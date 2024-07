Saken oppsummert: Treningen til det newzealandske kvinnelandslaget i fotball ble overvåket av canadiske droner.

To ansatte i Canadas støtteapparat sendes hjem umiddelbart etter hendelsen.

Canadas ansatte skal gjennomgå etikktrening etter hendelsen.

Hovedtrener for det kanadiske laget, Bev Priestman, har selv bestemt seg for at hun ikke skal lede laget i åpningskampen mot New Zealand.

Den newzealandske OL-komiteen reagerte kraftig på hendelsen.

NRKs fotballekspert Elise Thorsnes mener at mange bruker lignende metoder uten å bli tatt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– På vegne av hele laget vårt vil jeg først og fremst be om unnskyldning til spillerne og ansatte i New Zealand, og til de kanadiske spillerne. Dette representerer ikke verdiene som teamet vårt står for, sier landslagstrener Bev Priestman i en uttalelse fra den kanadiske olympiske komite.

Mandag ble treningen til det newzealandske kvinnelandslaget overvåket av kanadiske droner. Det har skapt store overskrifter verden over.

Støtteapparatet til New Zealand rapporterte umiddelbart hendelsen til politiet, noe som førte til at droneoperatøren fra det kanadiske landslaget ble arrestert.

NRKs fotballekspert Elise Thorsnes er ikke overrasket over nyheten. Hun tror spionasje før viktige kamper er mye vanligere enn folk flest tror, og har selv opplevd noe lignende.

NRK-ekspert, Elise Thorsnes, er ikke overrasket over hendelsen som har funnet sted dager før OL settes i gang. Foto: Jula Marie Naglestad

– Under EM i 2017. Da stod det noen fra motstanderlaget sitt støtteapparat i et tårn og filmet treningen vår. I tillegg vet jeg at det skjedde nå under EM-kvalifiseringen.

Sendes hjem

Nå er det klart at droneovervåkningen får konsekvenser.

En analytiker og en assistenttrener for det kanadiske fotballaget sendes hjem, ifølge den kanadiske OL-komiteen.

Canadas trener, Bev Priestman, leder ikke laget i åpningskampen mot New Zealand. Foto: AP Photo/Hamish Blair / AP

I tillegg trekker hovedtrener Bev Prisetman seg fra åpningskampen, og vil ikke lede laget når New Zealand og regjerende OL-vinneren møtes på torsdag.

Canadas ansatte skal også gjennomgå etikktrening etter hendelsen.

Støtter sanksjonene

Idrettsminister i Canada, Carla Qualtrough, sier i en uttalelse på X at handlingene ikke gjenspeiler Canadas verdier eller sportens verdier.

– Når regler brytes, må det få konsekvenser. Jeg støtter sanksjonene som blir pålagt, sier hun.

Hun legger til at hun er i kontakt med den kanadiske olympiske komite og landslaget om hendelsen.

Idrettsminister i Canada, Carla Qualtrough, støtter avgjørelsen om å sende ansatte i Canadas støtteapparat hjem fra OL i Paris. Foto: AP Photo/Victoria Adkins / AP

– Kan ha mye å si

Thorsnes er glad det får konsekvenser for de som står bak dronespionasjen.

– De som holder på sånn, må straffes. Droneflygeren til Canada ble arrestert og det synes jeg er på sin plass, sier hun.

Hun påpeker at slike påfunn kan ha mye å si for kamputfallet.

– Spesielt når det gjelder dødballoppsett og motstanderens formasjon. Det er mye informasjon som kan samles inn, legger hun til.