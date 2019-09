Fredag ettermiddag kom PST med en oppdatering på trusselen fra det høyreekstreme miljøet i Norge.

– Eventuelle forsøk på høyreekstrem terror det kommende året vil sannsynligvis utføres av få personer, og rettes mot symbolmål. Eksempler på dette er møteplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, skriver PST.

PST mener potensielle gjerningsmenn mest sannsynlig vil benytte seg av skytevåpen, eksplosiver, kjøretøy eller stikkvåpen.

I oppdateringen heter det at PST har sett en negativ utvikling i trusselen fra norske høyreekstreme. Bakgrunnen, mener PST, er terrorangrepet mot to moskeer i New Zealand 15. mars i år.

Gjerningsmannen, Brenton Tarrant, tok livet av 50 mennesker. Han har blitt en inspirasjon for andre høyreekstrem i Vesten, som kan komme til å gjennomføre nye angrep, ifølge PST.

– Inspirert av New Zealand

Philip Manshaus, avbildet i det første fengslingsmøtet etter moské-angrepet i Bærum. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Så langt i år er det registrert fire terrorangrep der gjerningsmannen har vært inspirert av Brenton Tarrant. Dette inkluderer gjerningspersonen bak det høyreekstreme angrepet terrorangrepet mot Al-Noor moskeen i Bærum 10. august, opplyser PST.

Kort tid etter angrepet på moskeen i Bærum, ble det kjent at Philip Manshaus hadde lagt igjen meldinger på nettet som hyllet New Zealand-terroristen.

Manshaus, som også har erkjent å ha drept sin stesøster, beskrev det i innlegget som at han var «utpekt» av Tarrant.

– Fremmer rasekrig

PST nevner internasjonale nettsider, der også nordmenn er aktive, som en av grunnene til det økte farenivået. På en rekke sider hylles gjerningsmennene bak terrorangrepet i New Zealand og El Paso i USA, og det oppfordres også terrorangrep.

– Gruppene sprer terroroppfordrende propaganda som ledd i et mål om å sette i gang en revolusjon og rasekrig. Medlemmer av slike grupper har i 2018 og 2019 utført politisk motiverte drap og planlagt terrorangrep, særlig i USA, men også i Europa, skriver PST, og legger til:

– PST er kjent med at disse gruppene har sympatisører i Norge.

I innlegget Philip Manshaus skrev kort tid før han gikk til angrep på moskeen i Bærum, skrev 21-åringen blant annet at det var på tide å gjøre mer for å fremme rasekrig «irl» (in real life, journ. anm.).

Det er også kjent at personer som har oppgitt å være norske, har gitt uttrykk for skuffelse over at Manshaus ikke tok livet av noen i moskeangrepet.

Sidedøren der Philip Manshaus tok seg inn i moskeen i Bærum. Manshaus avfyrte flere skudd, men ble overmannet av to eldre menn før noen ble alvorlig skadd eller drept.

– Mener voldsbruk er nødvendig

Enkelte, men svært få, har oppfordret andre om å utføre terrorhandlinger i Norge, skriver PST. Ytringene viser ifølge PST at terrorisme som metode har støtte blant flere norske høyreekstreme.

Ifølge PST ser disse gruppene på ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHTB-miljøet som en eksistensiell trussel mot Norge og Europa.

– Enkelte vil mene at voldsbruk er nødvendig for å hindre at disse samfunnsgruppene gjør etnisk hvite og deres kultur til en minoritet i Norge, advarer PST.

Samtidig påpekes det at norske politikere også er en del av de høyreekstremes fiendebilde, fordi de får skylden for å ha lagt til rette for innvandring og den påstått negative utviklingen i samfunnet.