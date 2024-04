«Uten offentlige universiteter er det ikke noen framtid», ropte studenter og lærere mens de holdt opp plakater for å bevare en offentlig og gratis kvalitetsutdanning i landet.

«Milei, søppel. Du er diktaturet», sang andre.

Massene trosset regjeringens forbud mot å protestere på gata i Buenos Aires i tirsdag.

Studentdemonstrasjonen er den største i landet siden ytre høyre-president Javier Milei kom til makten i desember i fjor.

Mens arrangøren selv, Universitetet i Buenos Aires (UBA), anslår at hele 800 000 mennesker deltok i løpet av dagen, melder bymyndighetene i hovedstaden at det var mer enn 150 000.

Flere nasjonale og internasjonale medier anslår oppmot en halv million.

Hundretusener av studenter og andre kom gående fra de tre avenyene som leder fram til Maiplassen og det rosa presidentpalasset «Casa Rosada» i Buenos Aires. Foto: AFP

Hadde ikke hatt råd til å studere privat

– Vi er her for å forsvare de offentlige universitetene fordi regjeringen har kuttet brutalt i utdanning, sier Rocío Moreno, som studerer kommunikasjon ved Universitetet i Buenos Aires (UBA) og er den første i sin familie som tar høyere utdanning.

«Uten offentlige universitet er det ikke noen framtid» mente demonstrantene i Buenos Aires tirsdag denne uken. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Hadde det ikke vært for at det finnes offentlige universitet, hadde jeg ikke hatt råd til å studere, sier arkitekt Patricia Millán i demonstrasjonen.

Patricia Millan har studert på det offentlige Universitetet i Buenos Aires og har takket være det blitt arkitekt. Hun mener hun ikke hadde hatt råd til studiene om hun måtte ha betalt. Foto: Privat

Hun studerte også ved UBA, som i mange år har blitt kåret til en av verdens 100 beste universiteter og kan skryte av å ha huset fem nobelprisvinnere og 17 presidenter.

Universitetet har over 300 000 studenter.

– Utdanning er helt grunnleggende i et samfunn. Hvis vi ikke protesterer mot kuttene nå, vil regjeringen i neste runde kutte i budsjettene til de offentlige barnehagene, barneskolene, de offentlige sykehusene og bibliotekene, sier Millán videre.

Erklært budsjettkrise

Forrige uke ble lysene i gangene slått av på det medisinske fakultetet ved Universitetet i Buenos Aires (UBA). Flere heiser i det 17 etasjer høye bygget i hjertet av hovedstaden ble også stengt.

Mørke korridorer for å spare strøm på Universitetet i Buenos Aires (UBA). Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Hvis det ikke kommer penger, må vi stenge om to-tre måneder, sa UBA-rektor Ricardo Gelpi til Radio Mitre og forklarte at årets budsjett ikke er justert for inflasjon fra i fjor.

De statlige overføringene er ikke kommet inn på konto, fortalte han.

Det medisinske fakultet ved Universitet i Buenos Aires (UBA) har skrudd av lyset på grunn av budsjettkrisen. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Argentina er i en dyp økonomisk krise og har verdens høyeste inflasjon på 276 prosent de siste 12 måneder.

Antall argentinere som lever i fattigdom økte til 57,4 prosent i januar i år.

– De har hakket opp budsjettet. I praksis har de redusert budsjettet til de nasjonale universitetene med 60 prosent, sier medisinstudent Alfonso Echezarreta, som er på vei til en forelesning.

Alfonso Echezarreta er medisinstudent og protesterte mot kuttene til Mileis regjering. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Jeg er redd. Det har aldri blitt arrangert en slik demonstrasjon av det øverste rådet på universitetet før, i hvert fall ikke i min tid som student. Og aldri før har det blitt varslet om en mulig stenging av universitetet, sier 22-åringen.

Han mener det argentinske samfunnet mister «alt» dersom landet ikke lenger har offentlig utdanning og en offentlig helse- og omsorgstjeneste.

«Til forsvar for offentlige universiteter» står det over inngangen til medisinfakultetet i Buenos Aires. Tusenvis av studenter demonstrerte for å bevare skolene sine i går. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Ansattes lønninger har mistet mer enn 35 prosent av sin verdi de siste fire månedene. Lønningene kan være så lave som 150 dollar per måned, sier finanssekretær Matías Ruiz ved UBA til AP.

Ved en av de få heisene i bygget som fortsatt går, venter medisinstudent Julie Goulart fra Brasil i en lang kø.

Julie Goulart fra Brasil studerer medisin i Buenos Aires. Hun er takknemlig for det offentlig høyere utdanning i Argentina, som gir henne muligheten til å bli lege. Køen til en av de få fungerende heisene i det 17 etasjer høye bygget var lang i dag. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Demonstrasjonen er veldig viktig. Vi forsvarer offentlig utdanning slik at alle får like muligheter for et bedre liv, sier hun.

Køen er lang for å komme seg opp i det 17 etasjer høye bygget. De andre heisene er ikke i bruk for at universitetet skal spare strøm etter at det ble erklært budsjettkrise. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Provoserte protestantene

Samtidig som studentene protesterte tirsdag, publiserte president Javier Milei et bilde av en løve som drikker en kopp med «Venstresidens tårer» på Instagram.

Milei har lenge fremstilt seg selv som en løve og har sagt at han kjemper mot venstresiden.

«Gode hensikter. Mørke motiver», kommenterte han på X i dag og siktet til opposisjonspolitikere som deltok i protestene.

Tidligere denne uka lovet regjeringen at de vil bevilge flere nye millioner til drift av universitetene, uten at det beroliget ledelsen ved de 70 universitene.

Mens studentene protesterte publiserte president Javier Milei dette bildet på Instagram, hvor han som vanlig fremstiller seg selv som en løve, men hvor han denne gangen drikker en kopp med venstresidens tårer. Foto: Javier Milei / Instagram

Omfattende sjokkterapi

Siden Milei kom makten har han innført såkalt sjokkterapi og kuttet hardt i den offentlige pengebruken for å få statsbudsjettet i null.

Han har stengt flere departementer, sagt opp mange tusen statelige ansatte og kuttet i subsidier til offentlig transport, strøm, gass og bensin.

Denne uka ble ansatte på Det argentinske filminstituttet INCAA suspendert inntil videre.

Medisinstudenter fra et venstresideparti mener at «Milei er sykdommen, en stor studentdemonstrasjon er den eneste medisinen». Plakaten er satt opp ved inngangen til det medisinske fakultet i Buenos Aires. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Argentina har i regelen hatt offentlig underskudd de siste 30 årene, noe som har blitt håndtert ved å trykke flere sedler og ta opp store lån.

«Det er bra å kjempe for universitetet, men for at det skal være av god kvalitet, fritt og for alle, hvor du kan tenke og ikke blir avvist for å si hva du mener. Hvor du kan studere og ikke trenger å se plakater av Che Guevara, Marx og kvinnene med hvite tørklær som har blitt rike på en tragedie», skrev visepresident Victoria Villarruel på Instagram.

President Javier Milei og visepresident Victoria Villaruel var ikke spesielt begeistret for gårsdagens studentprotester. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Hun siktet til Bestemødrene på maiplassen, som kjemper for å finne igjen barnebarna som ble kidnappet under militærdiktaturet i Argentina for 40 år siden.

Villarruel har selv studert på offentlig universitet.