– Mange kommer til å være dritings innen dagen er omme, sa den mest snakkesalige av damene i venninnegjengen. Før hun la til:

– Hvis de har råd til det, da.

Det var tidlig på dagen, og lenge før hesteveddeløpene skulle begynne. Som så mange av de titusener som reiser i timevis fra morgengry til den lille byen Ascot sørvest for London denne uka, var de for lengst godt i gang med festen.

Nå hadde de satt seg nederst i trappa på tribunen, og slet de med å finne en elegant måte å sitte på i sine flotte kjoler, høye hæler og fjonge hatter.

Balansekunst med den tradisjonsrike britiske sommerdrinken Pimm's i høye hæler. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Fulle før ankomst

Den hardt pressede økonomien ligger altså langt fremme i hjernebarken selv hos de som er så privilegerte at de kan delta på det erkebritiske og tradisjonsrike hesteveddeløpet Ascot. For det krever sitt, både økonomisk og stilmessig.

Billettprisen er stiv hvis du skal menge deg med fiffen. Noe billigere er det i områdene for allmuen. Men alle må kle seg etter strenge regler, og strengere er de jo høyere sjikt du beveger deg i.

Og så må man jo drikke den erkebritiske sommerdrinken Pimm's eller musserende vin, hvis man skal gjøre det skikkelig. Og det skal man jo, hvis man er ekte brite.

Allerede på morgenen på toget på vei inn til Ascot, var festen i gang. Vi sto tett i tett i et fullstappet tog. Jeg slet med å holde min nyanskaffede fjærpryd av en hodepynt på plass, der jeg ble dultet borti av bredskuldrede menn i flosshatt og sjakett – og av fulle damer.

Penissugerør

Det gikk i rusbrus på dette tidspunktet. Sminkede munner tyllet i seg alkoholen via sugerør som var laget som små peniser. De lo seg nesten i hjel. Det gjorde ikke presten som satt lenger ned i togvognen.

Damene ramlet av toget på vei til veddeløpsbanen. Jeg vet ikke hvor mye hest de fikk med seg den dagen.

Det var på den hittil varmeste dagen av året. Gradestokken viste 27 varme. Og det var den samme dagen som den britiske sentralbanken satt renta opp for femte gang på rad. En styringsrente på 1,25 er det høyeste på 13 år, og den er ventet å stige ytterligere.

Inflasjonen er ventet opp i 11 prosent i løpet av året. Over 23 millioner briter har ikke råd til å betale regningene sine, viser beregninger.

Og enda mindre råd til å delta på festen.

Tradisjonsrik britisk festkultur

Men festing ligger i britenes DNA. Er det ikke hesteveddeløp, så er det cricket. Eller en musikkfestival, en gatefest eller et rojalt jubileum.

Konseptet er å se og bli sett i fantastiske kostymer. Idretten eller anledningen er også viktig, men underordnet folkefesten. Og den må inneholde alkohol. Mye alkohol.

Festfaktoren er høyere en "hestfaktoren" under hesteveddeløpene i Ascot. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Under dronning Elizabeths platinajubileum nylig møtte jeg en mor og hennes 16 år gamle sønn. Gutten drakk av en boks med energidrikk, moren drakk øl. Klokka var 10 om morgenen og vi sto utenfor St. Pauls-katedralen. De to håpet å få sett kongefamilien på vei inn til takkegudstjeneste for dronningen.

De hadde med seg mer proviant i en plastpose. En sekspakning med øl. Det lå minst én tom ølboks der, så mor var altså dypt ned i sin andre halvliter den morgenen. Sånn fester en ekte brite.

Det er mye alkohol på britiske TV-skjermer også. Så mye at jeg stadig reagerer, og jeg er ikke den mest puritanske på dette området. Men hver gang en TV-detektiv, eller hvem som helst for den saks skyld, kommer hjem fra jobb i en TV-serie, så tar de seg et glass vin. Eller en øl, men som oftest vin fra en halvdrukket vinflaske. Og dette skjer hver dag, gis det inntrykk av.

