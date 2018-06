Rapport: Global oppvarming gir tregere tropiske stormer

Forskere ved det amerikanske senteret for hav og atmosfæreforskning (NOAA) har gjennomgått samtlige tropiske sykloner fra 1949 til 2016.

I en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Nature denne uken, hevdes det at syklonene har senket farten med opp mot 10 prosent.

Forskerne mener global oppvarming har ført til at den atmosfæriske sirkulasjonen har endret seg. Det har igjen ført til at de tropiske syklonene blir tregere og bruker lengre tid på å forflytte seg.

– «Harvey» – et ferskt eksempel

Så kan man kanskje tro at en tregere storm er det samme som en svekket storm, men tvert imot.

– Det kan ikke komme noe godt ut av en tregere storm, sier artikkelforfatter og NOAA-forsker James Kossin til nettstedet Mashable.

En orkan består som kjent ikke bare av kraftige vinder, men også av store mengder fuktighet som kommer ned som regn eller hagl.

SAKKER AV: Denne grafikken viser hvor det har vært største hastighetsreduksjon blant de tropiske stormene de siste seks tiårene. Foto: ncei.noaa.gov

Med lavere hastighet vil orkanene få tid til å suge opp mye mer fuktighet når den beveger seg over vann, og i neste omgang sende ned mye større nedbørsmengder når den blir liggende over samme sted lengre enn før.

Forskerne trekker fram et ferskt eksempel fra i fjor da orkanen «Harvey» ble liggende fast over Texas i flere dager og oversvømmet store deler av Houston med enorme mengder regn.

Ifølge en fersk rapport fra delstatsklimatologen i Texas har det i de over 160 årene man har statistikk for aldri blitt registrert så mye nedbør som under «Harvey», ifølge nyhetsbyrået AP.

På det meste kom det halvannen meter med regn og 68 mennesker mistet livet.

Siden rapporten ikke omfatter fjorårssesongen, gjør ikke «Harvey» utslag på statistikken.

– Lar seg ikke overbevise

Selv om gjennomsnittshastigheten for orkaner i Atlanterhavet – der «Harvey» herjet – bare har sunket med 6 prosent, viser studien at så snart orkanen når land beveger den seg 20 prosent saktere enn i 1949.

– Man kan trygt si at man ønsker at orkanen kommer seg bort fra nabolaget ditt så kjapt som mulig, sier Kossin.

Orkanforsker Hugh Willoughby ved universitetet i Florida sier at for hver grad temperaturen stiger på jorda, vil atmosfæren være i stand til å holde på sju prosent mer fuktighet.

Enkelte andre forskere har uttrykt skepsis til konklusjonen i rapporten.

Orkanforsker Brian McNoldy ved Universitetet i Miami sier dataene man har i perioden før 1970 ikke er nøyaktig nok til at man kan konkludere, ifølge AP.

Kossin erkjenner at det er mangler i de gamle registreringene, men at de i hovedsak dreier seg om hvor sterke stormene var og ikke på bevegelsene som han har forsket på-

Delstatklimatolog i Texas John Nielsen-Gammon stiller seg også tvilende til rapporten.

– Kossin har rett i at en endring på 10 prosent i orkanens hastighet vil ha vesentlig effekt på nedbørsmengden. Jeg bare trenger å overbevises om at det faktisk har vært en endring på 10 prosent, sier Nielsen-Gammon til AP.