Energikommisjonen sår tvil om klimamåla

Lars Haltbrekken, SV

– Energikommisjonen foreslår ei kraftig satsing på enøk. Det er svært gledeleg og vil forbetre kraftsituasjonen betrakteleg. Vi forventar at regjeringa allereie i vår kjem med ein plan for korleis vi skal utløyse det enorme enøk potensialet. Heldigvis ser det ut til at energikommisjonen er samd i at vi må ta kontroll over eksporten. Prissmitte frå Europa gjer straumen i Noreg dyrare, og gjer det tøffare for norske hushald og bedrifter. Regjeringa må derfor raskt få sett ned utvalet som skal sjå på langsiktige løysingar på den straumpriskrisa vi står i og komme med forslag til løysingar. Vindkraft i industrialiserte område og langs store vegar er eit mykje betre alternativ enn vindkraft i urørt natur. Viss dette blir eit gjeldande prinsipp for vindkraftutbygginga til regjeringa, vil svært mykje urørt natur bergast.

Sofie Marhaug, Raudt

– Denne rapporten går ikkje laus på det verkelege problemet i energipolitikken, nemleg det faktumet at vi har ei straumpriskrise. Arbeidarpartiet og Senterpartiet har sett ned ein energikommisjon som ikkje kjem med eitt einaste tiltak for å få ned prisane for folk og næringsliv her og no. Slik eg les lekkasjane påpeikar utvalet at det må sjåast meir på korleis utanlandskablane blir brukte, og korleis der kan endrast for å få ned prisen. Det har dei heilt rett i. Men regjeringa skulle gitt nokon den oppgåva allereie, i staden for å halde fram med «vent-og-se»-strategien. Tillitsvalde i fagrørsla har no varsla politisk streik mot dei høge straumprisane og handlingslamminga til regjeringa. Når fagrørsla no seier frå, er det eit språk Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre burde forstå. Presset kjem berre til å vekse for regjeringa. No må dei møte det med handlekraft.

Terje Halleland, Frp

– Det er oppsiktsvekkjande at kommisjonen verkar å ha godteke premissen om at sokkelen må elektrifiserast, heilt uavhengig av korleis dette påverkar kraftsituasjonen og straumprisane framover. Stans i vidare elektrifisering med straum frå land ville ha gitt store kraftinnsparingar fram mot 2030. Eg saknar også gode svar på kvifor utbygging av ny vasskraft i verna vassdrag tilsynelatande ikkje blir vurdert i denne rapporten, når vi veit at det ligg rundt 23TWh med ny, regulerbar kraft som raskt kan bli tilgjengeleg.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Regjeringa har det siste året komme springande etter og skove energikommisjonen framfor seg. Det kan dei ikkje lenger, no må dei handle. Energikommisjonen peikar no på det regjeringa burde gjort for eit år sidan. Punkta til energikommisjonen om prissmitte og prisområde for kraft viser kor håplaust trege regjeringa har vore på dette feltet. Ei utgreiing av korleis ein innrettar kablane slik at dei gir mindre prissmitte burde regjeringa ha gjennomført for lenge sidan. KrF har fremja forslag om dette i over eit år no. Elles er det heilt rett å peike på behov for mykje utbygging og forsterka energieffektivisering. Her er det viktig at regjeringa følgjer opp raskt. Eg synest det er spennande at energikommisjonen peikar på nærvind som ei løysing som allereie før 2030 kan gi auka kraftproduksjon. Vi må avgrense nedbygginga av natur. Eg er likevel oppteken av at vi ikkje går i same fella som sist. Vi må leggje vekt på at kommunen skal ha det siste ordet i desse sakene.

Nikolai Astrup, Høgre

– Vi er samde i at det er behov for rask utbygging av fornybar kraftproduksjon i Noreg, og meir effektiv bruk av den energien vi allereie har. Det bør utarbeidast ein ambisiøs men realistisk plan for utbygging av kraft fram mot 2030 og 2050. Samtidig må dei sjølvpålagde forseinkingane til regjeringa skrotast. Det gjeld til dømes utbygging av havvind på Sørlege Nordsjø II, der regjeringa har utsett halvparten av utbygginga på ubestemd tid. Samtidig varslar regjeringa at det kan bli aktuelt å vente med å kunngjere 2/3 av arealet på Utsira nord. I den situasjonen vi står i no, gir det inga meining å utsetje viktige havvindprosjekt. Det er stort potensial for utbygging av solkraft, men kor raskt dette kan utløysast avheng av at regjeringa løyser opp i dei regulatoriske barrierane som står i vegen, mellom anna knytt til deling av straum. Stortinget har gitt tydelege bestillingar til regjeringa, og forventar at dette blir endra raskt. Høgre er bekymra for at skattegrepet til regjeringa i haust, og då særleg grunnrenteskatt på landvind, vil gjere det vanskelegare å tiltrekkje seg nødvendig kapital til store kraftutbyggingar dei neste åra. Å byggje ut 30 GW med havvind vil antakeleg krevje rundt 1000 milliardar kroner i investeringar. Mykje av denne kapitalen må komme frå private selskap i inn- og utland. Då er det heilt nødvendig med føreseielege rammevilkår.

Rasmus Hansson, MDG

– Vindkraft der det er tung utbygging frå før er godt tenkt av energikommisjonen. MDG har lenge påpeika at dette er einaste farbare veg framover for vindkraft på land. Vindkraftutbygginga på land har til no kosta norsk natur altfor mykje. Då Stortinget behandla vindkraftmeldinga for to år sidan, foreslo MDG å be regjeringa leggje fram ein plan som viser potensialet for småskala vindkraftproduksjon i hamner, industriområde og andre stader der vindkraft kan byggjast ut utan å komme i konflikt med naturomsyn. Eg er glad for at energikommisjonen no foreslår det same. Norsk natur har betalt for mykje, og skal ikkje ha meir vindkraft eller andre store inngrep i naturen. Det er nøyaktig dette som er poenget med naturavtalen som regjeringa nettopp skreiv under på i Montreal. No gjeld det å vise at avtalen er verd meir enn papiret han er skriven på. Vidare meiner vi at heile elektrifiseringsbehovet på sokkelen må dekkjast av havvind eller annan fornybar energiproduksjon på sokkelen. Det bør dessutan oljenæringa betale for sjølv. Det kan ikkje vere oppgåva til fellesskapet å grønnvaske norsk olje med naturøydeleggjande kraftutbygging på land. Oljenæringa bør vurdere fleire alternativ enn elektrifisering. Karbonfangst og lagring er ei mykje betre løysing enn kraft frå land.

Frode Alfheim, forbundsleiar i Industri Energi

– Energikommisjonen slår fast at medan straumforbruket vil auke mykje, så er det alt for lite ny kraftproduksjon planlagt dei næraste åra. Vi kan gå mot kraftunderskot og det er ein heilt uakseptabel situasjon. Energikommisjonen stadfestar det Industri Energi har sagt for døve øyre i årevis: Skal vi bruke meir straum, må vi produsere meir straum. No som vi har fasiten på bordet er det berre for kraftselskapa å få spaden i jorda og for styresmaktene å gjere alt dei kan for å leggje til rette.