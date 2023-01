Fem år etter «hastemøtet» ventar bygda framleis på svar frå staten

I januar 2018 vart det kalla inn til ekstraordinært kommunestyremøte i Luster.

Forklaringa var at det hasta å få ei avklaring på om Hydro Energi skulle få byggje ut og modernisere eksisterande kraftanlegg i elvane Fortun og Grandfasta i Sogn.

I tillegg pressa nabokommunen Årdal på. Industristaden inst i Sogn har historisk sett fått kraft frå nettopp Luster.

Kommunestyrerepresentantane i Luster kasta seg rundt, og sa – på eit sett vilkår – ja til planane.

Sidan har det gått fem år, og «hastesaka» er framleis på bordet til NVE, som har ansvaret for behandle konsesjonssøknader.

– Det har teke lang tid, seier ordførar i kommunen, Ivar Kvalen (Sp).

NVE seier til NRK at det vil bli gjennomført fleire undersøkingar i løpet av året (sjå under).

NVE: – Konsesjonsprosessar er tidkrevjande Ekspandér faktaboks Carsten Stig Jensen, seksjonssjef i NVE – Konsesjon til reguleringane i Fortun Grandfasta vart gitt 25. januar 1957 med ei varigheit på 60 år. Konsesjonen gjekk ut i 2017 og Hydro har derfor søkt om å fornye reguleringsløyvet. Olje- og energidepartementet (OED) har gitt eit mellombels løyve til framleis regulering inntil søknaden om fornya konsesjon blir avgjord. Fortun Grandfasta er eit stort reguleringssystem med 11 reguleringsmagasin, 12 dammar, 15 bekkeinntak, meir enn 30 deponi og 80 kilometer med tunnelar. Kraftverka i systemet produserer 1,6 TWh årleg. Mykje har endra seg sidan konsesjonen vart gitt i 1957 og det er forventa av allmenta at vilkåra blir moderniserte og at det blir stilt vilkår som varetek miljøet på ein betre måte enn vilkåra i konsesjonen frå 50-talet. Konsesjonsprosessar i så store reguleringssystem er omfattande og tidkrevjande. NVE fekk søknad frå Hydro om fornya reguleringskonsesjon 10. april 2017. Søknaden vart kunngjord og send på offentleg høyring, og det vart avhalde høyringsmøte. NVE fekk over 50 utsegner i saka og sluttsynfaringa vart gjennomført med omfattande koronatiltak i september 2021. NVE har vidare bede Hydro om tilleggsinformasjon, Hydro har halde informasjonsmøte om planane framover og kva tiltak ein kan gjennomføre i vassdraget. På møtet stilte representantar frå NVE, Miljødirektoratet og dessutan fleire frå høyringspartane. For å få eit endå betre avgjerds- og kunnskapsgrunnlag vil det bli gjennomført undersøkingar i vassdraget også i 2023.

Sjølve kraftverket fekk konsesjon i 2020, men spørsmålet om nettilknyting er, som Hydro seier: «krevjande».

John Eckhoff i Hydro legg til:

– Generelt er vi opptekne av å korte ned behandlingstida for konsesjonssakene. Det er heilt nødvendig i den kraftsituasjonen vi står i.

– Eg får pensjon før eg får konsesjon

Ein biltur to timar unna, i Sandane i Nordfjord, går Olav Fuglestrand rundt med ein stille draum om å byggje eit «lite, diskre småkraftverk» som kan forsyne 570 husstandar med straum.

Førebels blir det med draumen.

Fire år etter at NVE var på synfaring i elva har Fuglestrand enno ikkje fått svar frå NVE.

– Eg har byrja å forsone meg med at eg får pensjon før eg får konsesjon, seier 59-åringen til NRK, med eit resignert smil.

Olav Fuglestrand går rundt med ein stille draum om å byggje eit «lite, diskre småkraftverk» som kan forsyne 570 husstandar med straum. Foto: Harald Kolseth / NRK

Departementet vil ha eit hurtigspor

Den anstrengde kraftsituasjonen, arbeidspresset og opplevinga av NVE som «ein propp i systemet» var utgangspunktet då dåverande olje -og energiminister Tina Bru (H) i 2021 setje ned det såkalla tempoutvalet til å foreslå tiltak som kan redusere tida som går med på å gje konsesjonar.

Same impuls låg bak då Olje- og energiminister Terje Aasland i fjor bad NVE om å opprette eit «hurtigspor» for å fart på utbygginga av det norske kraftnettet.

Meir utolmodig er ordførar i Vestland fylke, Jon Askeland (Sp), som har teke til orde for at NVE må lære seg å gjere jobben på «maks ti veker».

NVE har på si side varsla at køen vert lengre, og selskap som søkjer konsesjon må rekne med lengre behandlingstid enn før.

Hydro: – Vi har god dialog med styresmakter og grunneigar Ekspandér faktaboks John Eckhoff, informasjonssjef i Hydro – Luster kommune behandla i januar 2018 to høyringssaker knytt til Hydros vasskraftverksemd i kommunen. Det var knytt til Øyane kraftverk og fornying av reguleringskonsesjon for Fortun/Grandfasta anlegga. Hydro fekk konsesjon frå Olje- og energidepartementet for Øyane kraftverk i 2020 etter at NVE hadde behandla og gitt innstillinga si. Hydro vurderer no moglegheitene for utbygging av prosjektet, men nettilknyting kan bli krevjande. Reguleringskonsesjonen er til behandling i NVE, men det har etter søknaden vore framdrift og god dialog med styresmakter og grunneigar, noko som også Luster kommune er tett involvert i. Generelt er vi også opptekne av å korte ned behandlingstida for konsesjonssakene knytt til ny kraftproduksjon og nytt nett, noko som er heilt nødvendig i den kraftsituasjonen vi står i.

