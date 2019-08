Tidligere medelev slo alarm om Manshaus: – Snakket om at vi må forberede oss på rasekrig

Noen måneder etter endt skoleår på Fosen folkehøgskole i Trøndelag, ble en av elevene siktet for drap og terror.

Drap- og terrorsiktede Philip Manshaus var elev ved linjen sjølberging ved Fosen Folkehøgskole fra august 2018 til mai i år.

På skolens hjemmeside skriver de at elevene som velger linjen vil få grunnleggende kunnskap om alt fra ville vekster, husbygging og fisking, til mekking, konservering og trearbeid.

NRK har snakket med flere elever som gikk på folkehøgskolen samtidig som Philip Manshaus.

De forteller blant annet at de oppfattet holdningene til 21-åringen som ekstreme og at han lett skal ha latt seg påvirke av ulike miljøer.

Opptatt av kosthold og religion

I begynnelsen av skoleåret skal Philip Manshaus ha vært svært opptatt av en bestemt diett. Den skal ha gått ut på å kun spise ett måltid per dag.

I løpet av skoleåret skal han, ifølge tidligere elever NRK har vært i kontakt med, ha blitt stadig mer kristen.

Fosen folkehøgskole er imidlertid en politisk og religiøst uavhengig skole.

– Plutselig fikk han en vanvittig mani rundt bibelen. Det var et vendepunkt, forteller tidligere medelev Benjamin Aas til NRK.

Fascinasjonen for bibelen ble bare større og større i vinter, ifølge medelever.

VARSLET: Benjamin Aas varslet ledelsen ved Fosen folkehøsgkole om Manshaus holdninger. Foto: Privat

Aas meldte fra om Manshaus: – Ble drøyere og drøyere

Ifølge elevene NRK har vært i kontakt oppfattet de at Manshaus snakket mye om sitt religiøse ståsted og delte meningene sine med dem.

Flere forteller at de som regel trakk seg ut av diskusjoner med Manshaus fordi de mente holdningene hans var så drøye, da særlig med tanke på innvandring.

Til enkelte medelever skal han ha delt stadig mer ekstreme meninger.

– Vi var fire personer som satt og diskuterte innvandringspolitikk. Da fortalte han at han vurderte å oppsøke en bestemt organisasjon, forteller Aas.

Organisasjonen han navngir har røtter i nazismen.

Dette fikk ham til å varsle skolens ledelse.

Skal ha forberedt seg til rasekrig

– Jeg gikk til en lærer jeg vet Philip så opp til. Jeg oppfordret læreren til å ta en prat med ham, sier Aas.

Inspektør ved Fosen Folkehøgskole, Kenneth Bjørkli, bekrefter at det har vært samtaler knyttet til Manshaus.

– I etterkant av dette hadde vi både formelle og uformelle samtaler med ham. Det kom ikke frem noe urovekkende i løpet av samtalene. Vi har heller ikke registrert noe unormalt hos ham da han var elev her, sier rektor ved Fosen folkehøgskole Arnhild Finne.

– Hvordan ble det fulgt opp?

– Vi fulgte opp med videre samtaler med ham. På lik linje som vi har samtaler med andre elever, sier Finne.

Benjamin Aas forteller at han egentlig likte Manshaus godt, at han var «ålreit» å prate med, og at han var mottakelig for å høre andres meninger.

Ifølge den tidligere medeleven skal Manshaus også ha pratet om å ta jegerprøven for å kunne kjøpe våpen.

– Han snakket om at vi må forberede oss på rasekrig, forteller Aas

ELEV PÅ FOSEN: Philip Manshaus (21) var elev ved Fosen folkehøgskole fra august i fjor til og med mai i år. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

PST fikk tips om mannen for cirka ett år siden.

– Så ekstrem at det var vanskelig å ta ham på alvor

En av medelevene NRK har snakket med forteller at flere reagerte sterkt på Manshaus holdninger.

– Han dro meningene sine litt vel langt. Han var så ekstrem at jeg oppfattet ham som useriøs, forteller en annen medelev.

En annen medelev forteller at Manshaus ble oppfattet som å ha et konservativt og kvinnefiendtlig syn.

Den draps- og terrorsiktede 21-åringen beskrives imidlertid også som en «ordentlig kar», som likte å holde seg frisk. Han skal også ha vært ualminnelig opptatt av å kle seg skikkelig, oppgir flere.

Flere omtaler han som hyggelig og nokså sosial, selv om han avsto fra fester.

Alle NRK har snakket med sier de har reagert med sjokk på at Philip Manshaus er siktet for terror- og drap.

Benjamin Aas, som varslet synes skolen reagerte som de skulle.

– Det er urettferdig at dette skal hvile på skolens skuldre, sier Aas.

DRAPS- OG TERRORSIKTET: Philip Manshaus er siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster og terror etter skytingen i Al Noor-moskeen i Bærum. Foto: NRK

Terrorsiktede møtte i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Han begjærte seg løslatt, men må sitte fire uker i varetekt. To av dem i full isolasjon.

– Høflig og velfungerende

På videregående var Philip Manshaus elev ved Oslo by steinerskole fra 2013 til 2016.

– Vi er i sjokk og vantro over at han kunne gjøre noe slikt, sier rektor Bernard Daub til NRK.

Daub forteller at han kjente Manshaus og opplevde ham som snill, høflig og velfungerende.

– Det har aldri vært noe bekymring knyttet til hans hverdag på skolen. Ingen av oss eller medelever har sett spor av slike holdninger i den tiden han var her, det er helt ukjent for os, sier han til NRK.

Rektoren beskriver Manshaus som en sosial gutt som var glad i litteratur.

– Han var flink til å skrive og tok fordypning i litteratur. Han fremførte noen av tekstene han hadde skrevet til skolen i plenum, forteller Daub.

Flere elever som gikk i klassen til Manshaus skal ha tatt kontakt med skolen mandag.

– De er i sjokk, ingen skjønner hva som har skjedd med han, sier Daub.