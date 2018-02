Avis: Hemmelig møte mellom USA og Nord-Korea avlyst i siste sekund

Vi husker bildene av ærestribunen under åpningsseremonien i Pyeongchang. Det sørkoreanske presidentparet, Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong, nordkoreas seremonielle statsoverhode Kim Yong-nam, USAs visepresident Mike Pence og Japans statsminister Shinzo Abe.

Store aktører i en av verdens farligste konflikter plassert få meter fra hverandre.

MEKTIG TRIBUNE: Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in, hans kone Kim Jung-sook, Nord-Koreas formelle overhode Kim Young Nam, Kim Yo-Jong (søsteren til Kim Jong-un), den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier, USAs visepresident Mike Pence og Japans statsminister Shinzo Abe. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Ifølge The Washington Post var imidlertid ikke møtet under åpningsseremonien det eneste planlagte møtet mellom USA og Nord-Korea under OL.

Lørdag 10. februar skulle Pence og hans stab egentlig møte søsteren til Kim Jong-un og det seremonielle statsoverhode i Nord-Korea Kim Yong-nam. Men ifølge Pence' medarbeidere trakk nordkoreanerne seg i siste sekund, skriver avisen.

Avlyste

Pence sa før turen til Sør-Korea at USA snart vil komme til å offentliggjøre de hardeste sanksjonene mot Nord-Korea noensinne.

MØTE: Mike Pence og Moon Jae-in på tribunen under 500 meter kortbane for kvinner i Gangneung. Foto: Bernat Armangue / AP

– USA vil ikke la Nord-Koreas propaganda kapre OL, sa Pence under et besøk i Japan to dager før de olympiske lekene.

Uttalelsene skal nordkoreanerne ha vært lite fornøyd med, og skal være årsaken til at de avlyste møtet med amerikanerne.

Møtet skulle ifølge Washington Post ha vært holdt på nøytral grunn i den sørkoreanske presidentboligen Det blå huset. Pence og tre representanter fra USA skulle ha møtt Kim Yo-jong, Kim Yong-nam og en mulig tredje offisiell nordkoreansk representant.

Men slik ble det altså ikke.

– Pence var klar for denne muligheten og ville benytte anledningen til å understreke amerikanske bekymringer om Nord-Koreas atomprogram, forteller en talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet, Heather Nauert.

– Det er beklagelig at Nord-Korea ikke velger å utnytte denne muligheten.

Endret syn

Amerikanernes retorikk i forkant av lekene kom i stor kontrast til det sørkoreanerne sa i forkant av det de kaller «fredslekene». Sør-Korea har vært ivrige etter å få med USA i samtaler med Nord.

VIL HA SAMTALER: Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in har ivret etter at Nord-Korea og USA skal gjennomføre samtaler. Foto: John Sibley / Reuters

På vei hjem fra OL sa visepresident Mike Pence at USA nå åpner for samtaler med Nord-Korea i fremtiden.

Det sa han etter møter med blant annet Sør-Koreas president Moon Jae-in. De to skal ha blitt enige om en strategi for hvordan de skal forholde seg til Kim Jong-uns regime.

Moon oppfordrer nordkoreanerne til å gripe første mulige anledning til å sette seg ned med amerikanerne. I tillegg vurderer den sørkoreanske presidenten en invitasjon fra Nord-Korea til å besøke Pyongyang, overrakt av Kim Jong-uns søster.