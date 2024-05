Xi Jinping er i Europa for første gang på fem år.

Krigen i Ukraina var et sentralt tema da Kinas mektige leder møtte Frankrikes president Emmanuel Macron og EU-president Ursula von der Leyen mandag.

– Vi er på et vippepunkt i historien, sa Macron i forkant av møtet med Kinas president.

President Emmanuel Macron. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron: Kina lover å ikke sende våpen til Russland

Etter møtet er det en lettet Macron som møter media, skriver AFP.

Macron hevder at Xi har lovet å ikke sende våpen til Ukraina.

– Vi verdsetter kinesiske myndigheters forpliktelser om å ikke selge våpen til Russland, sier Macron.

Den franske presidenten sier at Kinas leder har også lovet å stanse levering av det som blir kalt flerbruksvarer til russerne, det være seg «sivile strategiske varer» og tilhørende teknologi.

Samtidig sa Macron at han er urolig over meldinger om at kinesiske bedrifter har levert militært utstyr til Russland.

Frankrikes president viste til utfordringer i forholdet mellom Europa og Kina, skriver Associated Press.

– Framtiden vil helt klart være avhengig av at vi klarer å holde et balansert forhold til Kina, sa Macron.

– Vi må klarer å løse utfordringene vi står overfor.

Forventer at Xi vil presse Putin

Frankrikes president vil bruke besøket i et forsøk å påvirke Kinas leder til å presse Moskva til å stanse krigen i Ukraina. Men tidligere forsøk på det, har ikke ført fram, skriver Reuters.

Men noe oppnådde Macron etter at han besøkte Beijing i fjor, skriver nyhetsbyrået.

Xi Jinping og Ursula von der Leyen. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Kort tid etter at Macron forlot Kina, ringte Xi for første gang direkte til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Vestlige ledere har vært engstelige for at Kina gir Russland militær og politisk støtte i krigen mot Ukraina.

Kort tid før fullskala invasjonen 24 februar for vel to år siden, inngikk Kina og Russland et politisk partnerskap.

Etter møtet der også EUs president Ursula von der Leyen deltok, la også hun vekt på Kinas ansvar.

Ursula von der Leyen sa at EU forventer at Kina bruker all sin innflytelse over Russland til å få en slutt på aggresjonen mot Ukraina.

Xi forsøker berolige

Mandag forsøker Xi å berolige vestlige ledere.

Kinas leder sa at det var ikke Kina som skapte krisen i Ukraina. Xi sa at Kina ikke er part i konflikten.

Xi sa at Kina jobber hardt for å tilrettelegge for fredsforhandlinger om Ukraina, ifølge kinesiske statsmedier, skriver Reuters.

Xi Jinping i Paris. Foto: Christophe Ena / AP

Kina insisterer på at landet forholder seg nøytralt til Ukraina-konflikten. Men handelen mellom Kina og Russland har økt kraftig siden Putin invaderte Ukraina.

Ursula von der Leyen erkjenner at EUs forhold til Kina er komplisert.

– Det er et av de mest komplekse, men også et av de viktigste, sa EU-kommisjonens leder.

Xi understreket på sin side at Kina og Europa «fortsatt bør være partnere» og satse på «strategisk koordinering».

Presidentene og førstedamene på spasertur ved Elysee palasset. Foto: Yoan Valat / AP

Analytikere mener at Kina frykter sanksjoner fra vestlige land dersom kineserne støtter Russland mer aktivt enn de allerede gjør.

Kina er svært avhengig av eksport til vestlige land og ønsker ikke å skade handelspolitikken ved å støtte Russland militært åpenlyst.

Senere denne uken skal Xi til Serbia og Ungarn, som regnes som to av landene i EU som er mest vennlig innstilt til Russland.

– Fremmedlegionen ikke i Ukraina

Samtidig som Kinas leder forsøker å berolige presidentene i Frankrike og EU, forsøker Frankrike å berolige Kina og andre med nære bånd til Russland.

Utenriksdepartementet i Paris har sendt ut en melding om at den franske fremmedlegionen ikke befinner seg på bakken i Ukraina.

– Rapportene er russisk desinformasjons-kampanje, mener fransk UD.

– Nei, Frankrike har ikke sendt soldater til Ukraina, står det i meldingen fra utenrikstjenesten, skriver Reuters.

I vinter vakte det furore i en rekke hovedsteder da Macron antydet at enkeltland bør vurdere å sende soldater til Ukraina.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var raskt ute med å presisere at ingen soldater vil bli sendt til Ukraina i regi av Nato.