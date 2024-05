Venstre krever at Mehl beklager etter 25. juni-terroren

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har i dag avgitt innstilling i saken om 25. juni-terroren.

Venstres Grunde Almeland etterlyser fremdeles en beklagelse fra regjeringen og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Ikke minst sitter de som ble rammet av terroren og fortsatt venter på en beklagelse. Når komiteen nå har landet vår innstilling, så forventer jeg at beklagelsen kommer, sier Almeland.

Han viser til 25. junirapporten, som blant sier at terrorangrepet kunne ha vært avverget. Han er også opprørt av det han beskriver som manglende oppfølging av ofrene i etterkant.

– Jeg er glad for at Venstre har fått med seg komiteen på at det skal startes oppfølgingsforskning på de berørte, sier han.

– Utvalgets rapport er ikke mindre alvorlig i dag enn da den kom i fjor, og gjør det enda mer uforståelig at så lite har skjedd siden den ble presentert, fortsetter Venstre-representanten.