Solberg ba G7 om krafttak for verdenshavene

Solberg innledet en spesialsesjon om hav på G7-møte i Canada lørdag kveld.

– Verdens voksende befolkning vil trenge mer mat, medisiner, energi og mineraler. Hvis det forvaltes klokt, har havet nøkkelen til å møte disse behovene, sa Solberg, og inviterte til en felles dugnad for fremtiden.

Selv gir Norge 100 millioner kroner til et fond i verdensbanken for å hindre marin forsøpling.

Leder FN-gruppe

Solberg er leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, og den første norske statsministeren som er invitert til å delta på G7-møtet.

Under innledningen benyttet statsministeren anledningen til å dele Norges erfaringer med å drive en bærekraftig fiskeriforvaltning.

– Norge har et sterkt engasjement for den globale havagendaen og til bærekraftig utvikling, understreket Solberg.

BAKTERIER I VANNET: På den berømte stranden i Santa Monica, California, ble folk advart mot å bade denne uken grunnet nivået av bakterier i vannet. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Mener Erna Solberg er et dårlig valg

SV mener på sin side at regjeringen raserer den norske modellen med en kystbasert fiskeriforvaltning til fordel for en liberalistisk markedsmodell, der makten samles på få hender og kystungdom stenges ute.

– Det bygger ikke sterke kystsamfunn, men avvikler dem. Det fører også til det motsatte av bærekraftig fiske, sa SVs representant i Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes til NTB lørdag formiddag.

SV er derfor kritiske til at Solberg deltar på G7 om dette emnet. Erna Solberg avviser kritikken.

– SV burde heller vært stolt av at Norge preger debatter internasjonalt enn å være smålig opptatt av å markere sine egne små politiske standpunkt, svarte Solberg til NTB.

KRITISK: SVs Torgeir Knag Fylkesnes er kritisk til at statsminister Erna Solberg deltar på G7 om bærekraftig fiskeri. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bærekraftig havøkonomi

Under talen til G7 påpekte Solberg at verdenshavene, i likhet med regnskogene, er avgjørende i kampen mot global oppvarming.

– Klimaforandringer og misbruk av marine miljøer og ressurser, som forurensning, forsuring og overfiske, er med på å skape problemer, understreket Solberg.

For å skape en bærekraftig havøkonomi som vil gi uttelling både for klima og arbeidsplasser, tok Solberg til orde for å i fellesskap utarbeide en «huskeliste for handling».

ENGASJEMENT: 800 elever og lærere har stilt seg opp på stranden i Repulse Bay i Hongkong for å sammen stille et trist og betimelig spørsmål: «Hvor er mitt korallrev?» Foto: BOBBY YIP / Reuters

Vil utarbeide huskeliste for verdenshavene

– Diskusjon er viktig, men når alt kommer til alt handler dette om å handle nå, sa Solberg.

Solberg ønsker derfor at man i fellesskap utarbeider retningslinjer for å fremme økonomisk utvikling og øke produktiviteten i havet, samtidig som det utarbeides tiltak for å stoppe ødeleggelsen av verdens marine økosystemer.

– Jeg har derfor etablert et høynivå-panel for bærekraftig havøkonomi, sa Erna Solberg.

Formålet er å øke den globale bevisstheten om hvordan ansvarlig havforvaltning kan hjelpe med å nå bærekraftsmålene.

I et intervju med NRK sier Solberg at hun regner med å få med flere land.

– Så stor folkelig støtte det er for å gjøre noe med plast i havet, så er det mulighet for det. Det tror vi. Ikke sånn at jeg tror vi får forpliktende tilsagn i dag om mer penger, men min opplevelse er stor folkelig støtte. Det presset opplever også andre politikere, sier Solberg til NRK.

Hun mener norske arbeidsplasser blir lidende om noe ikke gjøres.

– Norge er en havnasjon, og for oss er det helt avgjørende at resten av verden også tar havene på alvor, sier Solberg.

Når det gjelder plast, påpeker Solberg at havstrømmene fører forurensningen over hele jordkloden, og at det derfor er viktig med globale fellesløsninger.

BYGGER MUR: Befolkningen på Kiribati i Stillehavet forsøker å beskytte seg mot havet som stiger. Foto: - / Afp

Inviterte til konferanse i Norge til høsten

Eksperter på området vil stå for det endelige utkastet til rapporten som vil danne grunnlag for huskelisten for verdenshavene. I håp om å få flere forskere med på arbeidet umiddelbart, inviterte Erna Solberg til en konferanse i Norge til høsten.

FN gjennomførte sin første havkonferanse i juni 2017, der både stater, organisasjoner og private bedrifter forpliktet seg til oppfølging av bærekraftsmålene for verdenshavene.

Det er ventet at FNs neste havkonferanse arrangeres i 2020, og Solberg ønsker rapporten ferdig i god tid før.

Norge satser sterkt på området, og er vertskap for den internasjonale konferanseserien «Our Ocean» i 2019.