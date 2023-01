Hemmeligholdt forsvarsrapport om «Helge Ingstad»-ulykken: Peker på flere feil på «Sola TS»

Én mann sitter alene på tiltalebenken i rettssaken etter «Helge Ingstad»-ulykken.

Aktor mener at kollisjonen skjedde fordi vaktsjefen på fregatten var uaktsom.

Selv sier vaktsjefen at det er mye han kunne gjort annerledes. Men kollisjonen kunne også vært unngått dersom andre involverte gjorde det de skulle, mener han.

Det inkluderer de som styrte tankskipet som fregatten kolliderte med.

Fram til nå har offentligheten fått vite få detaljer om hva som skjedde på broen på tankskipet «Sola TS».

Mener radarbruk var dårlig

NRK har fått innsyn i den 42 sider lange rapporten, som hittil har vært unntatt offentlighet. Den avslører nye detaljer.

AVGANG: «Sola TS» meldte avgang ut fra Stureterminalen 03.44.54. Foto: Statens havarikommisjon / Illustrasjon

I rapporten peker Sjøforsvaret på en rekke feil de mener skjedde på tankskipet:

De brukte ikke radar på en korrekt måte, verken før eller etter avgang fra Stureterminalen. Bruken var ikke i tråd med Sjøveisreglene.

Det ble ikke holdt utkikk i tråd med verken Sjøveisreglene eller skipets egne retningslinjer.

Ansvarsfordelingen på broen var dårlig, noe som ga en dårlig forståelse av situasjonen.

Kommunikasjonen med andre var dårlig. Overfor Fedje VTS ga ikke broen inntrykk av at en kritisk situasjon var nær. Overfor «Helge Ingstad» ga de seg ikke tilkjenne entydig, og de burde innsett at fregatten ikke skjønte at de snakket med et tankskip.

Sjøforsvaret mener at «Sola TS» brøt minst tolv punkter i sjøveisreglene.

Forsvareren til den tiltalte vaktsjefen mener at rapporten er helt sentral for rettssaken. Han mener rapporten viser at den tiltalte vaktsjefen sitt bidrag til ulykken er liten.

Konklusjonen av Sjøforsvaret sin rapport om «Sola TS» sin ferdsskriver Ekspandér faktaboks Sjøforsvaret mener at «Sola TS» bryter minst tolv sjøveisregler. Sjøveisreglene er 41 internasjonale regler som er til for å hindre kollisjoner til sjøs. Sjøforsvaret mener at analysen av VDR-data (voyage data recording) viser at det er grunnlag for å hevde: Radar ble ikke anvendt korrekt eller i tråd med Sjøveisreglene. Dette gjelder både for søk på stor avstand og plotting av mål (målfølging).

Utkikk ble ikke holdt iht. hverken Sjøveisreglene eller rederiets bromanual.

AIS-kontakter ble kun vist på ECDIS 1 og ECDIS 2 og ikke radarer slik IMO-anbefalinger legger til grunn.

Mangelfull MPX samt mangelfull/fraværende eksplisitt ansvars- og rollefordeling i broteamet bidro sammen med forskjell i settinger på ECDISer og radarer til mangelfull og fragmentert situasjonsforståelse på Sola TS.

Antikollisjon var basert på visuelle observasjoner av øvrig trafikk understøttet av trails. Forskjell i settinger på radar bidro og forsterket fragmentert situasjonsforståelse.

Fragmentert situasjonsforståelse, uklare kommandomessige forhold og mangelfull bruk av radar førte til at HING ble oppdaget relativt sent. Både de videre handlingene og fravær av handlinger, viser at Sola TS ikke var bevisst situasjonens alvorlighet før det hadde medgått ytterligere tid.

