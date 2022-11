– Han hugger og hugger kniven. Målrettet og med kraft inn i kroppen hennes, sa statsadvokat og aktor May-Britt Erstad i retten mandag.

20. september 2021 gikk mannen til angrep på Nav Årstad. Marianne Amundsen ble drept og Ida Aulin ble skadet.

Aulin ble først stukket med kniv. Hun har forklart at hun fortsatt kjenne dunkene fra kniven som stakk henne.

Aulin kom seg unna, men Amundsen ble påført 47 knivstikk og døde.

Erstad argumenterer i retten for 21 år i fengsel fengsel for den tiltalte mannen i 40-årene, med minstetid på 14 år. Hun mener også at villkårene for forvaring er oppfylt.

– Drapet var begått med hensikt, men var også planmessig utført, sa hun.

Mannen tiltalt for Nav-drapet i retten, med ryggen til. etter avtale med forsvarer Morten Grimstad (også i bildet). Foto: Jon Bolstad / NRK

Mener han er psykotisk

Den tiltalte mannen erkjenner straffskyld for drap og grov kroppsskade, men mener han var psykotisk.

Det er både påtalemyndigheten og rettspsykiatere uenige i. 40-åringen er diagnostisert med enkel schizofreni og har en vrangforestilling om at han er far til et barn. Politietterforskning har vist at barnet ikke finnes.

Det er alvorligheten av tilstanden som har betydning for spørsmål om tilregnelighet.

En vrangforestilling er ikke nok i seg selv til å vurderes til å være utilregnelig, la aktor Erstad vekt på undre sin prosedyre i retten.

De to Nav-ansatte ble angrepet i dette samtalerommet under en brukersamtale med mannen. Foto: Politiet

– Later som han er utilregnelig

Erstad har problemer med å tro på mannens forklaringer.

– Jeg har problemer med å tro at en person som faktisk er utilregnelig evner å late som han er utilregnelig. Det opplever jeg at han gjør, at han later som han er utilregnelig, sa Erstad.

Mannen sier han ikke husker at han var på Nav Årstad den aktuelle dagen, eller at han gikk til angrep med kniv.

Statsadvokat May-Britt Erstad og forsvarer Morten Grimstad i rettssaken etter drapet på Nav Årstad. Foto: Jon Bolstad / NRK

Men etter angrepet forklarte han seg om detaljer fra handlingen i politiavhør og i samtaler med rettspsykiatere.

– Han husket handlingene i hvert fall frem til mars 2022. På et tidspunkt må han har glemt dette. Han kan selvfølgelig ha fortrengt egne handlinger, som vi ser i noen grufulle drapssaker, sa aktor Erstad i retten.

Det har også kommet frem i retten at mannen hører stemmer.

Dette har han ikke forklart tidligere, og Erstad mener retten kan se bort fra at han gjør dette.

– Ingen tvil

I retten har det blitt vist video fra kameraovervåking av angrepet. I tillegg har flere vitner forklart seg om hendelsesforløpet.

– Det er ingen tvil om hva som skjedde på Nav Årstad, sa aktor.

Aktor mener mannen handlet forsettlig og planmessig.

Mannen kjøpte kniv seks dager i forkant av angrepet. Dette var en dyr kniv, som ble kjøpt på 40 prosent tilbud.

– Når du bruker 759 kroner på en kniv, så skal du ha en spesiell interesse for matlaging når du bruker en så stor andel av pengene dine, sa aktor.

Han hadde også søkt opp kniver i forkant av handleturen.

– Etter min vurdering ble kniven kjøpt med hensikt til å ta den med på Nav Årstad for å drepe.

Hun trakk også frem hendelsen fra 2015, der to studenter ble truet med en stor kjøkkenkniv utenfor noen studentblokker i Bergen.

