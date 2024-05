Amerikansk soldat pågrepet i Russland

Talsperson John Kirby i Det hvite hus opplyser mandag kveld at de er klar over at en amerikanske soldat er pågrepet i Russland.

Ifølge NBC News har soldaten vært stasjonert i Sør-Korea og har reist til Russland på fritiden.

Han er anklaget for å ha stjålet fra en kvinne.

Talsperson Cynthia O. Smith ved det amerikanske forsvaret sier at pågripelsen fant sted i Vladivostok 2. mai, skriver CNN.

Flere arrestert

Soldaten er ikke den eneste som er arrestert i Russland i de senere årene.

Blant de mest kjente er Wall Street Journal-reporter Evan Gershkovic, som ble pågrepet for spionasje for et drøyt år siden.

Ifølge FSB samlet Gershkovich informasjon som tilsvarer statshemmeligheter om aktivitetene til en av virksomhetene i den russiske hæren.

FSB hevder at Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter, men påstandene belegges ikke med bevis.

Paul Whelan ble i 2020 dømt til 16 års fengsel for spionasje.

Whelan hevder at han er uskyldig og at han ble lurt av russisk politi.