Manglende anvendelse av radarer medførte at kortvarig observasjon av begge sidelanterner for HING kan ha blitt oppfattet som markant manøver for å vise intensjon (HING tørner mot styrbord). I realiteten skyldes dette at begge fartøy kom noe mot styrbord til samme tid, og aspektvinkelen ble følgelig endret. Dersom Sola TS hadde målfulgt HING på en av radarene, ville dette kunne ha forhindret denne misforståelsen

og ført til at kollisjonen kunne vært avverget. Broteamet på Sola TS var tilsynelatende ikke klar over at den foroverrettede dekksbelysningen sterkt nedsatte synligheten til sidelanterner og ALDIS-lampe. Ett risikoreduserende tiltak i så henseende vil være å målfølge samtlige radarekko da det

må påregnes at deres handlinger kan avvike fra det forventede fordi de ikke ser lanternene til Sola TS. I kommunikasjon med Fedje VTS over VHF, fremkommer ingenting fra Sola TS sin side som gir inntrykk av at det er en kritisk situasjon under oppseiling. Videre gir Sola TS seg aldri entydig tilkjenne ovenfor HING senere i hendelsesforløpet, selv ikke når det bør være åpenbart at HING ikke er innforstått med hvilket fartøy de snakker med. Av Sjøveisregler som kan legges til grunn for de forskjellige beskrevne handlinger og situasjoner, fremheves (ikke utømmelig liste): # 2 (ansvar)

# 4 (anvendelse

# 5 (utkikk)

# 6 (sikker fart)

# 7 (fare for sammenstøt)

# 8 (manøver for å unngå sammenstøt)

# 14 (motsatte kurser)

# 15 (kurser som skjærer hverandre)

# 16 (Fartøy som skal holde av veien)

# 17 (fartøy som skal beholde kurs og fart)

# 18 (ansvar mellom fartøy)

# 20 (anvendelse (av lanterner og signalfigurer)).

Hørte «frustrasjonsbrøl» fra losen

Rapporten er en analyse av data fra ferdsskriveren til «Sola TS». Dette kalles VDR-data (voyage data recorder) og kan sammenlignes med de svarte boksene til et fly.

Analysen kartlegger det som skjedde fra 02.29.28 og frem til 04.59.51. Skipsklokken på «Sola TS» viste 04.01.15 da kollisjonen skjedde.

Et av funnene er at «Sola TS» ikke ser på radaren med stort utsnitt før de går ut av Stureterminalen. Rapportforfatteren mener dette gjør at «Sola TS» ikke er orientert godt nok om trafikken i området.

Heller ikke når skipet går ut fra Stureterminalen bruker tankskipet radar for å orientere seg om trafikken sydover i Hjeltefjorden. I stedet for fokuserer radaren på de tre skipene som seiler nordover, samme vei som «Sola TS» skal.

Elleve minutter før ulykken er «Helge Ingstad» synlig på radaren til «Sola TS». Det tar da syv minutter før «Sola TS» blir klar over «Helge Ingstad», ved at losen ser lanternene på fregatten med egne øyne.

Dette er noe av begrunnelsen til hvorfor Sjøforsvaret mener at radarbruken var mangelfull.

Rapporten avslører nye detaljer om kommunikasjonen mellom kaptein, overstyrmann og los om bord på tankskipet. Blant annet diskuterer de ansvarsfordeling, tre minutter før kollisjonen.

Den viser også at losen brøler 49 sekunder før ulykken, syv sekunder etter den siste oppfordringen til «Helge Ingstad» om å svinge unna. Rapportforfatteren oppfatter det som et frustrasjonsbrøl.

KOLLISJON: Skipsklokken på «Sola TS» viser 04.01.16 da skipet kolliderer med «Helge Ingstad». Foto: Sola TS/Statens havarikommisjon

Rapportforfatter skal vitne

Sjøforsvaret understreker at rapporten ble laget på oppdrag fra Forsvardepartementet i forbindelse med søksmålsprosessen mot rederiet til «Sola TS».

– Sjøforsvaret har kun konsentrert seg om å undersøke og utbedre sikkerheten på egne fartøy og egen organisasjon. Vi har støttet Havarikommisjonen og gjort egne grundige undersøkelser om hva som gikk galt på vår side og vært åpne om dette. Vi har deretter målrettet arbeidet med å styrke sikkerheten i Sjøforsvaret, sier talsperson for Sjøforsvaret, Michel Hayes, til NRK.

