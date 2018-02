Her forsøker Kims dobbeltgjenger å lure den nordkoreanske heiagjengen

TOPPMØTE: Dobbeltgjengerne til Kim Jong-un og Donald Trump dukket første gang opp under åpningsseremonien fredag. Foto: Yonhap / Reuters

Kim Jong-uns dobbeltgjenger dukket første gang opp under åpningsseremonien i Pyeongchang fredag. Da i følge med en person som hadde kledd seg ut som USAs president Donald Trump.

De to ble raskt kastet ut av arenaen og politianmeldt.

Danset for «Skjønnhetshæren»

Men under dagens ishockeykamp mellom kvinnelagene til Japan og Korea, dukket Kim-dobbeltgjengeren opp igjen.

Denne gangen stilte han seg opp foran den nordkoreanske «Skjønnhetshæren», en nøye utvalgt heiagjeng med 230 kvinner som har fått mye oppmerksomhet for sin opptreden på tribunene.

Kim danset til supportersangene og vinket til kvinnene, før han ble taklet av nordkoreanske sikkerhetsvakter og deretter overlatt til politiet.

Ifølge Yahoo Sports ble opptrinnet møtt med en blanding av latter og avsky fra tribunen.

– De ropte noe til meg på koreansk, men jeg vet ikke hva det var. Politiet dro meg angivelig unna av hensyn til min egen sikkerhet, sier mannen som identifiserte seg som australske «Howard» og bosatt i Hongkong.

«Howard» hevder at de nordkoreanske sikkerhetsvaktene sparket ham flere ganger i leggen før sørkoreansk politi tok kontroll over situasjonen.

Ønsker fred

Dobbeltgjengeren ble holdt tilbake til kampen var over og «Skjønnhetshæren» hadde forlatt arenaen.

På vei ut snakket han med journalister.

– Dette blir sett på som fredens olympiske leker. Så la oss håpe at freden varer og at de to idiotene slutter å skyte opp raketter og fornærme hverandre på Twitter, sa «Howard» med klar henvisning til Donald Trump og Kim Jong-un.

VIL HA FRED: Mannen som kaller seg «Howard» forsøker å bruke utseendet sitt for å skape fred mellom Nord- og Sør-Korea. Foto: Yelim Lee / AFP

På spørsmål om hvorfor han var så engasjert i å skape fred på Koreahalvøya, svarte mannen.

– Jeg tror alle er opptatt av det. Jeg har en fordel siden jeg ble født med dette ansiktet.

– Jeg ville bare nyte kampen, møte heiagjengen og skape litt god, politisk satire.

Kampen endte for øvrig med tap for det felleskoreanske laget.