Terrorsaken i Bærum: Dette er nettforumene Manshaus oppsøkte

Både terroristen som skjøt og drepte 49 mennesker i to ulike moskeer i byen Christchurch på New Zealand i mars og den 21 år gamle mannen som drepte minst 20 mennesker under angrepet på et kjøpesenter i El Paso, USA, har tilknytning til 8chan. Nettforumene omtales av eksperter som et «fristed» for ekstreme ytringer.

Lørdag forrige uke avfyrte 21 år gamle Philip Manshaus flere skudd i en moske i Bærum. Politiet mener han hadde til hensikt å begå et terrorangrep. 21-åringen er også siktet for å ha drept stesøsteren (17) og ble mandag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap og terror.

Manshaus har lagt igjen spor på nettet, blant annet har en bruker med samme navn som 21-åringen postet bilder og kommentarer på EndChan, som er et såkalt chan-forum som springer ut av 4chan (se faktaboks).

Hyllet terrorist

I forkant av hendelsene i Bærum har Manshaus oppsøkt forum på internett.

Forumene er anonyme, som vil si at brukerne kan sende meldinger uten å opprette bruker eller oppgi noe navn.

– Kartleggingen har vist at den siktede 21-åringen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold, under en pressekonferanse tidligere denne uken.

Manshaus skal blant annet ha skrevet en hyllest til terroristen i Christchurch og hevdet at han opererte i hans tjeneste, kort tid før han tungt bevæpnet forsøkte å angripe moskeen i sitt eget nærmiljø.

21-åringen forsøkte også å filme hendelsen direkte med et kamera montert på hjelmen, men fikk tekniske problemer, ifølge politiet.

Ikke bare hat

Forumet 8chan har fått negativ oppmerksomhet i forbindelse med flere terrorangrep og masseskytinger de siste årene. Dette til tross for at forumet er en etterfølger av 4chan, som av mange oppfattes som internettkulturens vugge.

Ekstreme holdninger har bestandig vært en del også av 4chan, hvor det i stor grad har blitt korrigert gjennom humor, memes og intern lingo. Men de ekstreme holdningene har vært en liten del av et større fellesskap, og i sin helhet har 4chan tradisjonelt sett dannet en rik internettkultur bestående av bilder, GIF-er (som den populærkulturelle referansen under) og referanser.

Mange av diskusjonene på 4chan fremstår som harmløse og kan dreie seg om alt fra moderne arkitektur til konspirasjonsteorier.

Det er særlig diskusjonene som handler om politiske meninger som har utviklet seg til yngleplasser for ekstreme holdninger.

Hacker-kultur

4chan har tidligere vært kjent for mindre alvorlige former for aktivisme, som hovedregel med et humoristisk budskap. Et av de mest kjente er Anon, eller Anonymous, ofte referert til som en hackergruppe i mediene. Anonymous er en fellesbetegnelse for en gruppe brukere av 4chan som tidlig fikk mye oppmerksomhet.

Stuntene ble utført av mange brukere i fellesskap, og kunne være alt fra spamming av digitale avstemninger for å få humoristiske resultater, til mer politisk motiverte stunt.

Et eksempel var at de laget en falsk og svært troverdig iphone-kampanje som oppfordret folk til å legge telefonen sin i mikrobølgeovnen for å lade den fortere. Ifølge TEK.no var det mange som meldte på Twitter at de hadde latt seg lure. Men som med alt annet som omhandler 4chan, er det vanskelig å vite hva som er sant og ikke.

4chan også er kjent for å ha tillatt svært drøye bilder og ytringer, publisert anonymt.

Motreaksjon ble mer ekstrem

Rundt år 2013, når de ekstreme holdningene begynte å gå for langt, begynte 4chan å moderere brukerne.

De mest ekstreme ytringene ble fjernet, noe som fikk mange til å reagere. Blant dem amerikaneren Fredrick Brennan, som i 2013 startet 8chan som et motsvar.

Han ville at siden skulle være et ytringsfrihetsalternativ til 4chan.

– Alt av ytringer skulle være tillatt, så lenge de holdt seg innenfor amerikansk lov, sier Brennan i dette intervjuet.

Brennan er ikke lenger involvert i 8chan, og jobber nå for å få den tatt ned, ifølge et intervju med The New York Times.

8chan har fått mye trafikk fra brukere som har blitt utestengt fra andre, mer modererte forum.

Dette ble fort en arena for spredning av ideer som er knyttet til hvitt overherredømme. Christchurch-drapsmannen var aktiv på 8chan. Det samme gjelder Poway synagoge-drapsmannen, og El Paso-drapsmannen.

Felles for de tre har vært publisering av lenke til livestream, og publisering av politiske manifester.

Flere har også publisert tekster med hensikt om å rettferdiggjøre handlingen de skal utføre, og oppfordring til videre vold.

Etter El Paso-skytingen reagerte flere på at firmaer hjalp 8chan å opprettholde driften. Dette førte til at CloudFlare trakk seg fra samarbeidet de hadde med siden.

CloudFlare sto for beskyttelse av 8chan mot angrep på nett, og 8chan gikk ned samme dag som CloudFlare trakk sitt samarbeid. Brukerne på siden har etter dette flyttet seg over til lignende forum. Det var ett av disse forumene Manshaus ytret seg på i forkant av terrorforsøket.