Slik var de åtte dramatiske minuttene på Nav Årstad

Mannen sitter i venstre siden av rommet. Marianne Amundsen og Ida Aulin sitter på den andre siden av et bord, i høyre side av rommet. Amundsen presenterer seg. Så tar mannen opp papirer fra sekken.

– Det husker jeg veldig godt, fordi jeg fikk en klump i magen. Ikke fordi at jeg tenkte at noe forferdelig skal skje, men fordi at at han nå skal han ta opp igjen mange av serviceklagene og at vi nå skal få høre det, sa Aulin til retten.

Foto: Politiet