Rapporten er skrevet av orlogskaptein Stein Egil Iversen ved Sjøforsvarets navigasjonskompetansesenter, som er Sjøforsvarets fremste ekspertise på navigering til sjøs.

I innledningen skriver Iversen at rapporten kan fremstå som svært ensidig, siden den bare undersøker «Sola TS» sin ferdsskriver.

Rapporten må leses i sammenheng med deres egen rapport om feilene som ble gjort om bord på «Helge Ingstad», står det i rapporten.

Iversen skal selv vitne i rettssaken.

Statsadvokaten: – Et partsinnlegg

Rapporten er glimtvis henvist til i den pågående rettssaken, men ikke presentert ordentlig for retten. Statsadvokat Benedikte Høgseth sier til NRK at hun ikke vil kommentere rapporten i sin helhet før den blir tema i rettssaken.

– Rapporten er et partsinnlegg i den sivile saken, utarbeidet fra Forsvaret og sendt til Regjeringsadvokaten i den anledning. Det bakteppet er viktig å ha med seg, og vi kommer til å ha en mening om hvordan denne rapporten skal vektlegges når den legges frem i retten. Før det er det ikke naturlig å kommentere rapporten ytterligere, sier hun.

Rapporten er adressert til Riksadvokaten.

Den sivile saken endte i forlik mellom staten og tankskipsrederiet Twitt Navigation. Rederiet betalte 235 millioner kroner til staten etter hendelsen.

«Helge Ingstad» kostet 4,3 milliarder kroner, mens forsøket på å berge fregatten kostet 726 millioner kroner. Summen staten fikk fra tankskipsrederiet utgjorde altså under 5 prosent av det staten tapte.

– Tidligere undersøkelser taler for seg

NRK har vært i kontakt med talspersonen til Twitt Navigation, som er rederiet som eier «Sola TS».

De er forelagt hovedtrekkene i rapporten.

– Funnene i tidligere undersøkelser og rettsavgjørelser som er avsagt taler for seg selv, og krever ingen ytterligere kommentarer fra Twitt Navigation, skriver talsperson Pat Adamson i en e-post til NRK.

HAVARI: «Helge Ingstad» ble dyttet på land, og ble totalvraket. Til slutt ble det hogget opp. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Avdelingsdirektør Dag Liseth i Statens havarikommisjon sin sjøfartsavdeling er spurt om å kommentere anklagen fra Sjøforsvaret om at rapporten deres inneholder mangler.

– Jeg kjenner ikke detaljene i rapporten du viser til. Havarikommisjonen gjennomfører sikkerhetsundersøkelser og tar ikke stilling til verken sivilt eller strafferettslig ansvar i saken. Det kan godt hende at vi vil ha ulikt fokus enn det andre som skal forholde seg til, vil ha. Vi har ikke noe å gjøre med det som behandles rettslig nå. Vi avleverte våre rapporter i 2019 og 2021, og har ikke noe å kommentere utover det, sier han til NRK.

Forsvarer: Viser at vaktsjefen sitt bidrag til kollisjonen er lite

Christian Lundin forsvarer den tiltalte vaktsjefen.

Han sier til NRK at opplysningene i rapporten er veldig viktig for rettssaken.

– Grunnen til at den er viktig, er at rapporten viser at tiltaltes bidrag til at ulykken inntraff er lite, og at vaktsjefen ikke kan bebreides, sier han.

FORSVARERE: Christian Lundin og Tom Sørum forsvarer den tiltalte vaktsjefen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Han fremhever at rapporten hevder at «Sola TS» ikke orienterte seg over det som var av øvrig trafikk, ikke var tydelig i beskjedene og ikke forstod at de holdt en kurs som var direkte på kollisjonskurs med fregatten.

– «Sola TS» er et viktig bidrag for at ulykken inntraff. Det er mange ting de kan kritiseres for, sier han.