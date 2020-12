– Dette må stoppe. Noen kommer til å bli drept, mener republikaneren.

Ifølge Gabriel Sterling har personer knyttet til valgavviklinga i Georgia mottatt drapstrusler eller blitt trakassert på grunn av grunnløse konspirasjonsteorier om valget.

– Det har gått for langt! Alt! Det må stoppe, sier Sterling.

Republikaneren refser både presidenten og sine partikollegaer for å ikke ta avstand fra påstandene om valgfusk.

Lederen for valgkommisjonen i Georgia mener presidenten vil være ansvarlig dersom påstandene fører til vold. Sterling selv har politibeskyttelse.

Ber Trump snakke til tilhengerne

I en tale direkte til Trump sier Sterling at presidenten har «all rett til å gå til domstolen», men at man må stanse retorikken som kan inspirere tilhengere til voldshandlinger.

Han krever at presidenten og senatorene tar ansvar og fordømmer trusler, vold eller ordbruk som fører til vold.

– Noen kommer til å bli skadet. Noen kommer til å bli skutt. Noen kommer til å bli drept, mener Sterling.

Trumps kampanjeleder: – Ingen bør true eller være voldelige

I en uttalelse svarer talspersonen for Trumps valgkampanje Tim Murtaugh at de ønsker å være sikre på at «alle lovlige stemmer er talt og at alle ulovlige stemmer ikke er talt».

– Ingen bør true eller være voldelige. Hvis det har skjedd, fordømmer vi det fullstendig, sier Murtaugh.

Tirsdag gikk USAs justisminister William Barr ut og sa at det ikke er avdekket bevis for omfattende valgfusk som ville ha endret utfallet av presidentvalget.

Også to republikanske senatorer David Perdue og Kelly Loeffler kom med en uttalelse tirsdag kveld der de fordømmer all form for vold. Senatorene kritiserte samtidig valgprosessen.

Georgia er nå i gang med den andre omtellinga av stemmer etter ønske fra Trumps støttespillere. Joe Biden vant delstaten med knapt flertall.

