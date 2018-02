Koreanerne håper kvinnelandslaget i ishockey er første steg mot forsoning

Stemningen står i taket på Hwang Yong Jo arena i Gangneung. Like i nærheten kjemper det koreanske kvinnelaget i ishockey mot Sveits en historisk kamp.

Kampen er utsolgt, men det stopper ikke folk fra å feire. De er kommet i hundrevis fra hele landet for å heie frem det historiske laget, der kvinner fra både Sør- og Nord-Korea spiller på ett og samme lag.

– Jeg er 30 år gammel, jeg er sørkoreaner. Jeg er så glad for freds-OL. Vi er kommet for å heie på det felles laget: Ett Korea, sier Soo Young.

Hvite og blå flagg

Soo Young mener at USA og Japan står i veien for koraens gjenforening. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Hun har tatt med seg trommer og har kledd seg i festdrakt. På første rad av heiagjengen spiller hun rytmisk mens folk roper heia Korea.

Publikum vifter med flagget som er hvitt og blått, uten noen grense. Det er det samme flagget som ble båret av de sørkoreanske og nordkoreanske OL-utøverne inn på Pyeongchang olympiske arena under åpningsseremonien onsdag.

Koreas felles ishockeylag for kvinner, med 23 spillere fra sør og 12 fra nord, måtte se seg knust 8–0 av Sveits i sin første OL-kamp lørdag, uten at det la en demper på stemningen hos koreanerne.

Artikkelen fortsetter under bildet

Ingen har ventet at det nykomponerte koreanse laget skal kunne hevde seg i OL-turneringen, men det har allerede markert seg som ledd i forsøket på forsoning mellom Nord- og Sør-Korea. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

– Føler vi er en nasjon

Folk samles her, både for å feire at Nord- og Sør-Korea står sammen i konkurransen, men også fordi de håper at OL skal føre til fred.

Eun Suk-Choi bryr seg ikke så mye med resultatet i kampen. – Jeg føler vi er en nasjon nå, sier hun. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– De tapte i dag, men jeg er så glad for at de prøvde så hardt. Jeg ble veldig rørt av at de gjorde sitt beste. Jeg føler at vi er en nasjon nå, nord og sør, så jeg er glad for å se at dette skjer i vinter-OL, sier Eun Suk-Choi.

Park Ju-yen forteller til NRK at nord -og sørkoreanere ønsker fred, men at USA og Japan «dessverre står i veien».

Hun var så heldig å få se de nordkoreanske hockeyspillerne da de kjørte forbi i bussen på vei til stadion der konkurransen foregår i dag.

– Vi vinket til hverandre. Det er fantastisk for meg å se dem som felles landskvinner, sier hun.

Håper på gjenforening

Park Ju-yen kaller årets olympiske leker for «freds-OL». Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Hun er lykkelig over at hun fikk et glimt av dem og mulighetene de olympiske lekene gir dem til å treffe mennesker fra Nord-Korea.

– Jeg kjenner ikke engang deres kultur, men jeg kan se og kjenne dem på grunn av OL. Det er et veldig fint øyeblikk.

Park forteller at hun er trist fordi Korea er splittet i to, men håper at OL bringer med seg en ny tid.

– Vi vet ikke når gjenforeningen kan skje. Men nå har Kim Jongun invitert Sør-Koreas president Moon Jae-in til Pyongyang. Han har ikke annet valg. Han må dra. Dette er en gledens dag, samtidig er jeg trist fordi vi ikke er ett folk, sier hun.