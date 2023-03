– All rise!

Jeg er én av kanskje 150 mennesker som har funnet veien inn i en av Londons imponerende historiske bygninger. I løpet av kvelden skal vi få svar på om britenes litterære nasjonalskatt rett og slett er svindel.

Verdens største litterære gåte

Denne liksom-høyesterettssaken er reell nok. For både dommere, aktor og forsvarer er blant Storbritannias mest erfarne.

Var det virkelig William Shakespeare som skrev de 37 skuespillene og nesten 160 sonettene som er utgitt under hans navn?

Verdens største litterære gåte skal endelig oppklares denne kvelden. Den har plaget litteraturvitere, teaterfolk og mange andre gjennom århundrene.

Den prisbelønte Shakespeare-skuespilleren Derek Jacobi og forfatter Geir Uthaug i engasjert diskusjon med avsenderen av dette korrespondentbrevet under rettssaken i London. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Noen av de plagede er her denne kvelden. Blant dem den norske forfatteren Geir Uthaug, som i februar ga ut boka Kampen om Shakespeares identitet. Han er overbevist om William Shakespeare fra Stratford-upon-Avon ikke skrev verkene, og er spent på om dommerne gir ham rett i det.

En annen som plages av dette mysteriet er mannen Uthaug har dedisert boka si til: Den prisbelønte stjerneskuespilleren Derek Jacobi, som i løpet av sine over 80 år har spilt mang en Shakespeare-rolle. Vi nordmenn kjenner ham kanskje best som den abdiserte kong Edvard 8. fra TV-serien The Crown eller som Alan i «Siste tango i Halifax», men her er det som Hamlet og Claudius folk kjenner ham best.

Vi rakk å hilse på ham før det hele begynte og heller ikke han tror at den William Shakespeare vi lærte om på skolen skrev Shakespeares verker. Har du hørt!

Mener Shakespeare ikke hadde kunnskapen

Og så jeg som dro til Stratford i ungdommen, nettopp for å se hvor mannen bak skuespillene kom fra. Jeg så ett av hans stykker der, besøkte skolen han gikk på, satt til og med ved skrivepulten som kunne vært hans.

Var mannen som er portrettert på korrespondentens utgave av Shakespeares samlede verker den faktiske forfatteren av tekstene, eller bare en merkevare? Kan det ha vært en annen, slik Geir Uthaug skriver om i sin nye bok? Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Men nå sår også aktor Bernard Richmond sterk tvil ved om denne mannen var i stand til å skrive i det hele tatt. Stratfordmannen William Shakespeare var en forretningsmann uten høyere utdanning. Alt man har av dokumentasjon om ham handler om penger. Det er eiendomstransaksjoner og lån, men ingenting beviser et snev av interesse for bøker og litteratur, for historie eller politikk.

Hvordan kunne han da skrive så avansert om nettopp historiske skikkelser, om politikk, juss, historie, musikk og geografi, spør aktor. Hvordan hadde han fått så detaljert kjennskap til Italia og Frankrike og lært seg språkene derfra?

Forretningsmannen Shakespeare skal riktignok ha vært teaterinteressert. Han var deleier i Globe-teateret i London og opptrådte også som skuespiller. Men det er umulig at han er forfatteren, sier aktor Bernard Richmond.

William Shakespeare er et alias, en merkevare, som én eller flere andre skrev tekstene for.

En såkalt førstefolioutgave av William Shakespeares skuespill fra 1623. Den ble publisert sju år etter den påståtte forfatterens død. Halvparten av skuespillene var ukjente før førstefolioen kom, noe som har bidratt til spekulasjonene om opphavet til tekstene. Foto: JOHN D MCHUGH / AFP

Støttespillerne er lei av tvilen

Så er det forsvarerens tur.

– 87, sier Benet Brandreth.

Han vil at dommerne skal spørre seg hvorfor det er så mange som 87 navngitte alternative kandidater. Hva var deres motivasjon for å skjule sin identitet? Hvorfor har ingen i løpet av 400 år klart å bevise at en av dem var Shakespeare? My lords, my Ladies, sier han. Dette er en tvil basert på snobberi!

Men han sliter med vitnet sitt. Det har nemlig vært vanskelig å få de såkalte «stratfordianerne» til å stille i denne rettssaken. De som tror at William Shakespeare var William Shakespeare vil ikke delta i denne debatten. Skuespiller Kelley Costigan steppet sporty inn i siste liten. Hun har tolket en rekke av Shakespeares kvinneskikkelser. Hennes beste forsvar er at hun bestemt føler at samme person har diktet dem alle og at det er mannen fra Stratford.

