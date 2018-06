Solberg forbauset over Trumps Russland-utspill

Før den amerikanske presidenten forlot USA, tok han til orde for å ønske Russland tilbake i G7 (het tidligere G8).

– Hvorfor har vi et møte uten at Russland er med på møtet? De bør la Russland komme tilbake fordi vi bør ha Russland ved forhandlingsbordet, sa Trump da han fredag møtte pressen i Det hvite hus før avreise til Canada.

Russland ble utestengt etter annekteringen av Krim, og ingen av de andre lederne på toppmøtet vil ha Russland tilbake nå.

– Det er litt forbausende, for amerikanerne har vært opptatt av å legge mer sanksjoner på landet. Så får vi se om dette var en uttalelse i forbifarten eller om det er en reell agenda, sier Erna Solberg til NRK.

Hun ankom Quebec city i Canada fredag ettermiddag lokal tid.

Kaller Trumps politikk en bjørnetjeneste

Solberg er som første norske statsminister invitert som gjest under G7-møtet, og skal innlede en spesialsesjon om havforvaltning på lørdag.

Solberg mener Russland må vise en annen holdning i forholdet til Ukraina før det er aktuelt å invitere dem med på toppmøtet.

ALENE PÅ G7: Donald Trump risikerer å stå alene under toppmøtet i Quebec. Foto: LEON NEAL / AFP

Det to dager lange møtet antas å bli vanskelig etter at Trump har innført toll på stål- og aluminiumsimport.

Erna Solberg er redd Trumps politikk fører til mottiltak, og en uheldig spiral for handel og jobbskaping i verden.

– Det kan bli en bli en spiral der land legger toll på varer som er viktige for dem. Det vi vet er at proteksjonisme ikke bidrar til flere jobber, det bidrar til færre. Vi trenger at ungdommer opplever jobbskaping, og for veksten er det en bjørnetjeneste ved at den stagnerer, sier Solberg.

– Vil du ta det opp med Trump om du får anledning?

– Jeg tenker at jeg vil nevne det om jeg får muligheten, svarer Solberg, som raskt legger til:

– Det er også viktig å ha USA med på de andre store spørsmålene. Jeg tenker at det er viktig å få sagt noen ord om hav, som er en av Norges viktigste interesser. Å sørge for at havene våre blir bærekraftige og rene sånn at vi kan fortsette å være en av de store matprodusentene fra hav i verden.

Canada kaller tollen ulovlig

Den canadiske regjeringen uttalte fredag at USAs toll vil bli møtt med mottiltak.

– Canada vil ikke ombestemme seg om den ulovlige og fullstendig ubegrunnede tollen på stål og aluminium, ikke bare fra Canada, men fra alle USAs G7-allierte som er samlet her, sa utenriksminister Chrystia Freeland på en pressekonferanse etter åpningen av toppmøtet fredag.

Solberg kommenterer de andre landenes reaksjon mot Trump slik:

– Det har vært et høyt toneleie fra EU, Tyskland og Frankrike mot Trump. Det er fortjent når du møter dine nærmeste allierte naboer med en sikkerhetsbegrunnet straffetoll, sier Solberg under et møte med norsk presse på hotellet der hun bor under oppholdet.