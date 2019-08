Melding på nettet under 10 minutter før moskéangrepet

NRK har undersøkt meldingen som ble publisert på et nettforum som tillater helt anonyme innlegg.

Meldingen ble lagt inn av en bruker som hadde brukernavnet Philip Manshaus. Innlegget inneholdt også henvisninger til den siktedes Facebook-profil og en rekke bilder av siktede.

I innlegget skriver brukeren blant annet at han er «utvalgt av «Saint Tarrant», en referanse til Brenton Tarrant, som stod bak angrepet mot to moskeer på New Zealand i mars.

Brukeren hyller også en 19-åring som gikk til angrep på en synagoge i San Diego i april, og El Paso-skytteren.

Deretter skrives det at «streamen virker ikke», og så avsluttes innlegget med «Valhall venter».

Kan bli viktig del av etterforskningen

Tidligere har mange medier fortalt at innlegget ble lagt ut noen timer før angrepet.

NRKs undersøkelser av datasystemene til nettforumet Endchan der innlegget ble publisert, viser derimot at tidspunktet som ble vist på nettsiden er i en annen tidssone.

Dermed ble budskapet lagt ut 11 sekunder over klokken 15.56.

Ifølge politiet kom den første nødtelefonen fra moskéen inn klokken 16.07.

Vitnebeskrivelser har beskrevet hvordan gjerningsmannen begynte å skyte gjennom glassdørene i nødutgangen fra bønnerommet. Deretter sprang en av de som befant seg i rommet til den andre enden av bygningen, og ringte derfra til politiet.

Inne i moskéen ble gjerningsmannen overmannet av flere som var til stede, og i basketaket ble både han og en av moskégjengerne lettere skadet. Foto: Nadir Alam / NRK

Politiet jobber nå med å kartlegge hvordan den siktede har beveget seg minutt for minutt den dagen angrepet i moséen og drapet på stesøsteren skjedde. Om meldingen på nettforumet er publisert så tett opp til at skytingen startet, kan den ha blitt lagt ut fra en mobil på vei til moskéen.

– Vi jobber med å gå gjennom og verfisere all aktivitet på nettet. Om det viser seg at han står bak meldingen, vil den bli en viktig del av etterforskningen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby jobber med etterforskningen av både drapet og terrorangrepet i moskéen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Stemmer det at denne meldingen ble publisert så sent som kl. 15.56?

– Jeg vil ikke gå inn på nøyaktige tidspunkt, men vi går gjennom alt som har blitt publisert av ham i denne saken, svarer Kraby.

Nettforum gikk over på det mørke nettet etter angrepet

Nettforumet Endchan, der innlegget ble lagt ut, inneholder flere store underkategorier.

NRKs undersøkelser av forumet viser at det lenge før angrepet i Bærum har vært en livlig debatt om uregjerlige brukere på underkategorien der meldingen i Philip Manshaus’ navn ble lagt ut.

Over flere år har enkeltbrukere tatt til orde for å stenge ned denne underkategorien, eller innføre sterkere kontroll med siden. Brukerne uttrykker at de er redde for at hele siden skal bli stemplet negativt.

Også etter terrorangrepet i Bærum er det diskusjon.

Endchan selv har lagt ut en melding om at de er klar over meldingen som ble lagt ut av det som kan være gjerningsmannen, og at meldingen ble slettet etter kort tid.

De opplyser også at de nå har tatt hele siden vekk fra den vanlige delen av internett.

Slik informerer administratorene av endchan alle brukere om hvorfor de ikke lenger finnes på det vanlige, åpne internett: De vet at en terrorist mest sannsynlig la ut info på siden. Grafikk: faksimile fra endchan

Forumet kan nå bare nås over det som ofte kalles for det mørke nettet, blant annet Tor-nettverket.

Vil avhøre personer han var i kontakt med på nettet

NRK har forsøkt å få en kommentar fra administratorene for forumet, men de har ennå ikke svart.

I en generell uttalelse til journalister, som er lagt ut på nett, skrev de mandag at de ikke har blitt kontaktet av politi.

Administratorene hevder at de verken kan bekrefte eller avkrefte om innlegget faktisk er lagt ut av Philip Manshaus.

I uttalelsen fra nettforumets administratorer skriver de også at brukeren som la ut meldingen i navnet til den terrorsiktede, ikke er representativt for det de vanlige brukerne deres publiserer og står for.

Politiet opplyser til NRK at de i etterforskningen vil avhøre personer som har hatt kontakt med siktede på nettet.

– Personer som har vært i dialog med ham på nettet vil det være naturlig for oss å komme i dialog med for å avhøre, sier politiadvokat Kraby.

– Har dere avhørt noen av dem allerede?

– Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si at vi har gjort det, men det vil bli en del av etterforskningen, svarer Kraby.