– Regjeringa må få ut fingeren

I eit forslag til Stortinget tek fire Høgre-representantar til orde for at regjeringa må «vurdere tiltak for å få fortgang i konsesjonsbehandlinga»

– Regjeringa må få ut fingeren. Under korona viste vi at det er mogleg å handle raskt. Vi kan overføre noko av det til kraft- og nettkonsesjonar, seier Bård Ludvig Thorheim (H) til NRK.

Nye skattereglar og milliardinvesteringar i vasskraft var bakgrunnen for at NVE i fjor varsla at dei vil setje inn meir ressursar å handsame konsesjonar knytt til store vasskraftverk (og prioritere ned mindre vasskraftverk).

Bak vedtaket låg også spørsmål om kraftbalansen og effektbalansen.

– Det kjem inn mange saker, og det er mange fleire saker på gang. Då må vi ha ei køordning, forklarte NVE-sjef Kjetil Lund.

NVE har dei siste åra fått ekstra pengar til å styrke avdelingane som behandlar konsesjonssøknader, men mykje står att seier fleire i bransjen som NRK har vore i kontakt med.

Alle peikar på at tida som går med på å i stå i kø verken er akseptabel eller berekraftig (sjå under).

– Konsesjonsbehandlinga går altfor sakte Ekspandér faktaboks Rune Skjevdal, leiar i Norsk Grønnkraft – I den situasjonen landa står i no, må det gjerast radikale grep for å få ned behandlingstida dramatisk. Knut Lockert, dagleg leiar i Distriktsenergi – Vi må setje opp farten i konsesjonsbehandlinga om vi ikkje skal komme endå meir bakpå med den konsekvensen at dei gode prosjekta landar alle andre stader enn i Noreg Aslak Øverås, Fornybar Noreg – Konsesjonsbehandlinga går altfor sakte. NVE må tilførast større ressursar og tempoet må opp om vi skal unngå kraftunderskot allereie i 2027. Rein Husebø, direktør i Forte vasskraft – NVE treng meir ressursar, men generelt ser vi at NVE ikkje tek initiativ sjølv. Politikarane må derfor på banen og stille konkrete krav til NVE om mål og framdrift. Olav Hallset, dagleg leiar i Kraftfylka – Konsesjonsprosessane må bli gjennomført på ein så effektiv måte som mogleg, innanfor ramma av forsvarleg involvering av alle som skal vere med i prosessane. Noreg treng mykje meir kraft og mykje meir nett. Ingen har tid til at prosjekt skal «strande hos NVE». Jon Rolf Næss, leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) – Det er vel kjent at behandlingstida i NVE er svært lang. Dette har vore eit problem i mange år, og no har regjeringa gitt NVE økonomiske ressursar for å styrkje bemanning for å få ned saksbehandlingstid, så vi får håpe at dette blir betre etter kvart.

Vannet er en viktig del av vår historie. Da vi temmet fossene og la elver i rør, la det samtidig grunnlag for bosetting og industri. Det skjedde også da Stortinget vedtok full utbygging av lakseelva Aura i 1951 med 82 mot 49 stemmer.

Det la grunnlaget for aluminiumsverket Hydro. Fabrikken bidro til å øke folketallet og er fortsatt er en hjørnesteinsbedrift i Sunndalsøra. Det skulle bli en av de største vannkraftutbygginga i landet på den tida.

Her fra vannmagasinet på fjellet. På denne tida var behovet for kraft i industrien stort, og det ble lagt mindre vekt på natur og miljø.

Det var få eller ingen krav til minstevannføring i mange vassdrag. Det ble kalt ingeniørkunst i verdensklasse da vannkraftverket ble bygd rundt Aura.

Til sammen 35 kilometer lange tunneler ledet vannet til kraftverket i nabokommunen. Gradvis forsvant mer og mer av vannet i vassdrag mange steder i landet, også i Aura. Der regnes laksen som tapt i åtte kilometer.

I elva Eira, som er en del av vassdraget, setter kraftselskapet ut 50.000 smolt i året. Vannkraft har ført til tørre elver, nå kan det bli en endring.

Allerede i 1959 vedtok Stortinget at konsesjonene kunne revideres på nytt etter 50 år. I Aura kraftverk fortsetter strømproduksjonen som før og det blir ingen krav til minstevannføring de neste 30 årene heller.

I andre vassdrag venter de fortsatt på et svar.

NVE: – Gode prosessar tek tid

Seksjonssjef i NVE, Carsten Stig Jensen, seier til NRK at konsesjonssaker råkar mange ulike interesser og at navigeringa i dette villniset av kryssande interesser «kan ta tid»:

– Det er derfor viktig at det blir gjennomført gode, demokratiske prosessar der kommunar og andre ramma partar får høve til å komme med innspel gjennom høyringar, synfaringar og møte. NVE skal deretter vege dei ulike interessene mot kvarandre, og dette kan ta tid.