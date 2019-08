Antirasistisk senter: – PST undervurderer høyreekstremisme

Politiets sikkerhetstjeneste la i februar fram sin trusselvurdering for 2019. Da mente de at det var regnet som lite sannsynlig at norske høyreekstreme ville gjennomføre et terrorangrep.

Leder for antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener PST sine trusselvurderinger er feil.

KRITIKK: Rune Berglund Steen, leder for antirasistisk senter kritiserer PST for måten de vurderer trusselen fra høyreekstreme grupper i Norge på. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg skjønner ikke helt at PST tør å si at det er lite sannsynlig, og jeg er nok litt foruroliget av at de fortsatt og hele tiden nedvurderer trusselen fra høyreekstremt hold, sier han.

Steen mener de undervurderer faren i hatet.

– I tillegg stirrer man seg litt blind på at de fysiske høyreekstreme miljøene ikke er så store, sier han.

Kritikken kommer i etterkant av at 21 år gamle Philip Manshaus gikk til angrep mot en moské i Bærum lørdag.

Skjerpet trusselvurderingen

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST forteller at de vurderer truslene mot Norge etter grundige analyser.

– Jeg synes det er litt rart å bli kritisert for måten vi jobber på, fra noen som ikke har innblikk i måten vi jobber på, sier han til NRK.

Ifølge Hugubakken er PSTs trusselvurdering gjort på en så objektiv og presis måte som mulig.

På en pressekonferanse mandag forklarte PST at de tidligere i sommer skjerpet vurderingen av trusselen fra høyreekstreme.

ETTERFORSKER TERROR: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fortalte på en pressekonferanse mandag at PST som tjeneste er dypt berørt av moske-angrepet i Bærum, som nå etterforskes som et forsøk på terror. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det ble også kjent at Politiets sikkerhetstjeneste fikk tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold begrunner vurderingen fra i sommer med det han kaller en negativ utvikling i høyreekstreme miljø.

– Internasjonalt har det vært gjennomført flere høyreekstreme terrorangrep, og vi ser også at det er i ferd med å utvikle seg en felles propagandaplattform som vi ikke tidligere har sett, sier han.

Sprer propaganda

Forsker ved Oslo Met og redaktør for boken «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme», Stian Lid, mener det gjøres mye godt forebyggingsarbeid mot ekstremisme i Norge.

– Men hendelsen i Bærum illustrerer også flere utfordringer ved forebyggingsarbeidet, forteller han til NRKs Nyhetsmorgen.

UTFORDRINGER: Forsker Stian Lid mener det er flere utfordringer knyttet til forebyggingen av radikalisering og høyreekstremisme. Foto: OsloMet

– Det ene er at vi ikke har klart å fjerne et høyreekstremistisk tankegods i samfunnet vårt som kan inspirere ekstremistiske handlinger, sier Lid.

Han påpeker at det samtidig har vokst frem lukkede og åpne nettfora som sprer ekstremistisk propaganda.

– Vanskelig å fange opp enkeltpersoner

– Vi ser også at det er vanskelig for samfunnet og politiet å fange opp enkeltpersoner som ikke er tilknyttet noe ekstremistisk miljø, sier Lid.

Forskeren trekker frem at medelever ved Fosen folkehøyskole prøvde å konfrontere de ekstreme holdningene til Philip Manshaus, uten å nå frem.

VARETEKTSFENGSLET: Philip Manshaus ble mandag varetektsfengslet for drap og terrorvirksomhet. Bildet er tatt da Manshaus var 17 år. Foto: Framtida.no

– Det viser hvor vanskelig det er å overbevise personer og påvirke deres holdninger og verdier. Samtidig som det også sier noe om utfordringene politiet står overfor med tanke på hva slags vurderinger de skal gjøre på et tidlig tidspunkt.

Hvem er det som har ansvar for forebyggingen?

– Her har vi alle et ansvar. Politikere og vi alle har et viktig ansvar for å skape et godt ordskifte og forhindre hatefulle synspunkter i offentligheten, samtidig har politiet er særskilt ansvar for den spisse enden, de som har en vilje og evne til å begå ekstremistiske handlinger.