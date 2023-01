Vaktsjefen møtte i Hordaland tingrett i tjenesteuniform.

Den nå 33 år gamle mannen er tiltalt for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade. Han er også tiltalt etter militær straffelov for ikke å ha overholdt sine tjenesteplikter.

8. november 2018 hadde han kommandoen på KNM «Helge Ingstad», da krigsskipet kolliderte med oljetankeren «Sola TS» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden.

I retten nektet han straffskyld.

– Ikke en syndebukk

Alle de 137 om bord i fregatten overlevde kollisjonen, men åtte personer ble lettere skadet. Fregatten til 4,3 milliarder gikk tapt og en svært viktig del av Norges forsvar ble liggende på grunn i fjæresteinene i måneder.

Påtalemakten mener hovedårsaken til kollisjonen var uaktsom navigasjon på fregatten.

Mannen, som var 29 år da kollisjonen skjedde, sitter alene på tiltalebenken.

Selv mener han at tiltalen er urettferdig.

– Han er hengt ut som syndebukk for et system som har sviktet, sa hans forsvarer Christian Lundin før rettssaken startet.

Aktor Benedikte Høgseth mener derimot at han som øverste ansvarlig om bord handlet i strid med godt sjømannskap.

– Påtalemyndighetens syn er at tiltalte ikke er gjort til syndebukk for Forsvaret, sier hun.

– Hans unnlatelse var ikke et resultat av systemsvikt, men individuelle beslutninger. Han var uaktsom.

Straffeloven § 356, jf. § 355 for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv. Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. Militær straffelov § 78 første ledd og tredje ledd for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade, [...]. «Er ved Befalingsmandens Forsømmelighed, Skjødesløshed eller Uforstand betydelig Skade voldt, kan Fængsel indtil 2 Aar anvendes, [...]».

Skal forklare seg i fem dager

I forbindelse med at det ble tatt ut tiltale mot vaktsjefen, fikk Forsvarsdepartementet en foretaksstraff på 10 millioner kroner for brudd på samme lovparagraf som vaktsjefen nå er tiltalt for.

Sakene mot Kystverket, trafikkoperatøren, losen og kapteinen ble lagt bort som «intet straffbart forhold bevist».

Statsadvokat Benedikte Høgseth sa at både besetningen på tankskipet og ved sjøtrafikksentralen på Fedje har en rolle i denne saken, men viste til at saken mot disse er henlagt.

– Påtalemyndighetens synspunkt er at det ikke får noen betydning i aktomshtetsvurderingen for tiltalte, kommenterte Høgseth.

Hun pekte videre på at ulykken fort kunne ha kostet menneskeliv.

– Faren for tap av menneskeliv var svært omfattende, sa Høgseth, som la til at vaktsjefen fikk tilbud om en tilståelsesdom eller forenklet rettergang i forkant av rettssaken, men takket nei til dette.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Sammenligner med bilulykke

Aktor Høgseth sammenligner uaktsomheten med en bilulykke, hvor hun sa at kant- eller midtlinjer i trafikken har redusert antallet ulykker ved å vekke trøtte eller uoppmerksomme sjåfører.

– Det er likevel klart at en som sovner bak rattet, ikke kan vise til mangel på rumlefelt for å hvis man krysser gul stripe og forårsaker ulykken, sier hun.

Det er altså satt av hele åtte uker til rettssaken i Hordaland tingrett. Det har også tatt over fire år fra kollisjonen til saken kommer opp.

Årsaken er at saken er stor og kompleks, involverer mange aktører og etterforskningen har brukt tid på å belyse alle sider av saken.

Rettssaken starter med innledende prosedyrer fra aktoratet og forsvarerne, før retten på dag to skal på befaring på en fregattbro.

Onsdag 18. januar starter den tiltalte sin forklaring. Det er satt av hele fem dager til den.

– Han gruer seg til rettssaken men ser frem til å fortelle sin versjon, sier forsvarer Lundin.

Klokka 03.45. Tankskipet «Sola TS» la frå kai på Stureterminalen. Tankskipet meldte på radioen til Fedje sjøtrafikksentral at dei har hatt avgang frå Stureterminalen. Lenger nord i Hjeltefjorden kom KNM «Helge Ingstad». Samstundes var vaktskiftet og overleveringa på KNM «Helge Ingstad» i gang. Avtroppande og påtroppande vaktsjef diskuterte kva eit opplyst objekt ved Stureterminalen kunne vera. Dei diskuterte om det kunne vere kaia på terminalen, eller eit fiskeoppdrettsanlegg eller ein plattform. Til Havarikommisjonen har dei to vaktsjefane forklart at «objektet» sendte ut signal og var på radaren. Men dei avklara ikkje kva det var. Vaktsjefane tolka lyset til venstre som at det låg i ro ved land.

Over 30 vitneforklaringer

Det er også kalt inn en hel del sentrale personer som skal vitne i saken. Over 30 vitner er innkalt.

