Det neste året er det mange kapittel som skal avsluttast etter skipskollisjonen i Hjeltefjorden 8. november 2018.

Nøyaktig klokka 04.01.15 den natta, kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet «Sola TS».

Korleis kollisjonen kunne skje er allereie kartlagd av Havarikommisjonen.

No kjem svaret på kvifor fregatten sank og om den kunne vore berga.

Onsdag legg dei fram granskinga på ein digital pressekonferanse.

– Det er fleire viktige funn i rapporten. Vi kjem også med fleire tryggleiksråd, seier direktør William Bertheussen i Statens havarikommisjon.

Dei vil med andre ord foreslå fleire tiltak for å betre tryggleik, både for Sjøforsvaret og norsk sjøfart generelt.

SJÅ KOLLISJONEN: Animasjon og overvakingsbilete av kollisjonen i Hjeltefjorden i november 2018. Du trenger javascript for å se video. SJÅ KOLLISJONEN: Animasjon og overvakingsbilete av kollisjonen i Hjeltefjorden i november 2018.

Over 1200 sider

Rapporten er av dei meir omfattande Havarikommisjonen har gjort og tar for seg det som skjer frå sekundet kollisjonen skjedde og fram til fregatten var tapt.

Hovuddelen er på rundt 200 sider, medan vedlegga er på over 1000 sider.

– Det har vore ei krevjande og omstendeleg undersøking. Fregatten er svært avansert og det har teke tid å forstå korleis den fungerer, både teknisk og organisatorisk, seier Bertheussen.

Han legg til at det er gjennomført viktige testar av fregatten, samt at Havarikommisjonen har sett nærare på ulike system for leiing og styring i forsvarssektoren.

Kunne fregatten vore redda?

Bileta av dei fire slepebåtane som dyttar det norske krigsskipet vidare opp i fjøresteinane, har brent seg fast i minnet til mange.

SJÅ VIDEO: Forsvaret bestemte seg for å tvinge fregatten på land, i frykt for at den skulle skli av og gå til botns. Du trenger javascript for å se video. SJÅ VIDEO: Forsvaret bestemte seg for å tvinge fregatten på land, i frykt for at den skulle skli av og gå til botns.

I august startar arbeidet med å hogge opp havaristen.

Men, kunne skipet vore berga? Gjorde besetningen på fregatten dei riktige vurderingane i dei hektiske minutta etter kollisjonen?

– Vi får vente til framlegginga før vi snakkar om detaljane. Vårt mandat, er ikkje å fordele skuld eller ansvar, men bidra til læring, slik at tilsvarande ikkje kan skje igjen, seier Bertheussen.

Førebudd på kritikk

I si eiga gransking av ulukka, innrømmer Forsvaret fleire feil.

Kollisjonen førte mellom anna til at fleire kablar i fregatten vart kutta av. Mannskapet på brua mista kontrollen på både framdrift og styring av skipet.

Men Forsvaret har avdekka at kontrollen av maskineriet delvis vart oppretta etter ein periode og at det var mogleg å styre rora på skipet

Dette fekk aldri brumannskapet med seg. Den siste rapporten frå Havarikommisjonen er venta å innehalde ny kritikk av mannskapet.

Dei er dei førebudd på.

– Vi forventar at det som kjem fram er saker vi er kjent med, og som vi har jobba med over lang tid for å utbetre, seier sjef i Sjøforsvaret, Rune Andersen.

FØREBUDD: Sjef i Sjøforsvaret, Rune Andersen (til venstre). Her saman med Nils Andreas Stensønes, som var sjøforsvarssjef på ulukkestidspunktet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Gradert informasjon

Han har tidlegare i vinter åtvara mot «etterpåklokskap».

– Besetninga hadde ti minutt på seg. Rapporten er skriven over to år. På eit tørt kontor, sa Andersen til Aftenposten.

Til NRK utdjupar han at det ikkje var kritikk, men at det er viktig for han å få fram kor vanskeleg situasjonen på brua var etter kollisjonen.

– Det var store øydeleggingar i fartøyet. Det var mørkt, personell var sakna og det lukta drivstoff. Det er sjølvsagt viktig å gå gjennom hendinga i ettertid, for å sjå korleis både utstyr og prosedyrar kan forbetrast, seier Andersen.

Havarikommisjonen seier til NRK at det har vore mykje gradert materiale å gå gjennom i forbindelse med granskinga.

– Forsvaret har vore hjelpsame med å avgradere dette undervegs i arbeidet. Det gjer at vi kan legge fram ein heilskapleg rapport, seier Bertheussen.

FORSØKT BERGA: Slik såg det ut etter fregatten var festa til land der den gjekk på grunn. Natten etter rauk vaierane og skipet forsvann under vatnet. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Straffansvar og skuldfordeling

Med denne rapporten er Havarikommisjonens arbeid med ulukka ferdig.

Men etterspelet etter ulukka er langt frå over. Éi straffesak og to søksmål står att: