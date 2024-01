Vaktsjefen på «Helge Ingstad» ankar ikkje dommen til Høgsterett

– Saka har vore ei svært stor belastning for vaktsjefen og hans familie, seier forsvarsadvokat Christian Lundin.

– Han har lagt vesentleg vekt på behovet for å legge saka bak seg og eit ønske om å skåne seg sjølv, familien og sjøforsvaret for ytterlegare belastningar.

Dermed er saka mot vaktsjefen omsider lukka og låst, etter fem år med etterforsking og rettssaker.

Nye overvakingsbilete publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet Du trenger javascript for å se video. Nye overvakingsbilete publisert av Havarikommisjonen viser det dramatiske møtet

Etter andre runde med vitneforklaringar i retten sist desember, eit drygt halvår etter at vaktsjefen først blei funnen skuldig, fekk han den same dommen på nytt: 60 dagars vilkårsbunden fengselsstraff.

Også lagmannsretten meinte at den tiltalte burde ha gripe inn langt tidlegare for å unngå ein kollisjon med tankskipet «Sola TS» i Øygarden.

«Tiltalte fekk fleire signal om at noko var gale, slik det kjem fram i form av eigen erkjenning. Han hadde umiddelbar tilgang på fleire alternative effektive navigasjonshjelpemiddel som ved grunnleggande bruk ville ha avklart feiloppfattinga,» heitte det i dommen.

Her er heile skipet under vatn. Biletet er teke 28. november 2018. Foto: Kystvakten/Forsvaret Kystverket

Etter ulukka fekk Forsvarsdepartementet ei føretaksstraff på ti millionar kroner.

Åtvarar om «fryktkultur»

Havarikommisjonen meinte etter si gransking at årsaka til ulukka var menneskeleg svikt og manglande opplæring hjå alle dei seks som var til stades på brua.

Likevel var det berre vaktsjefen som kunne straffeforfølgast, blei det bestemt den gongen.

Avgjerda har ikkje ført til endringar i vaktsjefen sitt arbeid, seier forsvararen hans. Han jobbar framleis på fregatt.

Lundin fortel at klienten hans er einig i at han gjorde feilvurderingar, men at han gjorde så godt han kunne «innanfor det systemet han var sett til å arbeide i».

Her sat vaktsjefen i Gulating lagmannsrett medan dei mange vitna i saka forklarte seg på nytt. Foto: John Inge Johansen / NRK

–Vaktsjefen vurderte lenge om han skulle anke for å setje søkelyset på det prinsipielle spørsmålet, om det er rett å plukke ut ein person i eit stort system involvert i ei storulukke.

– Dommen vil sannsynlegvis føre til ein fryktkultur og underrapportering av nesten-ulukker, og vil setje det viktige tryggingsarbeidet i sjøforsvaret sine andre våpengreiner, og andre offentlege og private system, mange år tilbake i tid.

Helge Ingstad-ulykken Ekspander/minimer faktaboks Før kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» den 8. november 2018, deltok fregatten i NATO-øvelsen "Trident Juncture" utenfor Norskekysten.

På vei sørover seilte fregatten uten at AIS var aktiv.

Om natten oppstod det en navigasjonsfeil da Helge Ingstad trodde det møtende tankskipet var en stasjonær oljeplattform eller land.

Vaktsjefen og mannskapet på fregatten hadde feil situasjonsforståelse på broa, ble det sagt flere ganger i retten. Denne situasjonsforståelsen er sentral i saken: Kommer den av vaktsjefens beslutninger, eller var det en organisatorisk svikt fra Forsvarets side?

Da de innså feilen, forsøkte KNM «Helge Ingstad» å gjøre en unnamanøver, men det var for sent. Fregatten kolliderte med tankskipet, fikk alvorlige skader og til slutt sank.

Besetningen evakuerte skipet, og alle de 137 ombord ble reddet uten alvorlige skader.

Hendelsen førte til betydelig materiellskade og fregatten til en verdi av 4,3 milliarder kroner ble etterpå solgt som skrapmetall for 18 millioner kroner.

Saken ble etterfulgt av omfattende granskning for å fastslå årsaken til kollisjonen.

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad», var den eneste som ble stilt for retten. Rettsaken fokuserte på påstander om uaktsomhet og feil i beslutningstakingen som førte til kollisjonen.

Påtalemyndigheten hevdet at vaktsjefen ikke handlet tilstrekkelig for å unngå sammenstøtet, mens forsvareren argumenterte for at han handlet i henhold til instrukser og at han «gjorde så godt han kunne».

Glad for at det har sett strek

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta er ueinig i at vaktsjefen som enkeltperson ikkje er ansvarleg.

– Vi har fleire gongar gitt uttrykk for at vi meiner at dette ikkje er nokon systemsvikt slik det har blitt påstått, men at det er gjort feil, og at det er feil som har vore alvorlege, seier han til NRK.

Sylta meiner det er rettferdig at vaktsjefen måtte svare for seg som enkeltperson. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det er eit standpunkt som vi ikkje har endra og som vi har fått tilslutning for i to rettsinstansar.

Slik Sylta ser det, har vaktsjefen godteke dommen når han vel å ikkje anke.

– Vi er sjølvsagt glade for at det kan setjast ein strek for saka no, legg han til.