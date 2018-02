IOC-medlem vil at koreansk ishockeylag nomineres til fredsprisen

Ruggiero, som selv har vunnet fire VM-gull og ett OL-gull i ishockey, sier til Reuters at hun vil oppfordre andre til å nominere laget til prisen.

– Jeg hadde elsket det hvis laget fikk Nobels fredspris. Noe som anerkjenner det de har ofret for å tilpasse seg konkurransene, sier Ruggiero.

IOC-medlem Angela Ruggiero (t.v.), IOC-president Thomas Bach og sjefen for OL-landsbyen, Ryu Seung-min, i starten av februar. Foto: Patrick Semansky / AFP

Det koreanske samlingslaget består av utøvere fra både Nord- og Sør-Korea, og det er første gang et felleslag fra de to landene deltar i OL.

Laget måtte lørdag se seg knust 8–0 av Sveits i sin første OL-kamp, men det la ikke en demper på stemningen.

Samlet

– Som en som har konkurrert i fire OL og vet at det ikke handler om deg, laget ditt eller landet ditt, så jeg betydningen av det de gjorde i går, sier Ruggiero dagen etter den historiske kampen.

Fristen for å nominere til årets fredspris gikk ut 31. januar.

Med flagget for et forent Korea ble ishockeylaget heiet fram. Foto: Brian Snyder / Reuters

Sør-Korea foreslo å stille et felles lag i et forsøk på å bruke OL for å gjenoppta dialogen med nabolandet i nord.

I tillegg til ishockeylaget gikk de to landene bak flagget for et forent Korea under åpningsseremonien fredag.

Samme dag ble det også skrevet politisk historie da søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un offentlig håndhilste på Sør-Koreas president Moon Jae-in.

Den nordkoreanske lederen har også invitert Moon til Pyongyang.

Nord- og Sør-Korea i vinter-OL Ekspandér faktaboks Nord-Korea og Sør-Korea har blitt enige om å marsjere under felles flagg på åpningsseremonien i Pyeongchang.

De vil også sende et felles, kvinnelig ishockeylag.

Nord-Korea vil sende en delegasjon på 550 personer. Blant disse er en heiagjeng på 230 kvinner, minst 80 musikere, 30 taekwondo-utøvere, offentlig ansatte og journalister.

IOC måtte godkjenne Nord-Koreas utøvere ettersom de ikke er kvalifisert eller påmeldt i tide.

Nord-Korea har også sagt at de vil sende en delegasjon på 150 personer til Paralympics i mars.

De to landene sendte felles lag til VM i bordtennis i Japan i 1991 og til U21-VM i fotball i Portugal samme år.

På begynnelsen av 2000-tallet marsjerte utøverne under felles flagg ved flere anledninger, blant annet på åpningsseremoniene i Sydney-OL og Asiamesterskapet i Indonesia.

Sammen på sosiale medier

Det er ikke bare på isen utøvere fra de to landene stiller side om side.

Også på sosiale medier står koreanerne sammen på flere bilder, deriblant kunstløperne Alex Kam (fra Sør-Korea) and Kim Ju-sik (fra Nord-Korea).

– Jeg sa noe som «hei, Ju-sik hyeong, la oss ta et bilde sammen». Jeg la det ut for moro skyld, og for å markere lekene, sa Kam til nyhetsbyrået AP.

Under sommer-OL i 2016 tok to turnere fra Nord- og Sør-Korea bilde sammen, noe IOC-president Thomas Bach beskrev som en «flott gest».