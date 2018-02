Nordkoreansk delegasjon møtt av demonstrasjoner på OL-besøk

Men ikke alle satte like stor pris på det nordkoreanske besøket.

Da den omstridte generalen Kim Yong-chol entret OL-verten med en delegasjon på åtte medlemmer, var det flere sørkoreanere som reagerte, skriver den britiske kringkasteren BBC.

Flere holdt opp plakater og bannere hvor Yong-chol var avbildet med et stort kryss over ansiktet. Andre satte fyr på det nordkoreanske flagget.

Beskyldt for drap på 46 mennesker

Delegasjonen er i Sør-Korea for å overvære avslutningsseremonien under det pågående vinter-OL, og det er ikke uten grunn at generalen er upopulær blant demonstrantene.

KONTROVERSIELL: Viseformann i Det koreanske arbeiderpartiet Kim Yong-chol. Foto: Handout / Reuters

Kim Yong-chol er beskyldt for å torpedere et sørkoreansk krigsskip i 2010, noe som førte til at 46 sjømenn mistet livet.

72-åringen har også tidligere ledet Nord-Koreas etterretningstjeneste, hvor han ledet oppdrag for utenlandsk spionasjene og en rekke cyberangrep, skriver The Guardian.

Selv nekter Pyongyang for at de har vært innblandet i noen av forholdene.

Det er blant annet ofrenes familier og pårørende som har holdt protestene, hvor de prøvde å forhindre at generalen krysset landegrensen.

I dag leder Yong-chol sentralkomiteen i landets ledende kommunistiske parti, Koreas arbeiderparti, som blant annet innebærer ansvaret for landets atomvåpenprogram og diplomatiske avgjørelser innen USA-spørsmål.

2010-HENDELSE: Demonstrantene vil ikke ha Yong-chol inn i landet grunnet at han skal ha ledet et angrep på et sørkoreansk krigsskip i 2010. 46 mennesker skal ha blitt drept i angrepet. Foto: Handout / Reuters

Bedre forhold – eller?

Delegasjonen kommer på besøk under et OL hvor forholdet til nabolandet har vært bedre enn tidligere.

Forrige gang Sør-Korea holdt OL, i 1988, var retorikken hard og nordkoreanske agenter sprengte et fly i luften.

I år marsjerte de to nasjonene under samme flagg da OL-åpnet, og de deltok også i vinterlekene med et felles koreansk ishockeylag. Dette er første gang et felleslag fra de to nasjonene deltar i et OL.

Likevel hevder eksperter at den siste utviklingen ikke vil kunne sette en stopper for de underliggende spenningene, skriver BBC.

FELLES LAG: Under vinter-OL i år samlet Nord- og Sør-Korea seg i et felles ishockeylag for kvinner. Dette er første gang de to landene har deltatt som et felles lag under OL Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Dette spesielt grunnet Nord-Koreas flere atom- og missiltester i fjor.

Sør-Korea har også tette samtaler med USA, som nylig har innført de «strengeste sanksjonene noensinne» mot atommakten. President Donald Trumps datter, Ivanka Trump var også nylig i Sør-Korea for å legge et ytterligere press mot Nord-Korea.

Halvøyen har vært delt siden Korea-krigen i 1950-1953, og de to landene har siden dette aldri signert noen fredstraktat.