Nå lurer alle på: Hva sier Mitch McConnell i dag, når Biden formelt er valgt av valgmennene?

Han tegnes ofte som en skilpadde, 78-åringen med de runde brillene og den litt langsomme talemåten. Skallet virker like hardt, det meste av kritikk preller av.

Når han ikke vil svare på noe, trekker han seg inn i skallet og forblir taus. Det har han også vært til nå.

I fire uker etter presidentvalget har han hatt sammenknepne lepper når spørsmålet kommer: «Er Joe Biden landets neste president?»

Mandag ble det klart at valgmennene fulgte valgresultatet. Joe Biden er valgt til USAs neste president. Dermed har flere og flere republikanske politikere anerkjent valgresultatet, skriver det politiske nettstedet Politico. Men den kanskje aller viktigste mangler.

Taler med to tunger

Addison Mitchell McConnell Jr. har de seks siste årene vært en av USAs aller mektigste politikere. Han er også historisk. Ingen republikaner har vært partiets leder i Senatet lenger enn ham.

Han beskrives som en ringrev og en maktspiller. Enkelte mener han opererer på grensen mot kynisme. De mest kritiske hevder han er i ferd med å ødelegge nasjonen med sin politiske strategi.

– McConnell har lenge vært kjent for sin dyktighet i det politiske spillet. Han kjenner alle smutthull og åpninger. Likevel tror jeg mange har latt seg overraske over hvor langt han har vært villig til å tøye strikken, sier Hallvard Notaker, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Demokratene viste i 2020 frem hva Mitch McConnell sa om ledig plass i høyesterett i 2016. Foto: Win Mcnamee / AFP

– Da president Barack Obama nominerte dommeren Merrick Garland til Høyesterett, sa Mitch McConnell at noen godkjenning var utelukket i et valgår. I stedet halte han ut tiden. Slik finn Trump nominere en mer konservativ dommer.

– Under Trump gjorde han det motsatte, da Ruth Bader Ginsburg skulle erstattes i høst, sier Notaker.

Mitch McConnell og Donald Trump skal ha et ganske avmålt personlig forhold, men McConnell har gjort jobben for presidenten i Kongressen. Foto: Jim Watson / AFP

Ikke begeistret for Trump

Etter ryktene å dømme har Mitch McConnell kunnet styre sin begeistring for Donald Trump. Selv om han ikke har knyttet seg personlig tett til Trump, slik mange andre i partiet har gjort, har han unngått å kritisere og konfrontere presidenten i de fire årene som har gått.

– De to står ideologisk langt fra hverandre til å representere hver sin topp i samme parti. Det har vært gnisninger, blant annet i utenrikspolitikken, men McConnell har stort sett godtatt Trumps dagsorden.

– Mitch McConnell stod selv på valg i høst og har nok hatt det i bakhodet. Dessuten er hans egen makt avhengig av at partiet beholder flertallet i Senatet, sier Hallvard Notaker.

Amy Coney Barret er den siste konservative høyesterettsdommerne som er tatt i ed og som gjør at det er et klart konservativt flertall i landets øverste domstol. Foto: POOL / AFP

McConnell regnes som strategen bak den store bølgen av konservative dommere som er utnevnt de siste årene. Og ikke minst det konservative flertallet i høyesterett.

Tankegangen er å sikre en konservativ politikk i viktige samfunnsinstitusjoner.

– Ideologisk har han vært regnet som del av hovedstrømmen i sitt parti, ellers ville han ikke nådd toppen, sier Notaker.

Den republikanske lederen har med taushet sett på den sittende presidentens forsøk på å omstøte valgresultatet og beholde makten.

Det eneste Mitch McConnell har sluppet over sine lepper, er at «fremtiden vil ta vare på seg selv».

Navnet til den republikanske flertallslederen er skrevet med gullskrift på døren til kontoret hans i Kongressen. Foto: Al Drago / AFP

Forpurret det meste Obama kom med

Siden 2006 har Mitch McConnell ledet Republikanernes partigruppe i Senatet. Da partiet erobret kongressflertallet ved valget i 2014, rykket han opp som flertallsleder.

Posisjonen gir stor formell og uformell makt. Det fikk Barack Obama erfare i sine presidentperioder.

McConnell uttalte i 2010 at det viktigste var å oppnå at Obama kun fikk en presidentperiode. Det endte med to, men de siste årene ble preget av intens motstand mot en rekke saker og politisk stillingskrig.

Denne stillingskrigen har fortsatt gjennom Trumps fire år, men med motsatt fortegn.

Begge de to siste presidentene har i stor grad styrt gjennom presidentordrer i stedet for å møte veggen i Kongressen, hvor det har vært liten vilje til kompromisser på tvers.

Resultatet blir en kortsiktig politikk, som etterfølgeren enklere kan gjøre om på.

Daværende president Barack Obama og visepresident Joe Biden i en vennlig passiar med toppfolkene i den amerikanske Kongressen, blant dem Mitch McConnell (t.h.) i Det hvite hus i 2010. Foto: Jason Reed / Reuters

Den personlige kjemien var heller ikke det beste.

Mitch McConnell syntes Barack Obama var professoral og belærende. Han mente Obamas utgangspunkt for dialog var å fortelle hvor den andre tok feil og hvorfor hans eget syn var det eneste rette.

Obama, som hadde vært senator i under fire år før han ble president, kunne på sin side visstnok ikke «utstå å klø de store egoene i Kongressen på ryggen».

Går bedre sammen med Biden

Spørsmålet nå er om det manglende samarbeidet mellom landets øverste folkevalgte vil fortsette. Eller om det er muligheter for omstart.

