Avdelingsleder Marianne Amundsen (51) ble drept og kollega og saksbehandler Ida Aulin ble skadd da mannen gikk til angrep på de inne på et møterom på Nav Årstad, 20. september i fjor.

Mandag møtte mannen i Hordaland tingrett, tiltalt for drap og drapsforsøk. Han kom til retten like før klokken 09.30. Via sin forsvarer gav han samtykke til at pressen kunne ta bilder av han.

Til stede i retten var også flere venner og kollegaer av de fornærmede og etterlatte. De holdt hender på vei inn i rettssalen.

Rettssalen er helt full og pressen følger derfor saken fra en annen sal.

Har video av angrepet

I løpet av sakens første dag i retten skal fornærmede forklare seg. Senere skal tiltalte skal gi sin forklaring.

På vitnelisten står 28 personer. Det var flere øyevitner på stedet som så angrepet. Det foreligger også video av hendelsen.

– Det er helt utvilsomt at tiltalte har begått handlingene han er tiltalt for. Han handlet forsettlig og var tilregnelig, sa aktor May-Britt Erstad under innledningsforedraget sitt.

Endret mening

Da tiltalen ble tatt ut i sommer, mente statsadvokaten at mannen var utilregnelig da drapet skjedde.

Men etter at en ny vurdering av psykiatrisk sakkyndige kom på bordet i høst, ble tiltalen endret. Statsadvokaten mener nå at mannen var strafferettslig tilregnelig og varsler påstand om forsvaringsstraff.

Tiltalte erkjenner de faktiske forholdene og straffskyld, men mener han er utilregnelig.

Bistandsadvokat May Britt Løvik og aktor May-Brit Erstad i Hordaland tingrett mandag. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Ropte «han har kniv»

Den tiltalte var jevnlig i kontakt med kontoret ved Danmarksplass i Bergen og hadde denne mandagen avtale med kontoret klokken 10.00.

Statsadvokaten la frem SMS-utveksling som viser at møtet var avtalt en måned i forkant, og mannen møtte opp til timen et kvarter i forkant. Han passerte en vekter i publikumsmottaket, og ble etter hvert ropt opp for møtestart.

Allerede klokken 10.02 begynte nødanropene å komme.

Da har mannen trukket frem kniven ut av ryggsekken i møterommet med de to Nav-ansatte. Noen av vitnene i publikumsmottaket hører at noen roper «han har kniv».

50 knivstikk på 29 sekunder

Aktor Erstad forklarte retten at den tiltalte umiddelbart gikk til angrep etter å ha dratt kniven opp av ryggsekken.

– Amundsen falt i gulvet, mens Aulin løp mot døren ut mot publikumsmottaket. Da fulgte tiltalte etter. Det er trolig her at Aulin har blitt knivstukket, forklarte aktor.

Tiltalte gikk så inn igjen på rommet, der han bøyde seg over Amundsen og fortsatte angrepet.

Amundsen ble knivstukket 47 ganger inne på møterommet. Hun døde kort tid etter forsøk på livreddende førstehjelp. Livet sto ikke til å redde.

– I løpet av 29 sekunder har Ida Aulin og Marianne Amundsen til sammen blitt påført 50 knivstikk, forklarte aktor under innledningsforedraget sitt.

Kjøpte kniv én uke før

Mannen ble pågrepet av politiet klokken 10.08

Tiltalte brukte en kniv som ble kjøpt på en kjøkkenbutikk seks dager før møtet. Etter hendelsen kom tiltalte ut i publikumsmottaket.

– Ifølge vitner slapp han kniven i gulvet og sa noe sånt som «jeg er ferdig».

I retten ble det vist bilder av samtalerommet angrepet skjedde. Rommet hadde til sammen to dører.

Psykologspesialist Kristen Rasmussen og spesialist i psykiatri Gunnar Johannessen er sakkyndige under rettssaken etter Nav-angrepet. Foto: Jon Bolstad / NRK

Sint på Nav-systemet

Under innledningsforedraget ble det satt spørsmålstegn ved motivet til drapet.

I forkant av rettssaken har forsvarer Morten Grimstad forklart at mannen følte seg oversett og motarbeidet av Nav-systemet.

I et avhør etter pågripelsen har tiltalte trukket frem at «han hadde hatt et problem med avdelingsleder som hadde forandret han i forhold til barna hans.»

– Disse uttalelsene leder over til spørsmålene: var motivet knyttet til avdelingslederen? Dette blir avdekket gjennom bevisførselen, sa aktor til retten.

Deretter fortalte hun politiet undersøkelser knyttet til barnet. Konklusjonen er at mannen ikke har barn.

Hadde vrangforestillinger

Tiltalte har vært innlagt for psykatrisk observasjon i åtte uker. Mannen har fått diagnosen schizofreni og vrangforestillinger, forklarte aktor i retten.

– Vrangforestillinger er blant annet knyttet til hans påstand om at han er far til et barn som ikke eksisterer, sa aktor Erstad.

Ifølge de sakkyndige vil ikke en enkel vrangforestilling føre til forvrengt virkelighetsoppfatning ellers, understreket aktor.