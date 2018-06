SV: – Solberg er ikke rett person til å «belære» G7 om hav

Erna Solberg (H) er som den første norske statsministeren noensinne invitert til å delta sammen med verdens mektigste statsledere under det pågående G7-møtet i Québec i Canada.

Lørdag ettermiddag lokal tid skal Solberg innlede under en spesialsesjon om bærekraftig havbruk, der mektige regjeringssjefer som Tysklands Angela Merkel, Frankrikes Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May deltar.

At Norge er blitt invitert til G7, anses som en stor fjær i hatten til statsministeren.

SV mener derimot at Solberg er en uegnet representant for Norge i denne sammenhengen.

SVs representant i Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes er kritisk til at Erna Solberg skal snakke om ansvarlig fiskeriforvaltning og bærekraftige kystsamfunn på G7. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Avvikler kystsamfunn

– Jeg synes det er ganske spesielt at Solberg skal til G7 og belære om hav. For hennes regjering bryter med det som har vært den norske havsuksessen på område etter område, sier SVs representant i Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han mener særlig Solberg ikke er rett person til å snakke om ansvarlig fiskeriforvaltning eller bærekraftige kystsamfunn, som er to av temaene under møtet.

– Regjeringen er i ferd med å rasere den norske modellen med en kystbasert fiskeriforvaltning til fordel for en liberalistisk markedsmodell der makten samles på få hender og kystungdom stenges ute. Det bygger ikke sterke kystsamfunn, men avvikler dem. Det fører også til det motsatte av bærekraftig fiske, mener Fylkesnes.

Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene og deltar på G7 sammen med de øvrige ledere for de såkalte «outreachlandene» under G7 toppmøte Quebec, her fotografert på La Citadelle de Québec fredag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Mer skader på fisken

Han peker på at prisen på fiskekvoter har økt med over 1.000 prosent siden Solberg kom i regjering, og sier konsekvensene er at unge langs kysten ikke har råd til å kjøpe seg kvoter.

– Regjeringen har isteden åpnet for oppkjøp fra aktører som ikke har tilknytning til kysten og som ikke er fiskere, som holdingselskaper og utenlandske oppkjøpere. Regjeringen har uthult regelverket i en slik grad at norsk fiske nærmer seg en spekulasjonsøkonomi, mener Fylkesnes.

Ifølge Fylkesnes gir denne type eierstruktur et mer industrielt fiske som igjen fører til overfiske og mer skader på fisken enn det tradisjonelt småbåtfiske gjør.

SV peker på at prisen på fiskekvoter har økt med over 1.000 prosent siden Solberg kom i regjering, og sier konsekvensene er at unge langs kysten ikke har råd til å kjøpe seg kvoter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Smålig

Erna Solberg kaller SVs kritikk for «smålig».

– SV burde heller vært stolt av at Norge preger debatter internasjonalt enn å være smålig opptatt av å markere sine egne små politiske standpunkt, sier Solberg til NTB.

– Det er ingen tvil om at Norge forvalter sine fiskeriressurser på en god måte. Vi har et system som gjør at vi har en bærekraftig stamme av torsk i nord, og flere av ressursene vokser. Så kan vi være uenige om fordelingsspørsmål og hvem som skal fange fisken, men det viktigste er at vi forvalter naturressursene på en god måte, og det gjør vi, sier Solberg.

– Deltakelsen i G7 handler om at Norge har tatt et initiativ om et internasjonalt havpanel og gjort hav til vårt viktigste strategiske nye område i utenrikspolitikken. Det har vi gjort fordi det er dette vi lever av, og fordi vi også i fremtiden skal kunne leve av alle ressursene vi finner i havet. Så får det være opp til SV om de mener diskusjonen om mindre nasjonale fordelingsspørsmål er viktigere enn å være med og redde havene for fremtiden, sier Solberg.

Erna Solberg påpeker at G7 er en gyllen anledning til å også diskutere tiltak mot forurensning og plastforsøpling av verdens hav under lørdagens sesjon. Dette bildet er tatt på den ubebodde øya Henderson i Stillehavet. Foto: Jennifer Lavers / AP

– Ingen land er viktigere

Solberg skal innlede om Norges lange erfaringer med å drive en bærekraftig fiskeriforvaltning, samt delta i diskusjoner om blant annet tiltak mot forurensning og plastforsøpling av verdens hav under lørdagens sesjon.

– Hvis vi skal få gjort noe med disse utfordringene, er mange land viktige, men ingen er så viktig som G7-landene. Derfor er det hyggelig at vi er invitert, fastslo Solberg til norsk presse i Québec fredag.