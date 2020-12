Nekter å godkjenne korona-krisepakke

Selv ikke stilt overfor den verste helsekrisen i morderne amerikansk historie klarer den amerikanske kongressen å bli enige om en krisepakke.

Det så lenge ut som om den amerikanske kongressen endelig skulle bli enige om noe. På bordet lå en 900 milliarder dollar stor krisepakke til amerikansk næringsliv og de som er hardest rammet av korona i USA.

Men den gang ei.

I natt brøt forhandlingene sammen.

«Ødelagt»

«Washington is broken» skriver det politiske nettstedet Politico.

Republikanerens majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, nekter å støtte et tilskudd på 160 milliarder dollar til lokale myndigheter som en del av forhandlingspakken med Demokratene.

Han ønsker en mindre pakke som er rettet mot selskaper og organisasjoner som står overfor korona-søksmål som kompensasjon for de direkte tilskuddene til lokale myndigheter som Demokratene argumenterer for, skriver nyhetsbyrået AP.

Godkjent av Trump

I går ble det kjent at USAs finansminister Steven Mnuchin presenterte den nye og noe større koronastimuleringspakken enn tidligere. Etter at han hadde møtt Demokratenes leder Nancy Pelosi.

Mnuchin sa at han presenterte sitt nye forslag overfor Pelosi i et møte tirsdag kveld, og etter at Mnuchin hadde gått over pakken sammen med president Donald Trump.

Mnuchins nye forslag inkluderer penger til myndigheter på lokalt nivå og delstatsnivå, og det han kaller solid beskyttelse for næringsliv, skoler og universiteter.

Men denne pakken er nå lagt død av Senatet.

Nedstengning

Dermed går det mot nedstengning og nye møter.

Hvis politikerne i Washington ikke klarer å bli enige om deler av dette budsjettet dag, så kan statsadministrasjonen delvis bli stengt ned på lørdag, skriver The Hill.

Det skjer midt i den største helsekrisen i verden, og med over 3000 daglige døde av korona i USA.