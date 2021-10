Trøystepremie for kommunane: Foreslår ny avgift på vindkraft

Geir Oldeide, Rødt

– Denne medaljen har ei bakside. Ei slik ordning vil kunne presse fattige kommunar til å godta vindturbinar av økonomiske årsaker

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

– Forslaget er et viktig gjennomslag for vindkraftkommuner, men som den eneste kompensasjon til vertskommuner som avstår store naturverdier bør avgiften være høyere. I budsjettforslaget sier regjeringen nei til å innføre en naturressursskatt på vindkraft, slik vannkraftsektoren har.

LNVK og Naturressurskommunene vil jobbe videre overfor den nye regjeringen og Stortinget med å styrke innretningen på vindkraftavgiften. Med bakgrunn i at en samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje i fellesskap har fremmet forslag om innføring av naturressursskatt på vindkraftproduksjon, vil vi be Støre-regjeringen og Stortinget slutte seg til dette.

Cecilie Bjelland, energidirektør i Samfunnsbedriftene

– Vi merker oss at regjeringen har lyttet til en unison kraftbransje og nå innretter ny avgift på kraftproduksjon, ikke installert effekt. Imidlertid har den bare lyttet med et halvt øre da det må anses som oppsiktsvekkende at regjeringen fortsetter med en grunnleggende feil form på innretningen av avgiften. Dermed ser regjeringen fortsatt bort fra klare råd fra et samlet aktørbilde innen vindkraft. Det offentlige kommune-Norge og en samlet næring har pekt på naturressursskatt og en miljøavgift som riktig innretning for et nytt avgiftsregime for vind. Dette fordi det lokalt må kompenseres for naturinngrep som gir fordeler for hele energinasjonen. Samlet vil dette både kunne gi rimelig kompensasjon for berørte kommuner, samtidig som det gir et forutsigbart og kjent rammeverk for aktørene.

Øistein Schmidt Galaaen, direktør i NORWEA

– Det er positivt at regjeringen vil kompensere kommuner som stiller areal til disposisjon for vindkraft, men vi er skuffet over at investeringer som allerede er gjort i tillit til stabile rammer for skatte- og avgiftssystemet ikke skjermes. Dette er prosjekter med til dels ingen eller begrenset skatteevne som storsamfunnet har ønsket å gi støtte i form av bl.a. ENOVA-midler, elsertifikater og raskere avskrivninger. Ikke minst er det skadelig for investortilliten til aktører vi trenger i det grønne skiftet – og vi må huske at det i mange tilfeller er offentlig eide kraftverk som får seg en kalddusj fra avgiften.

Helge Eide, områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS

– Det er ikke overraskende at regjeringen foreslår dette, i lys av hva flertallet i forrige Storting tidligere har vedtatt, og hva som har vært sendt på høring tidligere i år. Isolert sett er det positivt at avgiften vil omfatte både eksisterende og nye vindkraftanlegg.

Men med nytt flertall i Stortinget og ny regjering håper vi at dette forslaget legges til side, til fordel for et avgiftssystem som kommunesektoren og energibransjen er enige om, og har anbefalt Stortinget senest i en felles henvendelse i september i år: