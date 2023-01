Det er over fire år siden det norske krigsskipet KNM Helge Ingstad kolliderte med tankbåten TS Sola i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Denne uken startet den omfattende rettssaken etter ulykken, der vaktsjefen (33) står tiltalt for sine vurderinger og handlinger i minuttene før ulykken.

I retten onsdag ble det lagt frem lange og detaljerte biter fra lydloggen før ulykken.

Fra før har kun de tre minuttene før kollisjonen vært publisert, men aldri i sin helhet.

Men for første gang ble det presentert et fullt bilde av radiokommunikasjonen mellom skipene i Hjeltefjorden og sjøtrafikksentralen.

34 minutter bygget opp til drama

Et 34 minutter langt videoklipp ble vist av i retten. Sekund for sekund fikk retten høre samtalene og se hvordan skipene nærmet seg hverandre.

Kommunikasjonen mellom alle trafikksentralen Fedje VTS og alle fartøyene i fjorden ble spilt av. Her kommer blant annet kaoset på tankskipet «Sola TS» frem.

Forsvarer til vaktsjefen, Christian Lundin, mener dette er viktig informasjon.

– Denne gjennomgangen viser at det var en situasjon der alle aktørene burde ha grepet inn tidligere. Både Fedje VTS, tankbåten og fregatten, sier Lundin til NRK.

Tankskipet på vei ut fra Sture

03.44.52: «Sola TS»: Fedje VTS, «Sola TS», da var det avgang Sture, ut Fedjeosen og ut i vest.

03.45.01: Fedje VTS: «Sola TS» klarert for Sture, utkjøring Fedjeosen (utydelig) vest

03.49.02: Tenax (taubåt som tauer Sola TS): Tenax på kanal 13

03.49.07: «Sola TS»: Du var klar og tydelig.

03.49.09: Tenax: Ja, du og.

03.50: Første gang Helge Ingstad er synlig på radaren for «Sola TS»

03.53.00: Overlevering avsluttet på «Helge Ingstad».

«Sola TS» oppdager «Helge Ingstad»

03.57.25: Det er 2720 meter mellom fartøyene. Losen på «Sola TS» ser noe grønt i vannet foran han. Det er styrbord lanterne på fregatten KNM «Helge Ingstad».

03.58.02: «Sola TS»: Fedje VTS, «Sola TS»

03.58.09: Fedje VTS: «Sola TS», Fedje VTS

03.58.13: «Sola TS»: Ja, jeg har ikke navnet. Vet du hvilken båt som kommer her på, mot oss her? Har han litt på babord.

KNM «Helge Ingstad» er konstruert for krig. Skipet er raskt og skal lett kunne skifte kurs eller stoppa heilt opp. Tankskipet «Sola TS» er stort og solid, bygd for å frakte lasten trygt. Skipet er svært tungt å manøvrere. Ulukkesnatta var ho fullasta med 625.000 fat råolje. Kontrasten er enorm. Det er 140.000 tonn mot 5000 tonn.

03.58.31: Fedje VTS: Nei, det er en ... Vi har ikke fått noe navn opplysninger om han. Han er ikke rapportert til meg. Ser bare et ekko på skjermen her.

03.58.45: «Sola TS»: Ingen opplysninger om den, nei. Nei, okei.

På dette tidspunktet er skipene to kilometer fra hverandre. «Helge Ingstad» holder 17 knop, «Sola TS» 6,6 knop.

03.58.52: Fedje VTS: Nei, jeg har dessverre ikke det.

Sola TS prøver å varsle det ukjente fartøyet

03.59.00: Tidligere ukjent lydopptak på Sola TS viser samtale mellom flere på broen på tankskipet:

– Warship?

– I dont know. Do you have a flashlight?

– This one? Aldis? Fucking hell? Aldis. Come on. Ah, it's here.

– You can go ...

– Zero, zero, zero.

– Zero, zero, zero.

En Aldis-lampe er en håndholdt lyskaster som også kalles dagmorselampe. Med denne kan man sende lyssignaler. Zero, zero, zero er i denne sammenhengen morsekode tre raske blink

03.59.27: KNM «Helge Ingstad» starter kursendring mot babord.

03.59.37: «Sola TS» starter kursendring mot styrbord.