– Han vil, han vil, sa Joe Biden med et smil da han ble spurt om Mitch McConnell kommer til å samarbeide.

Spørsmålet kom etter at Biden var erklært som vinner i presidentvalget. Den tidligere visepresidenten har lovet å forene nasjonen, og mener de må starte i politikken.

Da Mitch McConnell tok over som flertallsleder i Senatet 6. januar 2015, var det Senatets formelle leder, visepresident Joe Biden som tok ham i ed. Foto: Larry Downing / Reuters

Joe Biden og Mitch McConnell har kjent hverandre lenge.

De er like gamle. Begge er jurister. Men der Biden er en pragmatisk demokrat fra den liberale delen av USA, er McConnell en prinsippfast republikaner fra de konservative, sørlige strøkene av landet. De har ulike syn på alt fra bruk av penger til statens rolle.

De har fulgt hverandre siden Mitch McConnell ble valgt inn i Senatet i 1984 fra delstaten Kentucky. Da var Joe Biden allerede veteran, innvalgt fra Delaware allerede i 1972. Med årene utviklet de et godt samarbeidsforhold og et personlig vennskap.

I sine memoarer fra 2016, med tittelen «The Long Game, A Memoir» beskrev McConnell Biden som «en jeg liker» og «en jeg kan samarbeide med».

Rådgivere rundt ham har fortalt at når McConnell utbrøt «Det er på tide å bli seriøs, ring Joe», så var det gjerne løsninger i sikte.

Som visepresident fikk Biden på plass flere av de store redningspakkene under finanskrisen, selv om Republikanerne og McConnell i utgangspunktet var imot.

– Han er en helt annen enn Barack Obama. Han er praktisk rettet og starter med: «Vi må få til en avtale. Hva skal til for at vi får til det?» Han er langt mer personlig involvert, og vet når man skal gi og ta, forteller Rohit Kumar, som var rådgiver for Mitch McConnell under Obamas presidenttid til Politico.

Joe Biden regnes som en politisk hestehandler. Her avbildet etter at han som visepresident hadde sikret enighet i forhandlingene om USAs gjeldstak 31. desember 2012. Mange mener han trenger å vise de samme evnene de neste årene. Foto: Drew Angerer / AFP

Hva gjør McConnell nå?

Svaret som avgjør hvilket handlingsrom Joe Biden får og hvor mektig McConnell blir, kommer 5. januar. Da holdes det omvalg på to senatsplasser i sørstaten Georgia.

Demokratene beholdt i årets valg kontrollen over Representantenes hus. I Senatet er stillingen 48–48. Resultatet i Georgia bestemmer maktfordelingen i Kongressen.

Har man kontrollen over Det hvite hus pluss Representantenes hus og Senatet i Kongressen, er det langt enklere å få gjennom sine saker.

Fordelingen mellom Senatet og Representantenes hus Ekspandér faktaboks Den amerikanske nasjonalforsamlingen, Kongressen, er delt inn i Senatet og Representantenes hus. Representantenes hus har 435 medlemmer, Senatet har 100. Medlemmene til Representantenes hus velges for 2 år mens medlemmene til Senatet velges for 6 år. Senatet regnes som det øverste av de to, og har blant annet ansvaret for å godkjenne avtaler regjeringen har inngått med andre land, godkjenne regjeringsmedlemmer, høyere embetsmenn og dommere samt dømme i riksrettssaker. Visepresidenten er den formelle lederen av Senatet. Representantenes hus regnes som underhuset. Lederen her er nummer tre i landet i rangordning, etter presidenten og visepresidenten. Det er Kongressen som lager og vedtar lovene i USA. Senatet og Representantens hus har likt ansvar for lovgivningsarbeidet. Men Senatet har mulighet til å blokkere avstemninger over lover flertallet ikke ønsker. Representantens hus og Senatet kan ha ulikt politisk flertall og med det styres av ulike partier. Flertallet i enten det ene eller begge kan avvike fra partiet presidenten representerer. En sittende president som har en Kongress mot seg, har oftest store vanskeligheter med å få gjennom sin politikk. Derfor betyr valget til representanter i Kongressen også mye. Fordi det er valg til Representantenes hus og en tredjedel av Senatet annethvert år, kan flertallet skifte midtveis i en presidentperiode. Det er ganske vanlig, og siste gang det hendte var i 2018. Da fikk Demokratene kontroll over Representantenes hus, mens Republikanerne beholdt Senatet. Dermed kontrollerte ikke Trump lenger hele Kongressen og fikk større vanskeligheter med å få gjennom sin politikk.

Den kommende presidenten må søke samarbeid over partigrensene, uansett hva som blir utfallet i Georgia. dette skyldes at enkelte typer saker krever flertall med minst 60 stemmer.

Det som går igjen i amerikanske politiske analyser er derfor: «Hva gjør Mitch McConnell?»

De amerikanske ekspertene er delt i to. Noen mener McConnell fremdeles vil stanse det som stanses kan. Andre mener han vil vise seg mer pragmatisk og få med seg partigruppen på mer kompromisser.

– Det viktige både for Biden og McConnell er de politiske resultatene, og hvordan de påvirker neste valg. At de kan komme godt overens personlig, kommer i annen rekke.

– Man kan håpe at det bidrar til å smøre et maskineri der altfor mye nå stopper opp, men de politiske skillelinjene forandres ikke av det, sier Hallvard Notaker.

Selv holder Mitch McConnell leppene igjen når det gjelder om han er rede til å samarbeide med sin gamle venn.