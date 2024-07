Redningsmannskap har gjennom natta slite med på orientere seg gjennom krevjande vêrforhold til toppen av Store Skagastølstind i Luster.

Ein mann og ei kvinne i 50-åra kom seg ikkje ned att før mørket la seg, og varsla like før midnatt at dei trengde hjelp.

I 08-tida fredag morgon gav ei alpin redningsgruppe opp forsøket på å ta seg opp til dei skorfaste. Dei var då berre 200 meter frå toppen.

– Dei vurderte eigen tryggleik og fann at det ikkje var forsvarleg å halde fram. Førebels er det stillstand, men det blir fortløpande vurdert om det er mogleg å ta seg opp, seier operasjonsleiar Knut Dahl Michelsen ved Vest politidistrikt.

– Dårlege vêrmeldingar

Redningsmannskap håpar no på eit langt nok opphald i det dårlege vêret så eit helikopter kan ta seg opp.

– Men det er dårlege vêrmeldingar for dagen. Det ser ut til å halde fram som no. Rundt null grader, nedbør, vind og lågt skydekke, seier Michelsen.

– Er dei to på toppen rusta for dette?

– Dei er tynnt kledde, nedkjølte, våte og kalde, og har ikkje mat. Dei er ikkje kledde for å vere ute ei natt i fjellet.

Sleit med å orientere seg

Den alpine redningsgruppa frå Sunnmøre anslo først at dei tidlegast ville vere framme i 06-tida. Det vart tidleg klart at forholda var krevjande for redningsmannskapa.

Redningsleiar Thomas Breivoll ved Hovudredningssentralen i Sør-Noreg seier forholda er krevjande også for redningsgruppa.

– Det er ganske ruskete, med både tåke og vind. Dei hadde vanskar med å orientere seg, så vi har sett dei i kontakt med folk som er lokalkjende, seier han.

Regn, vind og kaldt

Like før klokka 08 melder politiet at redningsgruppa framleis ikkje har klart å nå toppen.

Dei skorfaste varsla like før midnatt ifrå om at dei ikkje kom seg ned att frå toppen før det var blitt mørkt. Då var også vêret byrja å hardne til.

– Det var dårleg vêr og dårleg sikt, og det skulle bli dårlegare, fortel operasjonsleiar Terje Magnussen.

Med sine 2.405 meter er Store Skagastølstind det tredje høgaste fjellet i Noreg. Ein må klatre mot slutten for å nå toppen.

Vêret var for dårleg til at eit redningshelikopter kunne ta seg opp. Ei alpin redningsgruppe vart sendt opp i 04-tida.

– Så vidt vi kan sjå har det vore rundt null til tre grader på toppen. Vinden har vore oppe i 10–12 sekundmeter. Det har også regna veldig mykje i natt, seier Breivoll.

HRS var i kontakt med mannen og kvinna i 0530-tida.

– Dei var kalde, men ved relativt godt mot. Det hjelper når vi seier at folk er på veg, seier Breivoll.

– Kor godt rusta var dei for ei natt på toppen av Store Skagastølstind.

– Det veit vi ikkje, men dei var kalde og våte.