Det får meg til å tenke at en trangere økonomi kan være sunt – for noen. Men langt fra for alle.

Festbrems: En tredel klarer ikke betale regningene sine

Ikke for den 21 år gamle alenemoren som venter sitt andre barn, som er truet av å bli kastet ut fra leiligheten hun leier. Hun klarer ikke lenger å betale regningene sine.

Jeg har en venninne som jobber frivillig for Citizens Advice Bureau, et slags britisk forbrukerråd. Det var hun som tok telefonen da den unge alenemoren ringte for å be om hjelp. Min venninne har god økonomi, men også barn på samme alder.

21-åringens fortvilelse traff henne som et lyn. Hun ville hjelpe, men alt hun kunne gjøre var å sette et rødt utropstegn på e-posten oppover i systemet. Denne henvendelsen haster. En ung gravid mor og hennes treåring er i ferd med å havne på gata.

En av tre briter er i kategorien som ikke lenger klarer å betale regningene sine. Og verre kan det bli.

Men i Ascot handler det altså om å se og bli sett. Glassene heves hyppig under en sol som beveger seg stadig lengre vestover. Høye hæler ligger strødd på plenen. Såre og bare føtter lufter seg i sommersola.

Festpådriver: Skal ta igjen etter pandemien

Det er første ordinere Ascot på flere år. Pandemien har begrenset de foregående, slik den har stanset en rekke store og små festligheter. Nå skal britene ta igjen det tapte.

Damer i de britiske fargene rødt, hvitt og blått. Korrespondenten (til høyre) har litt å gå på i poseringskunsten, men traff greit på fargevalget. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

For folk flest holdt seg inne under pandemien og fulgte koronareglene om ikke å være sosiale for å hindre smitte å spre seg. Men ikke alle.

Regjeringsapparatet i Downing Street sørget for at det ikke kom i festunderskudd. Der ble det holdt jevnlige fester, slik bare britene kan det. Eller – det er flere som kan det – men britene er spesielt gode på det.

Vin oppetter veggene, oppkast og klining, mens landet var nedstengt. Og det i kjernen av den politiske ledelsen. Partygate er blitt et dagligdags ord i det britiske språk.

Torsdag – den dagen jeg var på Ascot – valgte regjeringens etikkrådgiver å gå av. Christopher Geidt er den andre etikkrådgiveren under statsminister Boris Johnson som forlater den posten i protest mot regjeringens etiske vurderinger. Nå vurderer Johnson å ikke erstatte ham.

Briter skammer seg over å være briter

I Ascot fortsetter festen denne tredje av fem dager. Bookmakerne håver inn. For også de som egentlig bare er der for festens skyld, kaster seg med i veddeløpenes sitrende spenning. De få minuttene det tar jockeyene å få hestene gjennom et løp og over mål, stiger stemningen enda høyere enn det nokså høye utgangspunktet.

Bookmakerne gnir seg i hendene i Ascot. Men økonomiske nedgangstider rammer en av tre briter så hardt at de ikke klarer å betale regningene sine, viser beregninger. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Festen flyttes fra piknikteppene eller kafebordene – alt ettersom hvor mye folk har betalt for billetten sin – og bort til gjerdet rundt banen. Noen har hest nummer to som sin klare favoritt; Brave Nation, som betyr stolt land.

Men mange briter er langt fra stolte av landet sitt for tiden. Jeg møter stadig folk som er flaue og som skammer seg. Statsminister Boris Johnson har sine trofaste tilhengere, men de er færre enn før.

Og det er ikke uvanlig at briter jeg møter for første gang og som hører at jeg er utlending, vender blikket ned fordi de vet hvilke historier om Storbritannia som skaper overskrifter verden over.

Men det er heller ikke Brave Nation som vinner dette løpet. Det gjør The Riddler – Gåten – med 50-1 i odds. Noen tjener godt med penger på den britiske gåten.

For andre er festen slutt.

