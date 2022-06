Equinor vil byggje gigantisk havvindpark utanfor Bergen

Frode Alfheim, forbundsleiar i Industri Energi

– Dette kan bli eit historisk krafttak for norske industriarbeidsplassar. Med Trollvind vil vi forlengje levealderen på sokkelen, levere energi til eit Europa i krise og skaffe svært velkommen straum til næringsliv og folk på fastlandet.

Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind

– 1 GW flytende allerede i 2027 styrker Norges posisjon som ledende innen flytende havvind. Dette gir den norske leverandørindustrien tilgang til flytende prosjekter tidligere enn vi har forventet. Det vil bety mye for etablering av norske leverandørkjeder.

Natalia Golis, MDG

– Fantastiske nyheter! De ganger jeg har pushet på at det er næringen selv som må finne løsninger for å betale for å kutte sine utslipp, slik fastlandsindustrien må, så har det blitt møtt med motstand og latterligjøring. Nå ser vi at det ikke bare gjennomførbart, men mulig før 2030. Jeg håper slike prosjekt bidrar til å både få kostnadene nede for videre utrulling av havvind, men også bidrar til å sikre kloke hoder i grønne jobber på Vestlandet og unngå de blir låst fast i fossil.

Per Martin Labråthen, konserntillitsvald og leiar i Industri Energi Equinor

– Dette er ein superbra plan. Viss han blir realisert, så gjer han at ein unngår potensielle konfliktar rundt auka kraftbruk på Vestlandet når offshorefelta skal elektrifiserast. Viss politikarane støttar opp om dette og raskt gir konsesjon og arealtildeling, så kan havvindmøllene vere i drift i 2027. Det er eit viktig steg for at Noreg skal nå klimamålsetjingane.

Lars Haltbrekken, SV

– Dette er spennande planar og eit viktig initiativ frå Equinor. Men det er svært viktig at dette ikkje øydelegg for fiskerinæringa, og at Equinor har nært samarbeid med fiskarane i det vidare arbeidet. Vi kan ikkje få ein repetisjon av det som skjedde på Hywind Tampen der fiskarane ikkje vart lytta til. Elektrifisering av sokkelen er vegen å gå for å få fortgang i havvindsatsinga. Då legg vi både til rette for omstilling, samtidig som vi sørgjer for at folk i oljenæringa kan behalde arbeidsplassane sine.

Robert Kippe, Norwea

– Dette viser at vi har framoverlente aktørar som ser moglegheiter for å komme raskt i gang med utbygging av fullskala flytande havvind. Ikkje minst er det gledeleg at planen kuttar utslepp på sokkelen, samtidig som han gir meir kraft til fastlandet.

Sigrun Aasland, Zero

– Dette er kjempegode nyheiter, og akkurat det vi har etterlyst. Vi må elektrifisere sokkelen for å nå klimamåla, men vi har for lite kraft og for dyr straum. Elektrifisering med havvind er heilt nødvendig for å løyse denne floken. No er det avgjerande at høgt tempo blir kombinert med like høge ambisjonar for omsynet til fiskeri og natur.

Harald Dirdal, Njordr

– Forslaget om ein vindpark utanfor Bergen for å adressere kraftunderskotet i regionen skapt m.a. av elektrifiseringa av sokkelen er bra. Vi ser dette som eit innspel til NVEs høyringsrunde, ikkje som eit forslag om ein prosess utanfor denne prosessen.