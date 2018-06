Hval døde med 80 plastposer i magen

Hvalen var døende da den ble funnet i en kanal i provinsen Songkhla sør i Thailand mandag. Veterinærer kjempet for å redde den, men hvalen omkom fredag ettermiddag, melder nyhetsbyrået AFP.

Obduksjonen viste at hvalen hadde 80 plastposer, som til sammen veide åtte kilo, i magen. Ifølge marinedepartementet i Thailand kastet hvalen opp fem poser under redningsforsøket.

Det triste funnet har fått mange til å reagere.

– Jeg sørger over dyret som ikke gjorde noe galt, men som må ta konsekvensene av menneskelige handlinger, skriver en på Twitter.

– Dette er nødt til å ta slutt, skriver en annen.

Redningsaksjonen pågikk ifølge nyhetsbyrået AFP i flere dager, men livet til hvalen sto ikke til å redde. Foto: Thaiwhales

– Et stort problem

Marinbiolog Thon Thamrongnawasawat sier til AFP at plastposene gjorde det umulig for hvalen å få i seg næringsrik mat.

– Hvis du har 80 plastposer i magen, dør du, sier han.

Nyhetsbyrået skriver at Thailand er en av de største forbrukerne av plastposer. Dette resulterer i at det dør minst 300 marine dyr i thailandske farvann hvert år, ifølge marinbiologen.

– Det er et stort problem. Vi bruker mye plast.

Øyeåpner

Det er ikke mer en halvannet år siden det ble gjort et lignende funn i Norge, da en seks meter lang gåsenebbhval strandet på Sotra utenfor Bergen.

Hvalen var syk og måtte avlives. Da forskerne åpnet magesekken på dyret, fant de 29 plastposer og store mengder mikroplast.

Representant for samarbeidsgruppen «Arven etter plasthvalen», Synnøve Kvamme, mener hvalen vekket folk fra dvale.

– Det grusomme synet gjorde at folk fikk øynene opp for hvor alvorlig plast-problemet er. Nå er det blitt så stort at det er dødelig for liv i havet, sa Kvamme under minneseremonien for gåsenebbhvalen i år.