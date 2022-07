Kan bli rasjonering av strøm i Norge

Rasjonering av strøm kan bli nødvendig neste vår.

– Da er det en veldig anstrengt situasjon, rett før snøsmeltingen tar til igjen neste vinter eller neste vår, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forbereder nå en gjennomgang av mulige krisetiltak. De kan bli gjeldende for bedrifter eller enkeltpersoner.

I praksis vil rasjonering bety at strømmen kan bli koblet ut enkelte timer i døgnet eller at det kommer kvoter på hvor mye strøm man kan bruke uten å måtte betale skyhøye avgifter.

Kan be om begrenset eksport

Mye kommer an på nedbørsmengden vi har i vente. Kommer det normalt med nedbør resten av året, vurderer NVE at det ikke blir behov for rasjonering.

Allikevel kommer Aasland med en liten advarsel.

– Jeg håper at kraftprodusentene er sitt ansvar bevisst nå.

Det vil si at selskapene må spare på kapasiteten i magasinene frem mot vinteren og neste vår.

Blir det nødvendig, holder energiministeren også muligheten åpen for at regjeringen kan gå inn og begrense strømeksporten.

– Vi har sagt at vi skal snu alle steiner. For den situasjonen som vi har vært igjennom i vinter, og den situasjonen vi er i nå, den ønsker vi ikke at skal være normal i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utelukker ikke tiltak fra regjeringens side for å sørge for energisikkerhet. Foto: Lise Åserud / NTB

Vil ha tettere rapportering

Regjeringen vurderer å innføre krav om at kraftprodusentene må rapportere tettere om hvordan de forvalter vannressursene.

Spørsmålet er om selskapene produserer og eksporterer for å tjene penger, mens kraftsituasjonen blir ytterligere presset her hjemme.

Aasland sier han vil se oppdaterte tall om kraftsituasjonen før han gjør en vurdering.

– Hvis jeg er i tvil, så kommer jeg til å be NVE vurdere å innhente den type informasjon fra kraftprodusentene.

Historisk lav fyllingsgrad i sør

Det er fortsatt svært lite vann i magasinene i Sør-Norge. Det viser onsdagens oppdaterte rapport fra NVE.

Mange av de største kraftverkene i landet ligger i Sørvest-Norge. Her var fyllingsgraden forrige uke nede i 45,5 prosent.

– Det er en fyllingsgrad som er i nærhet av historisk minimum de siste 20 år, forteller Inga Nordberg i NVE.

Dessverre hjelper det ikke at snøsmelting fra fjellene gir fulle magasiner nordover i landet. Produksjonen er liten i forhold til behovet i sør, og overføringskapasiteten er lav.

Det er lav vannstand i mange av landets magasin. Her fra Kalhovdfjorden, som er del av flere vann sør på Hardangervidda i Telemark. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Stor eksport

Dette bidrar til uvanlig høye strømpriser for sommeren.

Forrige uke var gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge 230 øre/kWh, skriver NVE i sin rapport om kraftsituasjonen.

Men den var enda høyere i flere land som Norge har utvekslingskapasitet til. Nettoeksporten fra sørlige Norge var ifølge NVE den høyeste siden uke 9.

– Det skyldes at det er høy snøsmelting for tiden. Det betyr at det produseres en del elvekraft, blant annet, som er uregulerbart, sier Nordberg.

– Men det skyldes også at vi har veldig høye priser i landene rundt oss, som da driver eksport.

– Vi kan ikke utelukke det, men vi tror ikke at det blir en rasjonering. Men vi forbereder oss for å være på den sikre sidenm sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. Foto: Stig Storheil / NVE

Presset situasjon i Europa

Store deler av Europa er i en presset kraftsituasjon. Den er påvirket av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland.

I Tyskland er det reell risiko for rasjonering av gass i. Landets økonomiminister har sagt at gass er mangelvare, og har bedt sine landsmenn redusere forbruket.

Andre land kan komme i lignende situasjoner. Da er det ikke sikkert de vil eksportere strøm til Norge til vinteren, når vi får økt etterspørsel.

Olje- og energiminister Terje Aasland ber nordmenn forberede seg på fortsatt skyhøye priser fremover.

– Sånn som det ser ut nå kommer prisene til å være vedvarende høye gjennom sommeren og den kommende vinteren.

NRK presiserer: I en tidligere versjon av denne saken het det at Rasjonering av strøm kan bli nødvendig neste vår eller senvinter. Aasland har understreket at det ikke er snakk om eventuell strømrasjonering før til våren.