Nå skal «verdens vakreste vei» bli miljøvennlig

Ambisjonene fra fylkesrådet i Nordland er høye når de seks fergesambandene langs fylkesvei 17 om et år skal ut på anbud igjen.

Kravet til de som skal trafikere langs kysten er at fergene skal ha lavt eller null utslipp. Og det skal skje innen fire år.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) kaller dette den største grønne satsingen på samferdsel i Nordland noen sinne. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

«Et ustillingsvindu for grønn teknologi», er fylkesrådsleder Tomas Norvolls (Ap) mål. Han omtaler det som den den største grønne satsingen i samferdsels-Nordland noen sinne.

– Det vil være en viktig symbolsk handling. Kystriksveien er kanskje det fremste reiselivsmålet i fylket, og på denne måten tar vi ansvar for å få ned utslippene på samferdsel.

– Én av de vakreste i verden

Fylkesvei 17, også kjent som Kystriksveien, går i dag fra Bodø i nord til Steinkjer i Trøndelag.

I 2012 ble den kåret til én av verdens vakreste reiseruter av bladet National Geographic, og er et populært turistmål.

Tekonologiansvarlig Marius Gjerset i Zero er begeistret for fergeplanene i Nordland. Foto: Zero

Norvoll sier det selv er opp til tilbyderne å finne en god løsning på hvordan fergene skal bli klimavennlige.

– Det kan være elektrisitet eller hydrogen. Poenget er at vi skal få det fremste som finnes av miljøteknologi inn på Kystriksveien.

Stiftelsen Zero, som jobber for å promotere nullutslipsløsninger, er svært glad for satsingen i Nordland.

– Dette er veldig viktig og viser vei for fremtiden. Forhåpentligvis følger resten av transportsektoren etter, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset til NRK.

Zero hyller satsingen

Gjerset viser til at Hordaland og Trøndelag allerede er igang med lignende tiltak, og at den første helt elektriske bilfergen ble satt i drift tilbake i 2015.

– Nordland er jo et veldig stort fergefylke, og plasserer seg nå i tetsjiktet med denne satsingen. De fergene som går der i dag bruker over fire millioner liter fossil diesel, og en stor del av dette kan vi nå kutte ut til fordel for utslippsfri strøm, sier Gjerset i Zero.

– Men det er mye vær og vind langs kysten av Nordland. Er denne løsningen stabil nok til å fungere her?

– Ja, absolutt. Disse båtene kommer høyst sannsynlig til å ha en liten dieselmotor i tillegg som reserveløsning, i tilfelle strømmen skulle bli borte.

– Ingen dyr løsning

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll presenterte de grønne fergeplanene torsdag ettermiddag. Fristen for å levere anbud er satt til våren 2019.

Norvoll tror uansett ikke miljøkravene vil bli kostbare.

– Vi regner med å få økonomisk støtte fra Enova (statsforetak som bidar til nye energi- og klimateknologier, journ. anm.), så dette trenger ikke belaste økonomien vår i veldig stor grad.