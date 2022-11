Vi er dypt fortvilet over tapet av Marianne Amundsen. Det som skjedde på NAV Årstad 20. september i fjor vil for alltid være med oss.

Ledere, verneombud og tillitsvalgte ved NAV Årstad vurderte sikkerheten som god nok før dette skjedde. Risikovurderingene var basert på grundige kartlegginger, erfaringer og tenkte scenarioer. I etterkant av en slik tragisk hendelse må vi se tilbake på hva som kunne vært gjort annerledes.

Vi kjenner oss ikke igjen i påstander om at NAV har dysset ned det som har skjedd. Vi har fra første stund vært opptatt av å få alle fakta på bordet. Bergen kommune og NAV har samarbeidet godt med politiet og lagt til rette for at all informasjon skal komme frem. Den pågående rettssaken vil forhåpentlig gi både oss og de pårørende svar. Vi har også samarbeidet godt med Arbeidstilsynet som gjennomførte tilsyn etter hendelsen. Vi ønsker selvsagt at våre ansatte skal jobbe under trygge rammer, og har ingen motiv for å holde noe skjult.

Når det gjelder møbleringen kan vi ikke gjøre annet enn å vise til Hilde Larsens vitneforklaring. Der kom det frem at det som er praksis, er at den som skal bruke rommet klargjør det før man tar noen inn til en samtale. Det kom også frem at ledergruppen har gjort risikovurderinger av rommet.

Minimumsstandarden sier ikke noe om hvordan et møterom skal være møblert.