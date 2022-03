Usemje om havvind vil gje straum i Noreg innan 2030

Atle Espen Helgesen, Industri Energi

– Vi forventar at dei planlagde prosjekta Hywind Tampen (88MW frå slutten av 2022), Sørlege Nordsjø (1500MW) og Utsira nord (1500MW) blir gjennomført innan 2030. Vi ser at dette blir krevjande, men samtidig er det nødvendig.

Ole Schanke Eikum, konserndirektør i Fjord Base Holding

– Eg trur det er realistisk at dei tre prosjekta Hywind Tampen (88 MW), Sørlege Nordsjø II – del 1 (1500 MW) og Utsira nord (1500 MW) kan gjennomførast innan 2030. Dette kan gje 14,5 TWh ny produksjon. Men det føreset at forholda vert lagt til rette slik at det vert fortgang i prosessen. Viktig avklaring for utbyggar vil vere om dei store felta Utsira nord og Sørlege Nordsjø II vert kopla til eit kraftnett som kan forsyne både Noreg og Europa.

Gunnar Birkeland, styreleiar i den norske havvindklynga, Norwegian Offshore Wind Cluster

– Om vi ikkje får evne, vilje og ambisjon på plass, blir det ikkje meir enn 1,5 GW botnfast pluss 348 MW flytande havvind i 2030.

Marius Holm Rennesund, kraftanalytikar i Thema consulting

– Mykje er uklart rundt rammeverket for utbygginga og det er derfor vanskeleg å seie nøyaktig når prosjekta kjem på nettet, men vi antar at produksjonen er 6 TWh havvind i Noreg i 2030.

Finn Gunnar Nielsen, direktør i Bergen Offshore Wind

– Om du hadde spurt meg for nokre veker sidan, hadde eg sagt 1,5 MW. Men etter at Ukraina vart invadert og Europa har forsert den grøne omstillinga, seier mi kvalifiserte gjetting at vi har 3 GW med havvind i 2030.

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytikar i Volue Insight

– Våre framskrivingar seier at det er 2 TWh havvind i 2030.

Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i Energi Noreg

– Det går lang tid frå investeringsvedtak til eit anlegg står ferdig. Så sjølv om styresmaktene effektiviserer tildelings- og konsesjonsprosessane, er det tvilsamt om noko står ferdig for produksjon i 2030. Det vil vere alvorleg for Noreg som energi- og industrinasjon.

Odd-Harald Berg Wasenden, advokat hos Arntzen de Besche

– Det er vanskeleg å sjå for seg at det kan vere havvind i drift før eit stykke ut på 2030-talet. Berre sjølve prosessen med melding, konsesjonssøknad og detaljplan vil strekke seg fram til 2030/2031.

Harald Dirdal, Norseman Wind

– Eg trur ikkje det er realistisk å få i drift større havvindparker før 2030. Det er ingenting i politikken som indikerer det. Og det er helker ikkje realistisk sjølv om politikken skulke gire opp. Dette på grunn av lang tid med konsekvensutgreiingar, tekniske feltundersøkingar, detaljengineering, og innkjøp av long lead items som turbinar.

Rasmus Hansson, MDG

– Eg trur i kvart fall 2 GW kan vere bygd ut i 2030, og mykje meir forholdsvis raskt etter dette. Pessimismen i næringa og NVE er helt forståeleg, men overfallet på Ukraina og dei ekstreme gass- og straumprisane forandrar føresetnadane for norsk havvind kraftig. No kjem alle land rundt oss til å auke tempoet på havvind kraftig, på grunn av både sikkerheitspolitikk og klima. Det vil vere helt sprøtt om Noreg fortset å sitte stille på oljetønna vår no.

Lars Haltbrekken, SV

– Vi ser for oss 3 GW havvind innan 2030. Det gir 10–15 TWh kraft. Men ved å pålegge oljeselskapa å bygge ut og betale for havvind kan vi få fortgang i satsinga.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Regjeringa har opna to område for utbygging: Sørlege Nordsjø II og Utsira nord, på 1.500 megawatt kvar. KrF legger til grunn at dette er realistisk. Men vi håper også på at det er mogeleg med enda raskare og større utbygging.

Sofie Marhaug, Rødt

– Vi sit ikkje på fasiten, men vi mistenker at det er nokre vel optimistiske anslag ute og går. Vi registrerer at det er veldig store sprik i anslaga. De som meiner dette kan skje veldig raskt bør også ha ein god plan for korleis vi varetar fiskeria, fiskebestandane og naturmangfaldet i havet. Føre-var-prinsippet kan ikkje kastast over bord.

Terje Halleland, Frp

– Eg kan vanskeleg sjå for meg at produksjonen overstig 4,5 GW i 2030. Med normal behandling med «litt» klager, må det reknast ti år frå søknad til ferdigstilling. Eg trur også at det vil vere utfordrande for regjeringa å kutte i prosessane rundt avklaringar med andre næringsinteresser, rundt sameksistens og prekvalifisering. I tillegg kjem erfaringar frå landvind, som vil hindre at regjeringa tør å ta snarvegar for kortare behandlingstid.