Christian Steel, Sabima

– Det blir for passivt av statsforvaltaren å satse på at kommunen følgjer opp saka. Statsforvaltaren har både ei lovpålagd oppgåve i å føre tilsyn med arbeidet i kommunane, især lovlegkontroll, og i tillegg ei rolle i å rettleie og hjelpe kommunane i å nå nasjonale målsetjingar for natur. Ei lang rekkje evalueringar, inkludert ein gjennomgang levert av OECD våren 2022, viser at norsk naturforvaltning ikkje held mål.

Katharina Karlsen Hessen, leiar for Naturvernforbundet i Indre Sogn

– Statsforvaltaren må syte for at denne saka vert grundig følgd opp, men fyrst og fremst er dette Sogndal kommune si sjanse til å utvise god dømekraft. Det reknar me sterkt med at dei no gjer, og at dei veit kor mange auge som no rettar seg mot Rindabotn som ei fakkelsak for naturens rettsvern. Me forventar også at kommunen ser til eigne planar kring samfunnssutvikling, arealbruk og naturmangfald, og lar dei styre ein eventuell prosess kor utbyggjar får søkja om løyve i etterkant av utbyggjing. Området kor utbyggjar har etablert ulovleg infrastruktur er ei omsynssone, og særleg sårbar for inngrep.

Fredrik Holth, Institutt for eiendom og juss

– Sårbarheita i forvaltninga knyter seg for det første til kunnskapen om rettsreglane vi har. Her er det etter mitt syn manglar i forvaltninga, men også blant aktørane som utfører arbeid og tek på seg ansvar for at reglane blir følgde. For det andre ligg det ei sårbarheit i systemet med omsyn til om kunnskapen om verknaden av dei ulike tiltaka er god nok når løyve blir gitt. For det tredje knyter det seg ei sårbarheit til om vi har effektive kontrollsystem.

Utan å ha inngåande kjennskap til turstien viser saka etter mitt syn at forvaltninga ofte tek altfor lett på vurderinga av om ulike tiltak krev reguleringsplan før tiltak blir gjennomførte. Dette krevst ofte ved større tiltak som bustadfeltutbyggingar, idrettsanlegg og liknande, men sjeldan for det ulike former for tilretteleggingar og tiltak i område som ikkje er meinte for utbygging.