Vitnelisten inkluderer hele mannskapet som var på bro da kollisjonen skjedde. Flere av de var 19–20 år ulykkesnatten. To av de var under opplæring, mellom annet enn amerikansk offiser som trente seg på navigasjon som vaktsjef.

Dette var mannskapet på brua då kollisjonen skjedde Foto: Havarikommisjonen Ekspandér faktaboks Dei andre på brua er alle kalla inn som vitne i rettssaka i Hordaland tingrett. I tillegg skal også den avtroppande vaktsjefen vitne. Vaktsjef : Mann (33). Var 29 år og blei klarert som vaktsjef berre åtte månadar før kollisjonen. Utdanna frå Sjøkrigsskulen og vart klarert som vaktsjef etter trekvart år i opplæring på «Helge Ingstad».

: Mann (33). Var 29 år og blei klarert som vaktsjef berre åtte månadar før kollisjonen. Utdanna frå Sjøkrigsskulen og vart klarert som vaktsjef etter trekvart år i opplæring på «Helge Ingstad». Vaktsjef under opplæring: Kvinne (født i 89). Amerikansk offiser, som segla skipet medan vaktsjefen hadde ansvar for navigasjon og opplæring. Hadde jobba på norske fregattar sidan 2017 og samla erfaring innan navigasjon. Ulukkesnatta hadde ho vore på brua sidan klokka 02.18.

Kvinne (født i 89). Amerikansk offiser, som segla skipet medan vaktsjefen hadde ansvar for navigasjon og opplæring. Hadde jobba på norske fregattar sidan 2017 og samla erfaring innan navigasjon. Ulukkesnatta hadde ho vore på brua sidan klokka 02.18. Vaktsjefens assistent : Kvinne (24). Var 20 år då kollisjonen skjedde. Hadde begynt som matroslærling i Sjøforsvaret etter førstegongstenesta og hadde vore om bord i fregatten i 14 månadar.

: Kvinne (24). Var 20 år då kollisjonen skjedde. Hadde begynt som matroslærling i Sjøforsvaret etter førstegongstenesta og hadde vore om bord i fregatten i 14 månadar. Vaktsjefens assistent under opplæring : Mann (23). Var 19 år då kollisjonen skjedde. I førstegongsteneste og var matroslærling. Mønstra om bord kring 14 dagar før kollisjonen.

: Mann (23). Var 19 år då kollisjonen skjedde. I førstegongsteneste og var matroslærling. Mønstra om bord kring 14 dagar før kollisjonen. Styrbord utkikk : Kvinne (24). Var 20 år kollisjonsnatta. I førstegongsteneste. Byrja på vakt 02.00 og gjekk først ein time som babord utkikk, deretter rormann. Gjekk for å ete nattmat klokka 03.51 og kom tilbake 03.59 og tok over som styrbord utkikk.

: Kvinne (24). Var 20 år kollisjonsnatta. I førstegongsteneste. Byrja på vakt 02.00 og gjekk først ein time som babord utkikk, deretter rormann. Gjekk for å ete nattmat klokka 03.51 og kom tilbake 03.59 og tok over som styrbord utkikk. Babord utkikk : Mann (24). Var 20 år då kollisjonen skjedde. Også i førstegongstenesta og mønstra om bord fregatten åtte månadar før kollisjonen.

: Mann (24). Var 20 år då kollisjonen skjedde. Også i førstegongstenesta og mønstra om bord fregatten åtte månadar før kollisjonen. Rormann: Mann (24). Var 20 år då kollisjonen skjedde. I førstegongsteneste og mønstra om bord fregatten fire månadar før ulukka. Overtok som rormann klokka 03.48. Han oppfatta tidlegare enn dei andre at det «lysande objektet» var eit fartøy i bevegelse, men antok at både vaktsjefen og vaktsjefens assistent var klar over dette. Like før samanstøyten skjønte også han at dei var på kollisjonskurs og reiste seg opp for å vera klar til å utføra rorordre. Den avtroppande vaktsjefen er ein mann (34) som hadde vore navigatør på fleire av fregattane til Sjøforsvaret og hadde sivil utdanning i nautikk. Hadde også vore om bord i Skjold-klassen i tre år, samt segla på sivile fartøy langs norskekysten i eitt år. Han hadde ansvaret som vaktsjef på fregatten på vakta som gjekk frå midnatt til 04.00 ulukkesnatta, men hadde altså overlevert ansvaret til påtroppande vaktsjef klokka 03.53. Kjelde: Havarikommisjonens delrapport 1.

Også den avtroppende vaktsjefen skal i retten for å vitne. Han hadde 00-04-vakten på bro og overleverte seilasen til den tiltalte vaktsjefen bare et snaut kvarter før det smalt.

I tillegg skal kapteinen og losen på «Sola TS» og trafikkoperatøren på Fedje sjøtrafikksentral i retten for å vitne.