En statue av William Shakespeare pryder torget i Stratford-upon-Avon. Foto: Kin Cheung / AP

– Pause!

Folk trekker til baren etter en heftig førsteomgang. «Stratfordianerne» ligger under 0-1 ved pause. De såkalte «oxfordianerne» leder. Det er kanskje ikke så rart. Det er de som arrangerer denne rettssaken. «Oxfordianerne» er overbeviste tilhengere av at jarlen av Oxford sto bak forfatternavnet William Shakespeare. Her er de kandidatene akademikere verden over snakker mest om nå:

De alternative kandidatene

Edward de Vere, også kjent som den 17. jarlen av Oxford. Han var dronning Elisabet 1.s storkammerherre og en slags hoffpoet. Francis Bacon. Filosof, forsker, jurist og statsmann. Også kjent som empirismens far. Christopher Marlowe. Kjent poet og dramatiker. Mary Sidney Herbert. Høyt utdannet, språkmektig aristokratfrue og leder av en innflytelsesrik litteratursirkel. På Shakespeares tid verken skrev eller spilte kvinner teater. Flere forskjellige forfattere. William Shakespeares verker er så mange og omfattende at det er sannsynlig at flere skrev under samme navn.

Mens vi venter på andreomgang, tar vi inn omgivelsene. Den sparsommelige opplyste hallen vi er i, ble grunnlagt to år før Shakespeare - og da mener jeg forretningsmannen fra Stratford - ble født.

Middle Temple Hall ligger i området Temple i London, med juridisk historie tilbake til middelalderen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

The Honourable Society of the Middle Temple er en rekke bygninger, som tilhører det historiske domstolsområdet Temple i London sentrum. Når man går inn i dette kvartalet mellom den gamle avisgata Fleet Street og Themsen, forlater man nåtiden og går århundrer tilbake i tid.

Knights Templar, Shakespeare, jurister og en dronning

Brosteinsbelagte, stille gater er opplyst av gamle gasslykter. Det var den religiøse og militære ordenen Knights Templar som eide bygningskomplekset her fra 1100-tallet. Fra 1300-tallet begynte jurister å vanke her. Middle Temple er ett av fire frittstående fakulteter i Temple-området. Alle skrankeadvokater i England og Wales må tilhøre ett av dem.

I Middle Temple Hall, under det som sies å være Londons best bevarte gotiske tømmertak, ble Helligtrekongersaften, 12th Night på engelsk, oppført i februar 1602. Da satt dronning Elisabet 1. selv blant tilskuerne. Nå ser hun ned på oss fra ett av de mange portrettene som pryder veggene her.

Middle Temple Hall sies å ha Londons best bevarte gotiske tømmertak. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Andreomgang har startet og vitnene som ikke tror på Shakespeare er i gang. Forfatterne og akademikerne Rosalind Barber og Alexander Waugh argumenterer for at henholdsvis Marlowe og jarlen av Oxford var Shakespeare.

En av jusstudentene som sitter rett bak meg visker meg i øret at han ikke engang visste at identiteten til Shakespeare var omstridt. Det er en lærerik kveld. Men studenten virker ikke overdrevent interessert. Han sier han er her fordi han får det godkjent som del av studiet.

Sannhetens time

– All rise!

Det nærmer seg en avgjørelse på tidenes litterære gåte. Dommerne trekker seg tilbake. I ti minutter diskuterer de bevisene, eller snarere indisiene, før konklusjonen er klar:

William Shakespeares verker er skrevet av ...

Hoveddommer Christopher Floyd leser opp dommen. Den er enstemmig. Både han og meddommerne Joanne Smith og Maura McGowan tilhører Court of Appeal, som er en høyere rettsinstans i England og Wales. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– William Shakespeare fra Stratford-upon-Avon, sier hoveddommer Christopher Floyd.

En nervøs stemning brer seg i et publikum som i stor grad hadde håpet på en annen konklusjon. De er skuffet. Det har vært en lang kamp. Men dommerne har ikke kunnet bevise at han ikke skrev sine egne verker. Sånn fungerer jussen.

Men forfatter Geir Uthaug er ikke overrasket. Han har et lurt smil på lur. For når jeg spør om dette slår beina under hele bokprosjektet hans, svarer han med et sitat av hans kandidat, jarlen av Oxford:

– Nothing is truer than the truth - ingenting er sannere enn sannheten.

Vil vi noen gang bli kjent med den?