03.59.38: Stemme på «Sola TS» sier: «Who is that motherfucker?»

03.59.40: Fedje VTS: «Sola TS», Fedje VTS.

03.59.45: «Sola TS»: Ja.

03.59.47: Fedje VTS: Det er mulig det er Helge Ingstad. Han kom inn nord her for en stund tilbake. Det er muligens han som kommer der.

Ett av de siste bildene tatt av fregatten før ulykken. Den kom rett fra NATO-øvelse natten ulykken skjedde. Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

Kontakt mellom fregatten og tankskipet

03.59.55: «Sola TS»: Ja, Helge Ingstad, hører du «Sola TS»?

04.00.01: «Helge Ingstad»: Helge Ingstad.

04.00.03: «Sola TS»: Er det du som kommer her?

Det er nå 1,1 kilometer mellom skipene. Helge Ingstads fart er 16,9 knop, «Sola TS» sin er 7 knop.

04.00.05: «Helge Ingstad». Ja, det stemmer.

04.00.08: «Sola TS»: Ta styrbord med en gang.

04.00.10: «Helge Ingstad»: Da går vi for nærme blokkene. (Blokkene henviser til land

04.00.16: «Sola TS»: Sving styrbord, hvis det er du som kommer her. Du holder ...

04.00.28: «Helge Ingstad»: Et par grader styrbord over, så snart vi har passert ... passert ... plattformen ... vi har om styrbord.

04.00.44: Fedje VTS: Helge Ingstad, du må gjøre noe. Du begynner å nærme deg veldig.

04.00.49: Stemmer fra broen på «Sola TS»: «Full astern! Full astern!» Astern betyr akter.

04.00.59: Fedje VTS: «Helge Ingstad». Drei. Det blir en kollisjon det der.

Nye overvåkningsbilder publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

Kollisjonen

04.00.15: På Sola TS høres et kraftig brak. Video viser at tankskipet kjører inn i styrbord side på fregatten. Fregatten holder 16,9 knop og Sola TS 7 knop.

04.01.20: «Sola TS»: (Utydelig) ... krigsskip ... Jeg traff han.

04.01.31: Fedje VTS: Ja, det er mottatt.

04.01.40: Tenax (taubåt): Ja, det er noen eksplosjoner inni det krigsskipet. Noen kraftige lysglimt. Så jeg tror dere bare må kalle noe assistanse.

04.01.49: Fedje VTS: Ja, taubåten, er du her?

04.01.55: Tenax: Taubåten er her, ja.

04.02.00: «Sola TS»: Jeg tror vi må bare kalle ut de andre taubåtene. Og se på skadene.

04.02.11: Tenax: Sture kontroll, Tenax

04.02.17: «Sola TS»: Fedje, du fikk med deg det her? Vi må se her.

04.02.20: Fedje VTS: Ja, varsler inn mot HRS nå.

04.02.49: «Sola TS»: Fedje VTS, «Sola TS».

04.02.51: Fedje VTS: «Sola TS», Fedje VTS.

04.02.55: «Sola TS»: Har du kontakt med den båten, det er et krigsskip. Ingen kontakt?

04.03.02: «Helge Ingstad»: Fedje VTS, dette er Helge Ingstad.

04.03.05: Fedje VTS: Ja, Helge Ingstad. Det er Fedje VTS, hører du meg?

04.03.08: «Helge Ingstad»: I bakgrunnen går en eller flere høylytte alarmer.

Ja, du er sterk og klar. Vi ligger da like ved . nord for . midt i Hjeltefjorden. Har slått havarialarm, prøver å få kontroll på situasjonen.

Tankbåten Sola TS fotografert liggende i fjorden i timene etter sammenstøtet. Skadene på tankbåten ble minimale. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

04.03.25: Fedje VTS: Ja, er det du som har vært involvert i den kollisjonen ved Sture, er det riktig?

04.03.28: «Helge Ingstad»: Ja, det er korrekt.

04.03.30: Fedje VTS: Ok. Hvor mange personer har du om bord?

04.03.34: «Helge Ingstad»: Vi har 134 personer om bord.

04.03.41: Fedje VTS: Ok. Gi meg en status om situasjonen så snart som mulig.

04.03.45: «Helge Ingstad»: Ja, jeg skal gi en rapport så snart som mulig.