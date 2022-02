Har inngått forlik om fregatten «Helge Ingstad»

Regjeringen opplyser om forliket i en pressemelding.

Fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte i Hjeltefjorden i 2018.

Etter kollisjonen saksøkte staten tankskiprederiet Twitt Navigation Ltd. Det var de som eide skipet som fregatten kolliderte med i klart vær, morgenen 8. november 2018.

Tankskiprederiet svarte med å erklære seg frifunnet og mente at staten var ansvarlig for rederiets økonomiske tap.

«Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten.», skriver regjeringen i pressemeldingen.

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet. De vil ikke kommentere forliket utover den korte pressemeldingen.

ULYKKE: Her kolliderer KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS».

Hadde satt av flere uker til rettssaken

Saken skulle egentlig opp i Hordaland tingrett 28. februar. Det var satt av 29 rettsdager for finne ut hvem som skyldte hvem penger for kostnader og opprydning etter kollisjonen.

Nå har partene altså kommet til en løsning.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig skulle representere Twitt Navigation i rettssaken.

Til NRK bekrefter de at det nå i stedet ble forlik.

– Utover det har vi ingen kommentar. Vi er i dialog med selskapet om de vil uttale seg noe mer, sier advokat Øyvind Grøneng til NRK.

Andre Ingstad-rettssaken som er avblåst

Etter kollisjonen saksøkte staten også klasseselskapet DNV, som hadde godkjent fregatten. DNV ble saksøkt for 15 milliarder kroner. Men etter en rapport viste hva som gikk galt i det innledende forsøket på å redde krigsskipet like etter kollisjonen, trakk staten søksmålet.

Også der ble ikke det rettslige oppgjøret noe av.

Rapporten slo fast at Sjøforsvaret ikke hadde gitt besetningen «gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenariet de stod i ulykkesnatten».