utbygginga, slik kommisjonen peikar på. Det vil offshorebransjen bidra til, mellom anna gjennom ei storstilt utvikling av havvind. Vi veit at elektrifisering reduserer både dei norske og globale utsleppa og at det vil bli vanskelegare og dyrare å nå klimamåla dersom lønnsame elektrifiseringsprosjekt ikkje blir gjennomførte. Det er veldig bra at energikommisjonen deler dette synet.

Guro Hauge, Berekraftsdirektør Byggenæringens Landsforening

– Energikommisjonen slår fast at det er eit like stort potensial for energieffektivisering og lokal energiproduksjonen, som i dei store kraftutbyggingane fram mot 2030. På denne måten kan vi raskast redusere straumutgiftene til folk og bedrifter, og sikre kraftforsyninga dei næraste åra. Denne NOU-ein representerer eit vendepunkt for energipolitikken i Noreg. Vi forventar derfor at regjeringa tek grep allereie no og utarbeider ein handlingsplan for korleis det store potensialet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon skal utløysast.

Anniken Hauglie, medlem i Energikommisjonen og viseadministrerande direktør i NHO

– Eg er glad for at Energikommisjonen er så tydeleg og samstemt på behovet for meir fornybar kraft og at vi treng dykk raskt. Skal vi unngå at straum blir eit dyrt knappleiksgode, og sikre nok tilgang på kraft til levelege prisar, så treng vi meir av vind, sol og vatn og vi kan ikkje vente. Vi må ha ei storstilt satsing på energieffektivisering og det må byggjast ut meir nett. Kommunane er ein nøkkel for å lykkast. Kommisjonen foreslår derfor at kommunar som stiller areal til disposisjon må få betre økonomisk utteljing for det. Det er viktig og rett. Vi treng fleire kraftkommunar for å lykkast, både til eiga sjølvforsyning av kraft, og til eit nasjonalt kraftoverskot.

Sigrun Gjerløw Aasland, Zero

‒ Energikommisjonen viser korleis det er mogleg å løyse energikrisa med det systemet vi har i dag. No må vi ikkje kaste bort meir tid på å diskutere fundamentalt nye kraftsystem, men brette opp ermane og gjere jobben med å byggje ut meir kraft og få ei storstilt satsing på energieffektivisering. Energikommisjonen etterlyser til dømes endringar i regelverket for deling av sol på tak og at utbygging av sol på tak får fritak frå søknadsplikta i plan- og bygningslova. Dette er tiltak regjeringa må setje i verk straks, og som ikkje kostar ei krone over statsbudsjettet. Når det er straumkrise, kvifor har ikkje dette skjedd tidlegare?